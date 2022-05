Bogue des version 100

« Qu'il s'agisse de célébrer les 100 premiers jours d'école ou d'avoir 100 ans, atteindre une 100e étape est une grande affaire qui mérite des confettis, des serpentins et du gâteau, et bien sûr, de la réflexion. Aujourd'hui, Firefox publie sa 100e version pour nos utilisateurs et nous voulions prendre un moment pour faire une pause et revenir sur la façon dont nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui ensemble, ainsi que sur les fonctionnalités que nous publions dans notre 100e version », Mozilla.Comme dit précédemment, en 2004, Mozilla a annoncé la sortie de Firefox 1.0 avec une publicité dans le New York Times, financée par le crowdfunding, qui listait les noms de chaque personne ayant contribué à la création de cette première version (des centaines de personnes). L’objectif des responsables était alors de fournir avec Firefox 1.0 une expérience web robuste, conviviale et digne de confiance.« Nous avons reçu des éloges pour nos fonctionnalités qui ont aidé les utilisateurs à éviter les fenêtres pop-up, augmenté la protection contre la fraude en ligne, rendu la navigation par onglets plus efficace et donné aux gens la possibilité de personnaliser leur navigateur avec des modules complémentaires. Notre objectif était de donner la priorité à nos utilisateurs et de personnaliser leur expérience du web, et cet objectif est toujours d'actualité », déclare Mozilla. Voici, ci-dessous, quelques nouvelles fonctionnalités de Firefox 100 :En 2019, Mozilla a lancé Picture-in-Picture, une fonctionnalité demandée par la communauté Mozilla Connect et il est rapidement devenu le favori des internautes. Depuis sa sortie, Mozilla a continué à l'améliorer, d'abord en la rendant disponible sur Windows, Mac et Linux, puis, aujourd'hui avec les sous-titres et les légendes.Au début de cette année, l’équipe de développement a lancé Mozilla Connect, un espace de collaboration permettant aux utilisateurs de partager leurs commentaires sur les produits, de soumettre des idées de nouvelles fonctionnalités et de participer à des discussions significatives qui contribuent à façonner les futures versions. « C'est là que nous avons eu l'idée d'améliorer l'incrustation d'image avec la prise en charge des sous-titres et des légendes », déclare Mozilla.Dans un premier temps, les sous-titres et les légendes de la fonction "Picture-in-Picture" seront disponibles sur trois sites Web, YouTube, Prime Video et Netflix , ainsi que sur les sites Web qui prennent en charge le format WebVTT, comme coursera.org et Twitter. Mozilla espère étendre cette fonctionnalité à d'autres sites encore. Que l’internaute soit malentendant, multitâche ou multilingue, il est couvert par les sous-titres de l'image dans l'image.En mars, Mozilla a annoncé de nouveaux fonds d'écran sur FirefoxAndroid et iOS pour les États-Unis. Aujourd'hui, elle a ajouté deux nouveaux fonds d'écran, Beach vibes et Twilight hills disponibles dans le monde entier. Les fonds d'écran sur iOS sont annoncés pour cette semaine.Aujourd'hui, l'historique et les onglets sans encombrement sont disponibles sur Android. Ces fonctionnalités sont également annoncées sur iOS pour cette semaine. Il s'agit de deux fonctionnalités distinctes ayant la même intention : simplifier et organiser les affaires afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur l’essentiel. Pour l'historique sans encombrement, au lieu d'une mer sans fin d'URLs qui laisse les utilisateurs submergés, Mozilla l'a organisé pour ses utilisateurs de manière intuitive.En regroupant notamment les éléments de l'historique en fonction de l'élément d'origine. Par exemple, si l’internaute recherche des chaussures et qu’il examine plusieurs modèles, il les trouvera regroupés dans un dossier sous son terme de recherche. Mozilla a également organisé l’historique en supprimant les sites en double, ce qui réduit l'encombrement visuel. Enfin, l’internaute peut désormais effectuer des recherches dans son historique. « Gardez à l'esprit que nous faisons cela dans le respect de la vie privée et que vous pouvez être assuré que vos données ne sont pas envoyées à Mozilla », Mozilla.Les produits Firefox sont conçus pour protéger la vie privée des internautes. « Vous devez pouvoir décider vous-même avec qui vous voulez partager vos informations personnelles. Pas seulement avec vos amis, mais également avec les annonceurs publicitaires et les entreprises en ligne, y compris la nôtre », indique Mozilla.Toutes les entreprises en ligne recueillent des données afin d’améliorer leurs services. Mais ont-elles réellement besoin de recueillir autant d’informations personnelles sur les internautes ? Contrairement à de nombreuses entreprises de la tech, Mozilla ne dépend pas financièrement de l’exploitation des données personnelles. Elle est soutenue par une organisation à but non lucratif. « Depuis toujours, nous avons pour mission de défendre Internet et toutes les personnes qui l’utilisent », soutien Mozilla.En 