L'apprentissage de la programmation est un sujet de plus en plus mis en avant. D'ailleurs, certains pensent que cela devrait être une obligation. Toutefois, la programmation n'est pas, pour tout le monde, chose aisée à appréhender (comme de nombreuses autres choses). Heureusement, une multitude de méthodes et de ressources sont disponibles, dont certaines gratuitement. Alors qu'il y a vingt ans, l'apprentissage de la programmation était une chose qu'on commençait souvent seul : avec un livre, voire, le manuel de son ordinateur et qui se complétait en université.Aujourd'hui, le sujet est amené aux plus jeunes, chose rendue possible avec des langages et concepts plus accessibles : langage de haut niveau, programmation à l'aide de nœuds... au point même qu'aujourd'hui, il est possible de trouver des jeux vidéo qui, sous couvert d'un enrobage plus ou moins discret, permettent aux gens de comprendre la logique qu'un développeur utilise tous les jours dans son travail.Mais, avec toutes ses possibilités, le choix n'en devient que plus compliqué. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre la programmation ? Ici, on parle bien de programmation (ou autrement dit, la logique) et non de l'apprentissage d'un langage en particulier.Quel est votre point de vue sur la question. N'hésitez pas à partager votre expérience d'apprentissage, ou encore, de dire comment vous, vous auriez aimé apprendre la programmation.