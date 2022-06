La course au Sénat

La voiture électrique, généralement munie d'un système d'aide à la conduite, se popularise davantage et un grand nombre de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché pendant la dernière décennie, certains étant des filiales de grands groupes existant déjà sur le marché des véhicules à combustion. Cela a engendré une concurrence accrue et les entreprises semblent user désormais de tous les moyens pour mettre en avant leurs produits. C'est peut-être ce qui s'est passé début janvier avec Dan O'Dowd, qui a publié une « critique sévère » sur le logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla sous la forme d'une publicité dans le New York Times.Dan est le cofondateur et PDG de Green Hills Software. Green Hills est une société privée qui construit des systèmes d'exploitation et des outils de programmation pour les systèmes embarqués, mais avec l'avènement de la voiture électrique, elle s'est également lancée dans le développement de systèmes d'aide à la conduite (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems). Intitulée(« ne soyez pas un mannequin de test de collision pour Tesla »), la publicité de Dan affirme que dans sa version actuelle, le FSD tuerait des millions de personnes chaque jour s'il alimentait un plus grand nombre de voitures.Dan a fondé sa critique sur une étude des vidéos mises en ligne qui montrent des propriétaires de Tesla utilisant la fonction Full Self-Driving complète, qui, selon Tesla, est en phase bêta et ne permet qu'une autonomie limitée sous la supervision du conducteur. Selon son étude, les vidéos montrent que FSD commet une « erreur de conduite critique » toutes les huit minutes et une « erreur involontaire » toutes les 36 minutes qui « causerait probablement une collision ». Sur la bannière publicitaire, Dan estime que le FSD est le « pire logiciel commercial » qu'il ait jamais vu et pense qu'il est toujours dans une phase alpha.De ce fait, il pense qu'il devrait être testé par des employés de Tesla en interne plutôt que par des propriétaires de Tesla. « Le logiciel qui pilote les voitures à conduite autonome dont des millions de vies vont dépendre doit être le meilleur logiciel », a-t-il déclaré. Bien qu'une version restreinte du FSD soit accessible à toute personne possédant une Tesla, les propriétaires peuvent également demander à devenir des bêta-testeurs d'une version plus avancée s'ils ont un score de sécurité de conduite suffisamment élevé, tel que déterminé par le logiciel de leur voiture. Dan fait en effet campagne pour interdire le FSD de Tesla.Il a déclaré avoir placé l'annonce sous les auspices du Dawn Project, un groupe de pression qui milite dans ce sens. Il s'agit d'une organisation qui se décrit elle-même comme « dédiée à rendre les ordinateurs vraiment sûrs pour l'humanité ». Selon certains critiques, l'annonce publiée par Dan apparaît en partie comme un coup de publicité destiné à attirer l'attention sur sa propre entreprise. Green Hills Software a déclaré au début dudit mois que sa technologie était utilisée pour développer un logiciel d'aide à la conduite pour la BMW iX entièrement électrique, un SUV sportif présenté par BMW au CES 2022.En réaction, Elon Musk, PDG de Tesla, s'est attaqué au logiciel de Green Hills Software. Musk a tweeté : « le logiciel de Green Hills est un tas d'ordures », et a approuvé un commentaire selon lequel « les critiques du FSD ont toujours un énorme intérêt financier dans une solution concurrente ». Mais de son côté, Dan a déclaré que les meilleures sources d'information sur un produit sont ses concurrents. « Ils les mettent en pièces, ils découvrent ce qu'ils font bien, ils découvrent ce qu'ils font mal. Ils savent mieux que quiconque, et ils vous le diront. Le vendeur ne vous dira jamais ces choses-là », a-t-il déclaré.De plus, il a également allégué que la version originale de l'Autopilot de Tesla, qui était un précurseur du FSD, a été construite en utilisant Green Hills Software. « Je me suis retiré du projet et j'ai dit : "je ne sais pas si c'est bien, si c'est ce que nous devrions faire ici, ça ne va pas marcher », a déclaré Dan. Musk n'a pas eu d'autres réactions en