2018, alors que Microsoft annonce son passage à Chromium pour le développement de Microsoft Edge, Mozilla manifeste son mécontentement face à cette décision. Pour Chris Beard, directeur général de Mozilla Corporation à cette date, en adoptant Chromium, Microsoft renonce officiellement à une plateforme indépendante pour Internet et confie à Google un plus grand contrôle de la vie en ligne. Il estime que les moteurs de navigation, comme Chromium de Google et Gecko Quantum de Mozilla, sont des composants logiciels qui déterminent en grande partie ce que chacun de nous peut faire en ligne.Aujourd’hui, les résultats de Firefox semblent donner raison à Chris Beard qui avait manifesté sa crainte de voir des conséquences négatives sur les navigateurs qui n'utilisent pas Chromium et que la décision de Microsoft rende plus difficile pour Firefox de prospérer. Pour lui, cela rendra Google plus puissant, ce qui s'avère risqué sur de nombreux fronts. Mais cela va surtout dépendre de la manière dont la décision de Microsoft va affecter le comportement des développeurs Web et des entreprises qui créent des services et sites Web.Firefox qui a été le choix par défaut pour un grand nombre d'utilisateurs pendant un certain temps est aujourd’hui en perte de vitesse en termes de nombre d’utilisateurs . En effet, selon certaines sources, Firefox aurait perdu près de 50 millions d'utilisateurs en 3 ans. Selon les statistiques de Mozilla, Firefox connaît aujourd’hui une énorme baisse ; environ 46 millions dans la base d’utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs actifs (mensuels) était d’environ 244 millions à la fin de 2018. Ce nombre semble avoir considérablement diminué à 198 millions à la fin du 2T2021.Le déclin de Firefox est inquiétant, mais pourrait trouver une explication. Considérant que 2021 est l’année où les outils axés sur la confidentialité ont vu une forte augmentation de leur base d’utilisateurs, les utilisateurs de Firefox pourraient trouver là une raison qui justifie le déclin du navigateur de Mozilla. Par ailleurs, pour certains analystes, Google Chrome étant le navigateur Web par défaut sur Android et Microsoft Edge étant le navigateur Web par défaut pour Windows, Google (le plus grand moteur de recherche) et Microsoft recommandent aux utilisateurs d’utiliser leurs navigateurs (ce qui est potentiellement un comportement anticoncurrentiel) et certains services Web sont exclusifs aux navigateurs basés sur Chrome.Certains développeurs avaient annoncé que les versions 100 de Chrome, Edge et Firefox pourraient casser de nombreux sites web. En effet, le fait d’atteindre la version 100 risque de provoquer des pannes sur les sites qui s'appuient sur l'identification de la version du navigateur pour exécuter une logique commerciale. Mozilla, a lancé des avertissements depuis des mois au sujet de cette version. Mozilla a mené des expériences pour tester les sites Web et signaler les pannes. « Lorsque les navigateurs ont atteint la version 10 il y a un peu plus de 12 ans, de nombreux problèmes ont été découverts avec les bibliothèques d'analyse de l'User-Agent lorsque le numéro de version majeure est passé d'un chiffre à deux », explique une équipe de développeurs web dans un blog de Mozilla.À l'instar du fameux bogue de l'an 2000 qui a rendu l'année 2000 impossible à distinguer de l'année 1900 pour certains ordinateurs, les navigateurs ont des formats différents pour les chaînes User-Agent et il est possible que certaines bibliothèques d'analyse aient des hypothèses codées en dur ou des bogues qui ne prennent pas en compte les numéros de version majeurs à trois chiffres.Firefox et Chrome ont tous deux mené des expériences au cours desquelles les versions actuelles du navigateur signalent qu'elles sont à la version majeure 100 afin de détecter d'éventuelles ruptures de sites Web. Cela a donné lieu à quelques problèmes signalés, dont certains ont déjà été corrigés. Ces expériences se poursuivront jusqu'à la sortie de la version 100. Des stratégies d'atténuation sont également en place, au cas où la publication de la version 100 sur les canaux stables causerait plus de dommages aux sites Web que prévu.Dans Firefox, la stratégie dépendra de l'importance de la rupture. Firefox dispose d'un mécanisme d'intervention sur les sites. L'équipe Mozilla webcompat peut réparer à chaud les sites Web cassés dans Firefox en utilisant ce mécanisme. Si un site tombe en panne alors que la version majeure est 100 sur un domaine spécifique, il est possible de le réparer en envoyant la version 99 à la place. Si la panne est généralisée et que les interventions sur les sites individuels deviennent ingérables, Mozilla peut temporairement geler la version majeure de Firefox à 99, puis tester d'autres options.Source : Mozilla Que pensez-vous de Mozilla Firefox ?Google Chrome, microsoft Edge et Mozilla Firefox, de ces trois navigateurs, quel est votre préférence ? Microsoft aurait rendu plus difficile le changement de navigateur par défaut dans Windows 11, le choix du navigateur par défaut devrait être une solution simple