Blockchain comme remède miracle universel

La propagation virulente de la technologie blockchain

La technologie Blockchain promettrait d'éliminer la confiance dans les institutions centrales. Initialement, cela aurait été appliqué à une « monnaie » : le bitcoin (défini par Lenz comme une marchandise spéculative, pas une monnaie). Au lieu de confier à des banques centralisées la gestion des numéros de comptes, le bitcoin utilise à cette fin un grand livre décentralisé, la blockchain.Pour Lenz, l'idée de ne plus avoir à faire confiance à des organisations centralisées peut sembler séduisante, mais elle ne fonctionne pas : les blockchains ne suppriment pas la « confiance », elles changent simplement la personne à qui il faut faire confiance. Selon Ewan Kirk, entrepreneur en technologie, « il ne faut surtout pas croire au battage médiatique. »Ce que pense l’entrepreneur en technologie, Ewan Kirk :« La blockchain du bitcoin gère un peu moins de trois transactions par seconde, ce qui nécessite des quantités incroyables d'électricité pour fonctionner. Certains prétendent que la blockchain utilise de plus en plus d'électricité provenant de sources renouvelables, mais c'est un faux-fuyant. Si le bitcoin utilise cette énergie renouvelable, alors quelqu'un d'autre doit utiliser du charbon et du gaz pour alimenter sa maison. »« Toutes les blockchains sont beaucoup plus inefficaces que n'importe quelle alternative. Par exemple, l'ethereum utilise la même quantité d'énergie que les Pays-Bas. Le bitcoin ne produit rien. Il ne fait que détruire l'environnement.Selon Lenz, la confiance dans les institutions contrôlées par des humains et liées par des lois et des règles établies est remplacée dans la blockchain par une confiance inconditionnelle dans l'infaillibilité du code ( « in code we trust » est une phrase populaire dans le milieu). Le code étant écrit par des humains, il est rarement infaillible.Rappelons que l'administration fiscale néerlandaise a ruiné des milliers de vies après avoir utilisé un algorithme pour repérer des soupçons de fraude aux prestations sociales. Pour certains analystes, le scandale néerlandais est un avertissement pour l'Europe sur les risques liés à l'utilisation des algorithmes.Pour Lenz, même si tout le code était exempt d'erreurs, les blockchains ne peuvent rien faire contre des menaces telles que les escroqueries, les fraudes, le piratage des appareils contenant les clés de la blockchain ou tout simplement les fautes de frappe dans un transfert de pièces.Normalement, les cas de fraude ou d'erreur peuvent être rectifiés ou annulés par la banque ou des institutions similaires après un examen de la situation par des humains. Cependant, dans le monde de la blockchain, il n'y a pas d'autorité de surveillance humaine. Elle est indépendante des banques, des États et des lois, ce qui est précisément le principal argument de vente de toute cette technologie.« La technologie présente encore d'autres problèmes. L'utilisation absolument « perverse » de l'énergie en période de changement climatique n'est que l'un d'entre eux (cela est principalement dû à la preuve de travail, toujours utilisée par toutes les blockchains publiques pertinentes, et à l'inefficacité générale) », déclare Lenz.L'objectif principal de la blockchain est de décentraliser la confiance et le consentement. Cela n'empêche pas de nombreuses personnes de présenter la blockchain comme une solution miracle innovante pour des problèmes pour lesquels c'est tout simplement absurde.Un exemple récent de cette « folie », en Allemagne, est le développement du certificat de vaccination numérique au début de 2021. Au départ, il était prévu d'utiliser la technologie blockchain. Dans ce cas précis, ils voulaient en utiliser non pas une, mais cinq. Après des critiques massives du public, le plan a été abandonné et remplacé par une architecture plus simple sans blockchain, qui est toujours utilisée aujourd'hui.Un autre exemple encore plus récent qui, malheureusement, n'a pas encore été annulé est le bulletin numérique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Pour Lenz, « le