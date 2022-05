Tesla a réalisé plus de 3 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre

Tesla accusé d'avoir retiré un module électronique de ses voitures pour faire face à la pénurie de puces

Avec l'invasion de l'Ukraine et les mesures de confinement en Chine qui exercent une pression supplémentaire sur une chaîne d'approvisionnement qui ne s'est pas encore remise de la pandémie en cours, beaucoup prédisent une récession mondiale. Elon Musk s'en réjouit.« C'est en fait une bonne chose », a déclaré Musk en réponse à une question d'un utilisateur de Twitter. « Cela fait trop longtemps qu'il pleut de l'argent sur les imbéciles. Certaines faillites doivent se produire ». « De plus », a-t-il poursuivi, « tous les trucs de Covid à la maison ont amené les gens à penser que vous n’avez pas réellement besoin de travailler dur. C'est donc un réveil brutal qui va s'opérer ! »C'est un discours dur de la part de l'homme dont la fortune est estimée à 218 milliards de dollars, soit la plus grosse fortune dans le monde. Ses propos ne tiennent pas non plus compte des dons considérables que Musk lui-même a reçus dans le processus d'augmentation de sa valeur nette après avoir investi 6,5 millions de dollars pour une participation majoritaire dans Tesla en 2004. Comment Musk a-t-il traversé les tempêtes économiques et les réveils brutaux par la suite ?En 2008, la société a lancé son seul produit - une imitation de Lotus Elise appelée Roadster. À un prix de départ d'environ 80 000 $, le prix du coupé ne l'a pas aidé à décoller; 2 450 ventes mondiales ont fait de la vision de Musk de produire en série des voitures électriques une chimère. Mais un an plus tard, Tesla a reçu un prêt de 465 millions de dollars dans le cadre d'un plan de relance fédéral – de l'argent qui a essentiellement payé pour le développement et la fabrication de la révolutionnaire Model S.Musk, qui s'empresse de noter que Tesla a remboursé ce prêt plus tôt, a évolué dans l'industrie de l'automobile grâce à l'aide d'allégements fiscaux considérables pour les véhicules électriques. Et il profite en outre de l'absence d'émissions d'échappement de ses voitures en revendant son cache de crédits carbone à des rivaux fortement émetteurs de carbone sous pression pour nettoyer - au moins 517 millions de dollars depuis 2015. Il y a une raison pour laquelle Bill Ackerman et d'autres vendeurs mises gros sur l'échec de Tesla. L'entreprise serait probablement aussi morte que Nikola Tesla lui-même si le gouvernement n'avait pas « fait pleuvoir de l'argent sur des imbéciles ».Musk a également affirmé sur Twitter qu'une récession serait bonne parce que « les entreprises qui ont des flux de trésorerie négatifs par nature (c'est-à-dire des destructeurs de valeur) doivent mourir, afin qu'elles cessent de consommer des ressources ». De 2010 à 2018, Tesla a levé 20 milliards de dollars de capital tout en produisant un flux de trésorerie négatif de 9 milliards de dollars ; 2021 a été la première année complète de rentabilité de l'entreprise.Il n'y a pas que Washington qui a été généreux. Tesla bénéficie également d'allégements fiscaux sur le revenu de l'État pour les véhicules verts et profite régulièrement des subventions faites aux entreprises. Depuis août dernier, la société a reçu environ 64 millions de dollars d'incitations pour emménager à Austin, au Texas, et y construire Giga Texas – la nouvelle usine qui devrait produire une autre idée de Musk : le Tesla Cybertruck.Les autres sociétés de Musk ont ​​également bénéficié de régimes de protection sociale. En 2015, le LA Times estimait que les entreprises de Musk avaient bénéficié de près de 5 milliards de dollars de soutien gouvernemental. Cela inclut SpaceX, qui vient de décrocher un contrat de 2,89 milliards de dollars avec la Nasa et un contrat de 653 millions de dollars avec l'armée de l'air, tous deux en 2021 ; et SolarCity, qui a capitalisé sur 1,5 milliard de dollars d'aide gouvernementale et a également perdu de l'argent avant que la société d'énergie solaire ne soit absorbée par Tesla - qui elle-même a accepté les avantages sociaux du plan de relance pandémique de 600 milliards de dollars de Donald Trump.Musk peut affirmer tout ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de bénéficier d'aides et de prêts, peu en ont bénéficié autant que lui.Premier grand constructeur automobile américain à publier ses résultats financiers pour les trois premiers mois, Tesla a facilement dépassé les estimations avec un bénéfice record. Dans un contexte de crise de la chaîne d'approvisionnement et des retards de production en Chine, Tesla a indiqué avoir réalisé un bénéfice de 3,3 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Tesla a réalisé ce bénéfice sur un peu plus de 18,7 milliards de dollars de revenus, a annoncé la société. Cela représente une augmentation de 81 % d'une année sur l'autre, l'entreprise affichait 10,4 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2021.La société a enregistré 679 millions de dollars de ventes de crédits d'émission à d'autres constructeurs automobiles, contre 314 millions de dollars de ventes de crédits au quatrième trimestre 2021. La société génère ces revenus en vendant ces crédits aux constructeurs automobiles qui fabriquent moins de véhicules « propres » que ce qui est requis par le gouvernement américain et l'Union européenne.Les ventes à crédit se