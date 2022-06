Des restrictions similaires à celles de Huawei appliquées à la Russie

fonctionne à 25 MHz ou plus ;

Possède plus de 144 broches ;

possède une UAL d'une largeur supérieure à 32 bits ;

le temps de propagation des portes de base est inférieur à 0,4 nanoseconde ;

Possède une interconnexion externe avec un taux de transfert de données de 2,5 Mo/s ou plus ;

avoir une performance de 5 GFLOPS. Pour replacer les choses dans leur contexte, la PlayStation 2 de Sony, sortie en 2000, avait une performance maximale d'environ 6,2 GFLOPS FP32.

En raison des restrictions imposées aux exportations vers la Russie par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, les principales entreprises taïwanaises ont été parmi les premières à cesser de travailler avec la Russie après que le pays a déclenché une guerre totale contre l'Ukraine fin février. Cette semaine, le ministère taïwanais des affaires économiques (MOEA) a officiellement publié sa liste de produits de haute technologie interdits d'exportation vers la Russie et le Belarus, ce qui empêche l'exportation vers la nation agressive de tous les types d'appareils de haute technologie produits à Taïwan ainsi que des outils utilisés pour fabriquer des puces (qu'ils utilisent ou non des technologies provenant des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Union européenne, qui étaient déjà couverts par des restrictions).En début d'année, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont imposé de multiples nouvelles restrictions aux exportations vers la Russie en réponse à sa guerre contre l'Ukraine. En ce qui concerne les articles de haute technologie, les restrictions sont assez importantes et sont conçues pour freiner le développement de la base industrielle de défense, des secteurs militaires et du renseignement de la Russie. Outre les capacités militaires et de renseignement, de multiples industries adjacentes (y compris celles qui servent les civils) seront touchées. Pendant ce temps, les exportations d'équipements civils resteront sans restriction ou les réglementations seront moins sévères.Les nouvelles règles imposées par le département du Commerce des États-Unis (par l'intermédiaire de son Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS)) exigent que les entreprises obtiennent une licence du gouvernement américain pour exporter vers la Russie des semi-conducteurs, des ordinateurs, des télécommunications, des équipements de sécurité de l'information, des lasers, des capteurs, des équipements de navigation, de l'avionique, des équipements marins et des composants d'aéronefs. En outre, le DoC américain a ajouté 49 entreprises russes, qui sont considérées comme des utilisateurs finaux militaires (MEU), à la liste des entités.Toutes les entreprises qui utilisent des technologies ou des composants américains pour produire lesdits articles sont tenues de demander une licence d'exportation au gouvernement américain, y compris la société TSMC, basée à Taiwan, qui produit plusieurs puces pour des entités russes. Ces demandes seront examinées avec une présomption de refus.Les articles dont l'exportation vers la Russie et le Belarus est interdite relèvent des catégories 3 à 9 de l'arrangement de Wassenaar, qui couvre l'électronique, les ordinateurs, les télécommunications, les capteurs, les lasers, les équipements de navigation, la technologie maritime, la navigation, l'avionique, les moteurs à réaction et un certain nombre d'autres catégories. L'arrangement ayant été adopté par 42 États au milieu des années 1990, les restrictions peuvent sembler un peu archaïques lorsqu'il s'agit d'ordinateurs et d'électronique, mais cela les rend en fait encore plus sévères pour la Russie et le Belarus (le pays avait l'habitude d'aider son voisin pour contourner les sanctions).Signe que les restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement américain sur les ventes de semi-conducteurs à la Russie en raison de sa guerre contre l'Ukraine ont été rapidement mises en œuvre, AMD et Intel ont tous deux confirmé avoir suspendu toutes leurs ventes de puces à la Russie et au Belarus , confirmant ainsi de multiples rapports antérieurs. En outre, des rapports ont également fait état de la décision de TSMC de participer aux sanctions, ce qui contrecarrera l'approvisionnement de la Russie en puces de fabrication locale. Intel et AMD nous ont fourni une déclaration à ce sujet, et nous avons également contacté Nvidia pour un commentaire.Un représentant d'AMD a déclaré : « En raison des sanctions imposées à la Russie par les États-Unis et d'autres nations, AMD suspend pour l'instant ses ventes et la distribution de ses produits en Russie et au Belarus. » Intel a fourni le commentaire suivant : « Intel se conforme à toutes les réglementations et sanctions applicables en matière d'exportation dans les pays où elle opère, y compris les nouvelles sanctions émises par l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) et les réglementations émises par le BIS (Bureau of Industry and Security). « Intel condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous avons suspendu toutes les livraisons à nos clients en Russie et au Belarus », a ajouté Intel.L'étendue des ventes interrompues par Intel et AMD n'était pas claire dans un premier temps. Les nouvelles restrictions à l'exportation visent principalement les puces à usage militaire ou les puces à double usage qui pourraient être utilisées à des fins civiles et militaires. Cela signifie que les ventes de la plupart des puces destinées aux consommateurs, comme les puces Core d'Intel et Ryzen d'AMD, ne seraient pas nécessairement touchées. Toutefois, les deux sociétés ont maintenant confirmé qu'elles avaient interrompu toutes les ventes.À partir d'aujourd'hui, les entités russes ne peuvent plus acheter de puces répondant à l'une des conditions suivantes auprès de sociétés taïwanaises :Outre l'impossibilité d'acheter des puces auprès d'entreprises taïwanaises, les entités russes ne pourront pas non plus se procurer d'équipements de production de puces auprès de Taïwan, ce qui inclut les scanners, les microscopes électroniques à balayage et tous les autres types d'outils pour semi-conducteurs pouvant être utilisés pour fabriquer des puces localement ou effectuer de la rétro-ingénierie (ce sur quoi le pays fonde beaucoup d'espoir).Pendant des décennies, les États-Unis ont suivi une politique d'ambiguïté stratégique pour définir leurs relations étrangères avec Taïwan. Cependant, avec l'attention accrue portée par Taïwan dans la politique étrangère américaine, un changement vers la clarté stratégique semble plus probable aujourd'hui que par le passé.Notons que la Chine avait déjà été mise en difficulté dans son effort pour développer son industrie des semi-conducteurs : les travailleurs qualifiés. Taïwan aurait demandé aux sociétés de recrutement de supprimer les offres d'emploi basées en Chine. Selon un rapport, le ministère taïwanais du travail avait envoyé un avis à ces entreprises, les informant qu'elles « ne peuvent plus publier d'offres d'emploi situées en Chine, en particulier celles qui concernent des industries critiques, telles que les circuits intégrés et les semi-conducteurs ».Les entreprises qui enfreignent ces règles se voient infliger une amende, les emplois liés à l'industrie des puces étant passibles d'amendes plus importantes, selon Nikkei Asia Review. La nouvelle règle oblige également les multinationales à réaffecter les emplois en Chine dans leurs filiales chinoises. S’agissant de la production de puces en Russie, il est intéressant de noter que MCST, le développeur des processeurs Elbrus, négocie avec le fabricant de puces russe Mikron pour fabriquer des processeurs sur place, selon RBC. La puce Elbrus la plus avancée de MCST a été fabriquée par TSMC en utilisant la technologie de fabrication en 16 nm de la société. En revanche, le nœud le plus avancé de Mikron est de 90 nm.En outre, en l'absence d'outils et/ou de pièces de rechange, seul le temps dira si le fabricant de puces sera en mesure de lancer la fabrication en gros volume de processeurs Elbrus en utilisant son nœud de 90 nm et si un nœud plus avancé peut être utilisé dans la fab de Mikron.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la position de Taïwan dans ce conflit ?