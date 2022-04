Les utilisateurs d'Insteon en colère

Le maillon faible ici est-il le cloud propriétaire ?

Revolv, Iris, Insignia, Staples Connect, Wink, et maintenant Insteon et iHome : le cimetière des écosystèmes de maisons connectées morts ou mourants qui promettaient tant mais n'ont pas pu tenir leurs promesses est de plus en plus encombré. La société de maison connectée Insteon a désactivé ses serveurs cloud, comme l'a signalé pour la première fois Stacey, et le fabricant d'appareils iHome a également fermé ses serveurs, confirmant aux médias que ses services cloud iHome ont été résiliés le 2 avril.Cela semble être le bon moment pour une réflexion sur l'état de la maison connectée. Est-ce que tout est fini pour cette activité ? Ou ce carnage cloud est-il simplement nécessaire pour ouvrir la voie à une nouvelle façon de mener des affaires dans laquelle la maison connectée ne sera plus considérée comme une curiosité mais comme quelque chose qui compte vraiment ?Ce que ces entreprises mentionnées ci-dessus ont en commun est de s'appuyer sur un serveur cloud propriétaire pour offrir au moins une partie de l'expérience pour laquelle les clients se sont inscrits. Lorsque le modèle commercial de l'entreprise a changé et que le coût d'exploitation de ce cloud a été jugé inutile, les consommateurs ont été laissés pour compte.Le hub de maison connectée Revolv a été acheté puis fermé par Google, les cloud d'Iris et d'Insignia ont été fermés par Lowes et Best Buy, respectivement, Staples a débranché son hub Connect et Wink est passé d'un service gratuit à un service payant. Un fait que de nombreux fabricants semblent ignorer lorsqu'ils sautent dans le train de la maison connectée est que le maintien d'un service de maison connectée basé sur le cloud coûte de l'argent, beaucoup d'argent et pendant longtemps.Alors que la plupart de ces exemples sont de l'histoire ancienne, au cours des dernières semaines, le carnage sur le cloud a recommencé. Le 2 avril, le fabricant d'appareils iHome a fermé son application iHome et son service cloud iHome, l'annonçant discrètement avec seulement une notification dans l'application. L'action met fin à la prise en charge de plusieurs de ses prises connectées de marque iHome, de son moniteur connecté, de son capteur de mouvement, de son capteur de fuite et de son capteur de fenêtre de porte.Alors que les prises connectés et le moniteur connecté fonctionneront toujours avec l'application Apple Home grâce à leur compatibilité HomeKit, au-delà de cela, ces appareils sont essentiellement devenus inutiles. Étonnamment, beaucoup sont encore en vente, mais comme ils nécessitent l'application iHome, qui n'existe plus, ils ne fonctionneront tout simplement pas.Insteon est (ou, plus probablement, « était ») une entreprise de maison connectée qui produisait une variété de lampes, de thermostats, de prises, de capteurs connectés à Internet et, bien sûr, le hub Insteon. Au cœur de l'entreprise se trouvait le protocole de réseau propriétaire d'Insteon, qui était un concurrent d'alternatives plus populaires et sous licence comme Z-Wave et Zigbee. La « technologie à double maillage unique et brevetée » d'Insteon utilisait à la fois un protocole sans fil de 900 MHz et un réseau sur courant porteur, ce qui, selon la société, a créé un réseau plus fiable que le sans fil seul. Le hub Insteon relierait tout votre équipement à Internet et permettrait l'utilisation de l'application Insteon.Insteon a techniquement une société mère, Smartlabs Inc., bien que Smartlabs et Insteon semblent partager les mêmes dirigeants. Smartlabs Inc. possède le site Web smarthome.com, qui vend principalement des équipements Insteon, et il octroie en fait une licence au nom Nokia pour « Nokia Smart Lighting », qui semble simplement être rebaptisé équipement Insteon.En 2017, Smartlabs Inc. a été acquise par Richmond Capital Partners, une société d'investissement privée fondée par Rob Lilleness, et Lilleness a été indiqué en tant que PDG. Insteon a effacé le billet de blog sur cette acquisition de son site Web, mais archive.org a toujours l'annonce. La plus grande révélation technologique d'Insteon a été l'un des deux partenaires de lancement du HomeKit d'Apple en 2015.L'entreprise est en activité depuis 2005 et a été l'un des premiers pionniers de la maison connectée.