sont avérées utiles ces dernières années, aidant Tesla à réaliser un profit alors que son activité de construction automobile était en difficulté. L'été dernier, la société a annoncé que ses activités de fabrication et de vente d'énergie étaient rentables pour la première fois sans compter les ventes de crédits d'émission.Ce fut sans aucun doute un trimestre remarquable pour Tesla. La société a ouvert deux nouvelles usines (une à Berlin le 22 mars et la seconde à Austin, Texas, le 8 avril) tout en étant également contrainte de fermer son usine de Shanghai pendant plusieurs semaines en raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID. Les coûts d'ouverture de ces deux usines, tout en luttant pour maintenir son usine chinoise en activité, devraient peser sur les chiffres de Tesla ce trimestre.La société affirme avoir commencé la production à Berlin en mars et avoir commencé les livraisons du modèle Y depuis le Texas en avril. La société a également mentionné qu'elle produirait ses batteries structurelles avec 4680 cellules au Texas plus tard cette année, aux côtés des packs standard avec 2170 cellules.Sous la pression d'atteindre les objectifs de vente du quatrième trimestre tout en faisant face à des pénuries généralisées de semi-conducteurs, Tesla a décidé de retirer l'une des deux unités de commande électroniques qui sont normalement incluses dans les crémaillères de direction de certaines voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine, selon deux employés et une correspondance en interne. Pour mémoire, la crémaillère de direction est une pièce mécanique qui assure le lien entre la colonne de direction et les roues de la voiture. Son rôle consiste à diriger les roues avant selon les commandes effectuées au volant.Tesla n'a pas divulgué l'exclusion, qui a déjà touché des dizaines de milliers de véhicules livrés à des clients en Chine, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe. Il n'était pas immédiatement clair de savoir si Tesla apporterait des modifications similaires aux voitures fabriquées ou expédiées aux États-Unis.L'omission indique que Tesla a dû apporter des changements au-delà de ce que la société a révélé publiquement pour maintenir ses usines et ses ventes à partir des dernières semaines de 2021, alors que le monde faisait face à une pénurie continue de puces qui a affecté toutes les industries, des voitures aux ordinateurs portables. Cela signifie également que Tesla ne peut pas transformer toutes ses voitures existantes en véhicules sans conducteur avec une simple mise à jour logicielle, ce qui va à l'encontre de ce que le PDG Elon Musk a récemment déclaré lors d'un appel aux résultats :« Je suppose personnellement que nous atteindrons l'autoconduite complète cette année à un niveau de sécurité nettement supérieur à celui d'un individu. Ainsi, les voitures de la flotte devenant essentiellement autonomes grâce à une mise à jour logicielle, je pense qu'elles pourraient finir par être la plus forte augmentation de la valeur des actifs de toutes les classes d'actifs de l'histoire. Nous verrons ».En interne, les employés de Tesla ont déclaré que l'ajout d'une fonctionnalité de « niveau 3 », qui permettrait à un conducteur d'utiliser leur Tesla en mode mains libres (sans les mains sur le volant) dans des scénarios de conduite normaux, nécessiterait le système de double unité de commande électronique et nécessiterait donc une mise à niveau lors d'une visite de service. Ils ont également déclaré que l'exclusion ne poserait pas de problèmes de sécurité, puisque la pièce retirée était considérée comme une unité de contrôle électronique secondaire, utilisée principalement comme sauvegarde.Au moment où ce changement de fabrication était en cours à Shanghai, le PDG Elon Musk a écrit dans un tweet : « Cette année a été un véritable cauchemar pour la chaîne d'approvisionnement et ce n'est pas fini ! »L'élément spécifique omis est une unité de commande électronique dans les systèmes de direction assistée électrique, qui traduit les mouvements du volant en virages dans la rue. Avant que les voitures n'utilisent autant de composants électroniques, les véhicules reposaient sur une pompe, une crémaillère de direction et un pignon pour traduire les mouvements du volant en virages.Richard Wallace, conseiller principal pour HWA Analytics à Ann Arbor et chercheur chevronné en sécurité des transports, explique comment cela a changé : « Il y a toujours une composante mécanique bien sûr. Mais dans les véhicules d'aujourd'hui, lorsque vous "tournez le volant", vous fournissez un signal électronique indiquant à votre voiture d'aller à gauche ou à droite ».Aujourd'hui, les systèmes de direction assistée électrique permettent également des fonctions d'assistance au conducteur, note Wallace, comme la possibilité de maintenir automatiquement une voiture au centre d'une voie.Tesla a supprimé le composant, car les ingénieurs l'ont jugé redondant, étant donné qu'il était principalement installé en tant que sauvegarde. L'omission de l'unité de contrôle permettra également à Tesla d'économiser de l'argent à court terme, à condition qu'aucun problème ne survienne à la suite du système modifié.Ce n'est pas la première fois que la société supprime des options ou des composants pour des raisons commerciales. Par exemple, au printemps dernier, Tesla a supprimé le support lombaire des sièges passagers des modèles 3 et Y pour réduire les coûts.Source : Elon Musk Qu'en pensez-vous ?