dehors de celle-ci et Tesla, qui ne dispose pas d'un bureau des affaires médiatiques opérationnel, n'a pas apporté de commentaires sur les allégations de Dan selon lesquelles il y aurait un lien entre la technologie d'aide à la conduite de Green Hills Software et le FSD.Quoiqu'il en soit, sur la toile, certains commentaires ont noté qu'il est « tout à fait ridicule » d'utiliser des vidéos YouTube de tiers - au lieu de tester directement la technologie - pour extraire des « preuves » que le FSD tuerait des millions de personnes chaque jour si elle était installée sur toutes les voitures du monde. Un autre signal d'alarme serait le fait que la publicité n'utilise pas une seule fois le nom complet du logiciel Full Self-Driving Beta. Elle ne mentionne pas la partie « Beta », ce qui peut amener certains lecteurs à croire que le FSD Beta est un produit fini alors qu'il est encore en phase de test de développement.L'évaluation stratosphérique des actions de Tesla sont dues en partie à la fonction FSD et aux déclarations futuristes de l'entreprise, qui promet une voiture véritablement autonome qui pourrait même fonctionner dans les rues pendant que son propriétaire dort. Mais les progrès de l'entreprise ont été difficiles, changeant de plateformes de calcul et abandonnant les capteurs tout en essayant de faire correspondre les fonctionnalités des anciennes Tesla construites avec des systèmes d'aide à la conduite avancés plus simples mais plus robustes.FSD est cependant une importante source de revenus pour Tesla. En janvier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré aux investisseurs que « la conduite entièrement autonome deviendra la source de rentabilité la plus importante pour Tesla ». Et la société a augmenté à plusieurs reprises le prix de la fonctionnalité - ce qui a commencé comme une option de 6 000 $ en 2019 est maintenant une option de 12 000 $.Mais ce qui a apparemment incité O'Dowd à agir, c'est le fait que les propriétaires de Tesla testent des versions bêta du logiciel FSD sur la voie publique.La page de campagne d'O'Dowd fait même la distinction entre Tesla Autopilot et FSD, déclarant que « ce logiciel bêta expérimental s'appuie sur des caméras et des capteurs externes pour tenter de détecter des obstacles, des véhicules, des marquages ​​routiers et, surtout, des piétons, plutôt que le jugement de son conducteur. La plupart des décisions, telles que le contrôle de la vitesse, sont prises par l'ordinateur du véhicule, sans l'intervention du conducteur ».Selon ses documents de campagne, l'expérience d'O'Dowd est dans le développement de logiciels sécurisés pour des systèmes d'armes comme le B-1B, et il prétend avoir récemment construit un ordinateur portable impossible à pirater pour le FBI. Il a également fondé le projet Dawn, qui préconise le remplacement de toutes les infrastructures critiques par des logiciels qui ne peuvent pas tomber en panne et ne peuvent jamais être piratés - un objectif louable, quoique peut-être sisyphéen.O'Dowd et le projet Dawn affirment que toutes les huit minutes, une Tesla exécutant le FSD commet une erreur de conduite critique*: entrer en contact avec un objet, désobéir aux panneaux de signalisation ou aux signaux de signalisation, désobéir au personnel de sécurité ou aux véhicules, ou effectuer des manœuvres dangereuses qui contraignent d'autres à prendre des mesures d'évitement. La campagne d'O'Dowd affirme également que les défauts de sécurité du FSD provoquent des dysfonctionnements environ une fois toutes les 36 minutes en conduite urbaine.Plutôt que de laisser aux journalistes le soin de faire des parallèles avec la campagne de sécurité de Ralph Nader de 1965 pour résoudre les problèmes de maniement de la Chevrolet Corvair, la campagne d'O'Dowd le fait explicitement avec une publicité intitulée. Et la publicité, qui comprend une compilation des moments les plus embarrassants de FSD sur YouTube, sera même diffusée à l'échelle nationale. O'Dowd achète du temps d'antenne dans 36 États, même si seuls les électeurs californiens ont la possibilité de cocher sa case.Sources : Campagne de Dan O'Dowd Qu'en pensez-vous ? Comprenez-vous sa démarche ? Dans quelle mesure ?Projet louable ou attaque lancée contre un concurrent pour se faire de la publicité ?