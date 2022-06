Le feuilleton du rachat de Twitter par Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, dure depuis plus d'un mois et demi maintenant et l'on ne connaît toujours pas la position réelle de Musk concernant la transaction. En avril, après avoir pris une participation majoritaire d'environ 9 % dans Twitter, Musk est devenu le principal actionnaire de Twitter et cela devrait faire de lui un membre du conseil d'administration de l'entreprise de médias sociaux. Mais Musk a refusé le siège au conseil d'administration de l'entreprise et a proposé à la place une offre de rachat pour 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action.Cependant, l'acquisition proposée par Musk est encore loin d'être définitive, après qu'il a déclaré le mois dernier que l'opération était suspendue jusqu'à ce qu'il puisse maîtriser le nombre de faux comptes opérant sur la plateforme. Un rapport paru mi-mai indique que depuis 2013, Twitter minimise la propagation des faux comptes sur sa plateforme, soutenant que les comptes « faux ou spam » représentent moins de 5 % de sa base d'utilisateurs, même si des chercheurs indépendants ont déclaré que le nombre est beaucoup plus élevé. Selon une vérification de SparkToro et Followerwonk cette année, 20 % des comptes Twitter seraient faux.En rappelant que l'une de ses priorités clés serait de supprimer les « spambots » de la plateforme, Musk a déclaré début mai que l'accord sur Twitter était suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux. Les déclarations du PDG de Tesla ont amené certains analystes à penser que le milliardaire pourrait chercher à renégocier ou à abandonner l'accord à la lumière de la baisse du cours de l'action de Tesla et d'une chute plus générale des valeurs technologiques. Musk a précisé par la suite qu'il restait attaché à l'acquisition, mais est depuis resté silencieux sur le sujet.Mais comme Twitter l'a rappelé vendredi, le délai d'attente ne pouvait durer que 30 jours et ce dernier a expiré jeudi soir. Désormais, la conclusion de l'opération est soumise aux conditions habituelles restantes, notamment l'approbation des actionnaires de Twitter et l'obtention des autorisations réglementaires applicables. En mai, Musk a ajusté ses plans de financement pour la transaction. Il a engagé une plus grande partie de sa fortune pour financer l'achat et a indiqué, dans un dépôt auprès de Securities and Exchange Commission (SEC), qu'il recherchait des bailleurs de fonds supplémentaires dans un contexte de forte baisse des actions Tesla.Musk a énuméré un groupe d'investisseurs de premier plan qui sont prêts à fournir un financement de 7,14 milliards de dollars pour son offre sur Twitter. Il les aurait triés sur le volet. Les engagements vont de 1 milliard de dollars de Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, à 5 millions de dollars de Honeycomb Asset Management, qui a investi dans SpaceX. D'autres sources indiquent également que Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, pourrait soutenir l'opération. Dorsey, qui est un fervent défenseur des cryptomonnaies, a laissé sa place à Parag Agrawal en tant que PDG de Twitter pour se consacrer à la gestion de Block, sa société de blockchain.L'investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal, qui estimait que le prix de la transaction n'était pas suffisant pour que Musk vende ses actions, a déclaré que Musk serait un "excellent dirigeant" pour Twitter et a accepté d'intégrer sa participation de 1,89 milliard de dollars dans la transaction. Parmi les autres investisseurs, on peut citer la société de cryptomonnaies Binance, la société du magnat de l'immobilier new-yorkais Steven Witkoff et DFJ Growth IV Partners, qui a des investissements dans The Boring Company, SpaceX, SolarCity et Tesla. Certains craignent toutefois que ces investisseurs n'influencent grandement sur l'avenir de Twitter.« Nous espérons pouvoir jouer un rôle en rapprochant les médias sociaux et le Web3 et en élargissant l'utilisation et l'adoption des cryptomonnaies et de la technologie blockchain », a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance. Selon d'autres sources, Musk serait également en pourparlers avec de grandes sociétés d'investissement et des personnes très fortunées afin d'obtenir davantage de financement pour son acquisition de Twitter et d'engager moins de sa richesse dans l'opération. Le dépôt de la SEC indique que Musk devrait discuter avec Dorsey et les cadres actuels de Twitter afin d'apporter des actions dans le cadre de l'acquisition proposée.Selon les termes de l'accord, Musk devrait payer une indemnité de rupture de 1 milliard de dollars à Twitter s'il se retire, et la société de médias sociaux pourrait également le poursuivre en justice pour conclure l'opération. Par ailleurs, l'acquisition de Twitter par Musk intervient à un moment clef pour l'entreprise. Agrawal a déclaré qu'il se concentrerait sur la croissance de la base d'utilisateurs actifs quotidiens de Twitter et sur l'apport de nouveaux produits aux clients. Dans son dernier rapport sur les résultats de l'entreprise, Twitter a déclaré avoir atteint 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables.Cela représente une augmentation de 15,9 % par rapport à la même période l'année dernière. D'un autre côté, des sources ont rapporté que Musk a récemment mené des présentations devant des investisseurs, où il a donné des projections financières basées sur son analyse de Twitter. Musk aurait dit aux investisseurs qu'il estimait que la marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Twitter était trop faible et que l'entreprise avait "trop d'ingénieurs qui n'en font pas assez". Musk se serait également engagé à faire de l'entreprise un "aimant à talents".Source : TwitterQuel est votre avis sur le sujet ?