concept est déjà complètement absurde. Le problème en question est résolu depuis des décennies et personne n'a besoin d'une blockchain complexe, inefficace et coûteuse pour cela. » Très rapidement après avoir été rendu public, le projet a été exposé comme étant totalement non sécurisé, malgré la « sécurité par blockchain ».Pour Lenz, « ce ne sont là que deux des innombrables projets auxquels la technologie blockchain a été intégrée sans aucun égard pour le bon sens. Ni moi ni personne que je connais n'a jamais entendu parler d'une utilisation de la blockchain qui soit utile de quelque manière que ce soit. »Mais pourquoi la blockchain se répand-elle à une vitesse aussi vertigineuse si elle est si inutile ? Pour en comprendre les raisons, Lenz propose de jeter un coup d'œil à l'utilisation originale et toujours dominante de la technologie : les cryptomonnaies et leurs dérivés plus récents, comme les NFT, les DAO et les web3.Selon Kirk, le battage médiatique autour de Web3 n'est qu'un rappel supplémentaire de la mémoire à court terme de l'industrie technologique. « Pour quelqu'un qui a extrait des bitcoins depuis 2012, il est clair que Web3 n'est qu'une nouvelle version de la technologie blockchain dont nous discutons depuis dix ans », a-t-il déclaré. « Les adeptes de Web3 veulent ajouter une couche de blockchain à notre infrastructure Internet et décentraliser radicalement le réseau, du moins c'est ce qu'ils prétendent. »« Ces choses sont des absurdités inutiles qui existent pour soutirer de l'argent en masse à des personnes qui ne savent pas mieux. Néanmoins, une industrie massive s'est développée autour d'eux. Cette industrie brûle des quantités incroyables d'énergie, d'argent et de temps de travail humain sans contribuer ou produire quoi que ce soit de valeur pour l'humanité », déclare Lenz.De cette industrie découlent les tentatives de plus en plus fréquentes d'exporter sa technologie de base, la blockchain, dans d'autres secteurs de la vie. La blockchain est poussée partout dans la société. Cette diffusion forcée est censée donner à l'industrie de la blockchain une raison d'exister en dehors d'être une bulle financière, lui donner un éclat de respectabilité et de fiabilité et donc attirer plus de gens sur le marché des cryptomonnaies.Ce marché a un besoin urgent de ces personnes et de leur argent. Il s'agit d'une bulle spéculative assez évidente et énorme. Il n'y a absolument aucune valeur réelle dans l'ensemble du marché et il ne produit aucune valeur par lui-même. Pour éviter que la bulle n'éclate, ou du moins pour la ralentir, et pour ne pas laisser les profits se tarir, il faut injecter de l'argent réel et une économie réelle dans le marché des cryptomonnaies. « Cet argent doit être trouvé ailleurs. Pas dans le monde de la blockchain, dans le monde réel. Et c'est ainsi que la blockchain est présentée partout comme "moderne", "perturbatrice", "innovante", "sécurisée", etc . En réalité, elle n'est rien de tout cela », soutien Lenz.Aveuglés par l'éclat des énormes revenus de la bulle cryptographique, beaucoup d'entreprises et d'organisations gouvernementales regardent par-dessus. Tout le monde veut une part du savoureux gâteau blockchain et tente de fourrer un peu de blockchain dans quelque chose, n'importe quoi. Alimentée à l'origine par le lobby de l'industrie de la blockchain et soutenue par l'éclat de ses bénéfices incroyables, une énorme hype s'est formée. Elle a depuis longtemps pris une vie propre, ce n'est plus seulement l'industrie de la blockchain qui vante cette technologie partout.Lenz conclus en disant : « la propagation de la technologie blockchain n'est pas seulement une absurdité exaspérante, elle est activement nuisible et dangereuse. Pour ces raisons, nous devons travailler contre le battage médiatique en exposant publiquement l'absurdité de la technologie et la façon dont l'industrie de la blockchain la promeut afin d'augmenter ses profits. Pour l'avenir de la technologie, de l'informatique et pour protéger les gens du marché prédateur de la crypto. »Source : Nicolas Lenz's blog Quel est votre avis sur le sujet ?