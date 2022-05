Ce que fait la partie omise

L'avenir autonome de Tesla

La question de la sécurité

Sous la pression d'atteindre les objectifs de vente du quatrième trimestre tout en faisant face à des pénuries généralisées de semi-conducteurs, Tesla a décidé de retirer l'une des deux unités de commande électroniques qui sont normalement incluses dans les crémaillères de direction de certaines voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine, selon deux employés et une correspondance en interne. Pour mémoire, la crémaillère de direction est une pièce mécanique qui assure le lien entre la colonne de direction et les roues de la voiture. Son rôle consiste à diriger les roues avant selon les commandes effectuées au volant.Tesla n'a pas divulgué l'exclusion, qui a déjà touché des dizaines de milliers de véhicules livrés à des clients en Chine, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe. Il n'était pas immédiatement clair si Tesla apporterait des modifications similaires aux voitures fabriquées ou expédiées aux États-Unis.L'omission indique que Tesla a dû apporter des changements au-delà de ce que la société a révélé publiquement pour maintenir ses usines et ses ventes à partir des dernières semaines de 2021, alors que le monde faisait face à une pénurie continue de puces qui a affecté toutes les industries, des voitures aux ordinateurs portables. Cela signifie également que Tesla ne peut pas transformer toutes ses voitures existantes en véhicules sans conducteur avec une simple mise à jour logicielle, ce qui va à l'encontre de ce que le PDG Elon Musk a récemment déclaré lors d'un appel aux résultats :« Je suppose personnellement que nous atteindrons l'auto-conduite complète cette année à un niveau de sécurité nettement supérieur à celui d'un individu. Ainsi, les voitures de la flotte devenant essentiellement autonomes via une mise à jour logicielle, je pense qu'elles pourraient finir par être la plus forte augmentation de la valeur des actifs de toutes les classes d'actifs de l'histoire. Nous verrons ».En interne, les employés de Tesla ont déclaré que l'ajout d'une fonctionnalité de « niveau 3 », qui permettrait à un conducteur d'utiliser leur Tesla en mode mains libres (sans les mains sur le volant) dans des scénarios de conduite normaux, nécessiterait le système de double unité de commande électronique et nécessiterait donc une mise à niveau lors d'une visite de service. Ils ont également déclaré que l'exclusion ne poserait pas de problèmes de sécurité, puisque la pièce retirée était considérée comme une unité de contrôle électronique secondaire, utilisée principalement comme sauvegarde.Au moment où ce changement de fabrication était en cours à Shanghai, le PDG Elon Musk a écrit dans un tweet : « Cette année a été un véritable cauchemar pour la chaîne d'approvisionnement et ce n'est pas fini ! »Tesla a été aux prises avec des défis de fabrication tout au long de son histoire, mais l'achèvement de son usine de Shanghai en 2019 l'a aidée à augmenter sa production, à augmenter ses marges et à gagner des parts de marché au-delà de l'Amérique du Nord. Cette dernière décision révèle de nouvelles pressions alors que l'entreprise s'enfonce davantage dans le courant dominant et vise à tenir les promesses d'Elon Musk d'un avenir autonome.L'élément spécifique omis est une unité de commande électronique dans les systèmes de direction assistée électrique, qui traduit les mouvements du volant en virages dans la rue. Avant que les voitures n'utilisent autant de composants électroniques, les véhicules reposaient sur une pompe, une crémaillère de direction et un pignon pour traduire les mouvements du volant en virages.Richard Wallace, conseiller principal pour HWA Analytics à Ann Arbor et chercheur chevronné en sécurité des transports, explique comment cela a changé : « Il y a toujours une composante mécanique bien sûr. Mais dans les véhicules d'aujourd'hui, lorsque vous "tournez le volant", vous fournissez un signal électronique indiquant à votre voiture d'aller à gauche ou à droite ».Aujourd'hui, les systèmes de direction assistée électrique permettent également des fonctions d'assistance au conducteur, note Wallace, comme la possibilité de maintenir automatiquement une voiture au centre d'une voie.Tesla a supprimé le composant car les ingénieurs l'ont jugé redondant, étant donné qu'il était principalement installé en tant que sauvegarde. L'omission de l'unité de contrôle permettra également à Tesla d'économiser de l'argent à court terme, à condition qu'aucun problème ne survienne à la suite du système modifié.Ce n'est pas la première fois que la société supprime des options ou des composants pour des raisons commerciales. Par exemple, au printemps dernier, Tesla a supprimé le support lombaire des sièges passagers des modèles 3 et Y pour réduire les coûts.Le 26 janvier 