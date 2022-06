Le procès a fait surface pour la première fois en 2017 après que trois femmes ont déposé une plainte accusant l'entreprise de sous-payer les travailleuses en violation de la loi californienne sur l'égalité des salaires, citant un écart salarial d'environ 17 000 dollars. La plainte allègue également que Google enferme les femmes dans des voies de carrière inférieures, ce qui entraîne un salaire inférieur et des primes plus faibles par rapport à leurs homologues masculins. Les plaignants ont obtenu le statut de recours collectif l'année dernière Le traitement des travailleurs par Google a été plus d'une fois la cible d'un examen minutieux. L'année dernière, Google a accepté de payer 2,5 millions de dollars pour régler une action en justice selon laquelle la société aurait sous-payé des femmes ingénieurs et négligé des candidats asiatiques. Le département californien de l'emploi équitable et du logement enquête également sur la société à la suite de plaintes pour harcèlement et discrimination potentiels à l'encontre d'employées noires. Les termes du règlement doivent encore être approuvés par un juge lors d'une audience qui aura lieu le 21 juin.Un certain nombre de procès similaires visant les écarts de rémunération ont fait surface au cours de la dernière décennie. Les débats sur les inégalités de genre dans la filière technologique ont explosé avec le cas James Damore qui étant encore employé de Google, a essayé d’expliquer, dans un mémo, ces inégalités par des « caractéristiques biologiques ». En effet, de son point de vue, « les choix et les capacités des hommes et des femmes divergent, en grande partie, en raison de causes biologiques et ces différences pourraient expliquer pourquoi les femmes ne sont pas représentées de manière égale dans la tech et [aux postes de responsabilité]. » S’il était libre d’exprimer son opinion, son texte avait fait l’objet de vives critiques au sein de Google et sur la toile, amenant l’équipe dirigeante de la firme à prendre des mesures et signer son licenciement.« Cette question [de savoir si les femmes sont faites pour la tech] a beaucoup pesé sur ma carrière dans [le milieu de] la technologie », s’était exprimée Susan Wojcicki (CEO de YouTube). « Bien que j’aie eu de la chance de travailler dans une entreprise où j'ai reçu beaucoup de soutien – des leaders comme Larry Page, Sergey Brin, Eric Schmidt et Jonathan Rosenberg, à des mentors comme Bill Campbell – mon expérience dans l'industrie de la technologie m'a montré à quel point ce problème est omniprésent », avait-elle ajouté.Wojcicki indique qu’elle a dû faire face, à maintes reprises, à un manque de considération lié au fait que certains estimaient que les femmes ne seraient pas aussi bonnes que les hommes dans la tech. « Mes capacités et mon engagement envers mon travail ont été mis en doute. J'ai été mise à l'écart dans des événements clés de l'industrie et des rassemblements sociaux. J'ai eu des rencontres avec des leaders externes où ils s'adressaient principalement aux collègues masculins les plus juniors. On m'a souvent coupé la parole et mes idées ont été ignorées jusqu'à ce qu'elles soient reformulées par des hommes» , raconte-t-elle. « Peu importe combien de fois tout cela s'est passé, ça fait encore mal », dit-elle avant d’ajouter que : « donc, lorsque j'ai vu le mémo qui a circulé la semaine dernière, j'ai ressenti une nouvelle fois cette douleur et j'ai eu de l'empathie pour le mal que cela a dû causer aux autres. »Source : Accord Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que l’équité salariale entre hommes et femmes s’établira un jour dans toutes les entreprises ?