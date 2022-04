SAP a interrompu toutes ses ventes en Russie au début du mois de mars, conformément aux sanctions internationales. Le géant des logiciels d'entreprise SAP a déclaré qu'il suspendait toutes ses ventes dans le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les sanctions économiques contre la Russie sont un mécanisme important dans les efforts pour restaurer la paix. SAP est en échange constant avec les gouvernements du monde entier, « nous avons toute confiance en leurs conseils et nous soutenons pleinement les actions entreprises jusqu'à présent. Nous cessons toute activité en Russie alignée et en outre, nous interrompons toutes les ventes de services et de produits SAP en Russie ».Avec des centaines de milliers de personnes qui fuient leurs maisons, il est crucial de trouver et de fournir rapidement un abri. Nous avons alloué une aide humanitaire initiale d'un million d'euros à la population ukrainienne et travaillons avec les organisations nationales de la Croix-Rouge, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'autres organisations pour proposer notre technologie afin de soutenir leurs efforts. Cependant, l'entreprise a fait face à des critiques pour avoir continué à soutenir ses produits en Russie. Dans un tweet viral, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reproché à SAP, ainsi qu'à Microsoft et Oracle, de soutenir la technologie en Russie.Le 14 mars, Oracle a indiqué sur Twitter qu'il avait quitté la Russie, laissant les clients existants sans mises à jour logicielles ni assistance. Microsoft n'a pas fait de même. Le vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a fait monter la pression en publiant une série de tweets accusateurs à l'encontre de SAP.Le 24 mars, l'entreprise a annoncé qu'elle mettait fin à ses services de cloud computing en Russie. Deux jours plus tard, Mykhailo a fait l'éloge de SAP et a déclaré que l'entreprise avait non seulement accepté de soutenir un blocus numérique de la Russie, mais qu'elle ouvrirait un jour un centre de R&D en Ukraine. Les logiciels SAP peuvent faire l'objet d'une licence pour une utilisation sur site, ou être obtenus sous forme de service d'abonnement basé sur le cloud, ce qui fait qu'il n'est pas simple de fermer entièrement son produit en Russie.« Au-delà de la mise en œuvre des sanctions et de l'arrêt de toutes les ventes, nous arrêtons activement nos opérations de cloud computing en Russie. Nous avons reçu des questions sur la capacité de SAP à arrêter tous les produits existants pour les clients russes. Certains clients russes ont acheté et déployé leurs produits SAP sur site et les utilisent au sein de leur propre service informatique. Cela signifie qu'indépendamment de toute décision de SAP de ne pas fournir de support ou d'engagement de quelque nature que ce soit, ces clients sont toujours en mesure de continuer à utiliser ces produits indépendamment de SAP.« Pour répondre aux besoins humanitaires et aux besoins des réfugiés sur le terrain, nous utilisons notre technologie pour aider les organisations multinationales dans une série d'efforts d'aide. Il s'agit notamment de garantir l'approvisionnement des groupes d'aide et des professionnels de la santé. Le 9 mars, nous avons permis aux fournisseurs de SAP Business Network de déclarer qu'ils étaient prêts à fournir une aide humanitaire ; quelque 1 500 d'entre eux l'ont déjà fait. Nous aidons également le gouvernement ukrainien à commander des fournitures pour les hôpitaux afin qu'ils puissent obtenir le plus rapidement et le plus facilement possible les équipements dont ils ont besoin en urgence.« La technologie n'est qu'une des ressources que nous offrons. Le total des dons de SAP et de ses employés a dépassé les 3 millions d'euros et continue de croître. Plus de 4 000 employés ont proposé un logement et d'autres aides aux réfugiés. Nous mettons également à la disposition de SAP un espace de bureau pour stocker des dons tels que des médicaments et de la nourriture. »« Il y a des clients en Russie qui ont acheté et déployé leurs produits SAP sur place et qui font fonctionner ces produits au sein de leurs propres services informatiques internes », a déclaré SAP fin mars. « Cela signifie qu'indépendamment de toute décision de SAP de ne pas fournir de support ou d'engagement de quelque nature que ce soit, ces clients sont toujours en mesure de continuer à utiliser ces produits indépendamment de SAP. » Luka Mucic, directeur financier de SAP, aurait déclaré : « Il n'y a pas de bouton rouge magique sur lequel SAP pourrait appuyer pour faire disparaître ces licences logicielles des ordinateurs ».SAP donne trois options aux abonnés du cloud en Russie qui ne sont pas autrement soumis à des sanctions : faire supprimer leurs données, les restituer ou les faire migrer vers un centre de données hors de Russie. Ceux qui choisissent la migration seront contraints de trouver une solution alternative à terme, car SAP a déclaré qu'elle ne renouvellerait pas les abonnements. Pour les produits sur site, SAP a déclaré qu'elle évaluait les moyens de mettre fin au support et à la maintenance tout en honorant ses obligations envers les clients non sanctionnés.Amazon, Apple, Airbus, Boeing, Disney, Google, Ford et Nike, ainsi que des entreprises de services financiers, de divertissement et de pétrole, entre autres, ont limité la disponibilité de leurs services et produits en Russie. Spotify a fermé son bureau en Russie pour une durée indéterminée.Les géants des puces électroniques AMD, Intel, TSMC et GlobalFoundries ont suspendu leurs expéditions de composants vers la Russie. Dell, HP et Lenovo ont également cessé d'expédier des produits dans le pays. Cette décision intervient après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à la Russie pour l'occupation de l'Ukraine.Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien, a exhorté « toutes les sociétés de développement de jeux à bloquer temporairement tous les comptes russes et bélarussiens », a fait pression sur le monde de l'ESport pour qu'il exclue les équipes russes et bélarussiennes des événements internationaux, et a déclaré que Sony et Microsoft devraient retirer PlayStation et Xbox, respectivement, de Russie.Selon l'agence de presse gouvernementale russe, TASS, le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin a déclaré mercredi que toutes les sociétés informatiques seraient exemptées du paiement de l'impôt sur le revenu et de l'inspection par les autorités de régulation pendant trois ans.SAP est très présent dans la région, puisqu'il aurait fourni ses services à plus de la moitié des 100 premières entreprises russes en termes de chiffre d'affaires, avant la guerre et la pandémie de 2018. Toutefois, ses activités combinées en Russie, au Belarus et en Ukraine ne représentent que 1,5 % de son chiffre d'affaires total.Quel est votre avis sur le sujet ?