2021, Musk a déclaré lors d'un appel aux résultats que Tesla avait affronté un « enfer concernant les puces » en 2021. L'entreprise a eu du mal à obtenir « la petite puce qui vous permet de déplacer votre siège d'avant en arrière », a-t-il noté, ainsi que d'autres « puces de base ».Il n'a pas mentionné les systèmes de direction assistée modifiés.D'autres constructeurs automobiles ont pris des mesures similaires, mais effectuent généralement des réductions temporaires d'options qui ne font pas partie des fonctionnalités de base d'un véhicule.Par exemple, en mars 2021, General Motors a déclaré qu'il construisait certaines de ses camionnettes légères 2021 sans module de gestion du carburant, une décision qui a nui à l'économie de carburant de ces camions. Il a pointé du doigt la pénurie de puces pour justifier sa décision.Tesla propose actuellement plusieurs niveaux de fonctionnalité d'assistance à la conduite dans ses voitures. Une version de base, baptisée Autopilot, est livrée avec chaque voiture. Les conducteurs peuvent également acheter une version plus avancée, appelée Full Self-Driving, ou FSD, pour 12 000 $ ou 199 $ par mois (aux États-Unis).Lorsque Tesla a pris la décision d'exclure une unité de commande électronique de ses crémaillères de direction, il y a eu une discussion interne sur l'opportunité d'informer les clients, ont déclaré deux employés de Tesla. Ces personnes ont demandé à rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à parler au nom de l'entreprise.Les employés ont également discuté de la question de savoir si l'omission de la pièce dégraderait toute fonctionnalité ou fiabilité des voitures des clients. Ils craignaient que le « depop » ou l'exclusion de ce composant n'interfère avec la capacité des clients à utiliser les fonctionnalités FSD.En fin de compte, ils ont décidé que le réglage n'atteignait pas le niveau de notification aux clients – du moins jusqu'à ce que Tesla soit prêt à lancer le « niveau 3 », ou les fonctionnalités d'assistance au conducteur mains libres.Les véhicules Tesla peuvent toujours utiliser les versions actuelles de « niveau 2 » de ses systèmes d'assistance à la conduite, Autopilot et Full Self-Driving (ou FSD), sans le système de direction à double commande.Mais les employés ont déclaré que si Tesla lance une mise à jour FSD plus sophistiquée, les propriétaires des voitures concernées qui utilisent ce système premium devront obtenir une mise à niveau de la crémaillère de direction auprès d'un centre de service Tesla.Généralement, Tesla s'appuie sur des techniciens de service pour installer les pièces manquantes ou pour réparer ou remplacer les pièces cassées, avant qu'une voiture ne soit livrée à un client, faisant du service une sorte de bras étendu de la fabrication de Tesla.La plupart des voitures équipées de l'unité de commande électronique unique étaient initialement destinées à des clients en Chine, où FSD ne connaît pas d'adoption significative. Selon les communications internes, un peu plus de 1 % de tous les clients de Tesla en Chine ont opté pour le forfait d'assistance à la conduite premium au moment où ils ont passé une commande pour une nouvelle voiture.Plus récemment, des dizaines de milliers de véhicules concernés ont été exportés vers des clients au-delà de la Chine, notamment en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans toute l'Europe, ont déclaré des employés.Il a été demandé à Richard Wallace de HWA Analytics si le retrait d'une unité de commande électronique d'un système de direction assistée dans un véhicule moderne pouvait présenter un risque pour la sécurité.« Si quelque chose comme une puce ou un ECU ne fournit pas de fonctionnalités supplémentaires, s'il est vraiment redondant, vous pourrez peut-être le désactiver ou le laisser de côté. Avec les puces et les logiciels, il y a un peu de marge de manœuvre. Je peux réaffecter des choses ici et là », a-t-il déclaré.Tout dépend de l'architecture informatique d'un véhicule, a déclaré Phil Amsrud, analyste principal principal d'IHS Markit.Il a déclaré: « Je ne peux pas penser à un cas où un constructeur automobile dirait "Vous savez quoi? Nous retirerons un composant de ce module, même s'il était là pour une bonne raison et nous espérons que rien ne se passera." Passer d'une variante à double puce à une variante à puce unique dans un véhicule peut simplifier un système et le rendre mieux dans certains cas. Mais ils auraient vraiment besoin de faire beaucoup de validation ».Source : rapport sur l'omission de TeslaPensez-vous que Tesla devait informer les utilisateurs concernés du fait qu'un module électronique n'avait pas été installé sur leurs véhicules ? Dans quelle mesure ?L'entreprise aurait-elle du vendre ces modèles moins chers que les modèles vendus avec ce module électronique ? Pourquoi ?En cas d'incident avec ces véhicules, y aurait-il un cas de figure où la responsabilité de Tesla pourrait être engagée ? Lequel ?