À la fin de la semaine dernière, les utilisateurs d'Insteon, cet écosystème de maison connecté qui s'appuie sur un protocole de communication propriétaire, ont commencé à signaler que les concentrateurs qui contrôlent leurs interrupteurs, prises, capteurs, thermostats et autres appareils intelligents Insteon étaient hors ligne. Avec ses serveurs en panne, l'application Insteon semble sans valeur, et les automatisations des utilisateurs ont cessé de fonctionner.Cette situation soudaine a provoqué la colère des utilisateurs d'Insteon, qui se sont retrouvés incapables de contrôler les lumières de leur maison avec l'application mobile Insteon. Certains des interrupteurs connectés de l'entreprise fonctionnent encore comme des interrupteurs d'éclairage ordinaires, mais de nombreux modèles sont imbriqués. Les clients qui ont tenté de réinitialiser leurs appareils problématiques aux paramètres par défaut ont constaté qu'après cela, ces appareils ne fonctionnaient plus du tout.Il n'y a eu aucun mot officiel de la part de l'entreprise avant la fermeture, et aucun avertissement préalable aux utilisateurs, ce qui est inexcusable. Et tandis que le statut du système Insteon annonce toujours joyeusement que tous les services sont en ligne, la seule réponse officielle à ce jour est ce « message à la communauté Insteon » sur son site, qui évoque des problèmes financiers de l'entreprise. Il n'explique pas ce qui se passe avec ses services ou ce que ses clients peuvent faire.« Cela montre les dangers de confier le contrôle de votre maison à une solution qui nécessite une plateforme cloud », a déclaré Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight. « C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère ».La fermeture des services en ligne est une fatalité frustrante de la technologie de la maison connectée, en particulier parmi les petites entreprises qui n'ont pas une empreinte massive sur le marché de l'Internet des objets. Elles peuvent avoir du mal à prendre en charge des produits qui nécessitent des années de service continu.Insteon était l'un de ces petits acteurs de l'IdO. Blake Kozak, analyste principal de la maison connectée au sein du cabinet de conseil en technologie Omdia, estime qu'Insteon comptait environ 1,3 million de clients. C'est une petite fraction du marché de la maison connectée; selon la société de recherche suédoise Berg Insight, plus de 50 millions de foyers aux États-Unis utilisent des éclairages, des thermostats et d'autres technologies connectés. Insteon n'a pas non plus été trop actif ces derniers temps. La société a publié un communiqué de presse pour la dernière fois en 2018.Quelle que soit la taille ou l'empreinte de l'entreprise, la fermeture soudaine soulève des questions sur les types de responsabilités qu'Insteon devait signaler aux personnes qui avaient investi dans sa technologie les changements à venir.« D'autres marques ont fait un bien meilleur travail en expliquant aux clients à l'avance pour leur donner une sorte de pont », déclare Kozak.Pour les utilisateurs qui comptent sur des serrures de porte, des caméras de sécurité et des ampoules connectées dans la maison, la débâcle d'Insteon rappelle que le contrôle total de ses appareils peut être une illusion à l'ère du cloud. Mais Kozak estime que, même si la débâcle d'Insteon fait certainement du mal à l'industrie de la maison connectée, elle est évitable.« Je ne pense pas que les gens devraient considérer cela comme si "le marché est condamné"», déclare Kozak. « Il y a tellement de positivité et d'élan derrière la maison connectée en termes de production de ces marques ».De la positivité et de l'élan en effet. Les revenus du marché américain de la maison connectée augmentent et devraient atteindre 33,7 milliards de dollars cette année, selon la société de recherche sur les consommateurs Statista. De nouvelles normes d'interopérabilité émergent également, apportant avec elles le potentiel d'encourager l'adoption accrue de la technologie de la maison connectée. Le principal d'entre eux est Matter, une initiative open source avec l'adhésion de Google, Amazon et Apple qui aidera les appareils de différents fabricants à fonctionner ensemble de manière plus transparente.Pourtant, tant que le marché restera dynamique, certaines entreprises de maisons connectée trébucheront, échoueront et disparaîtront. Lorsqu'elles le feront, leurs gadgets, plateformes et applications cesseront probablement de fonctionner, laissant les clients dans le noir.« Laisser tomber les consommateurs comme ça n'est pas la meilleure façon de faire des affaires », regrette Kozak, « mais il est indéniable que certaines marques vont abandonner la course ».Un appareil connecté au cloud présente une myriade d'avantages, notamment un contrôle hors domicile, des mises à jour en direct et une configuration et une programmation plus faciles. Mais son instabilité, surtout si vous pariez sur une startup, est un inconvénient majeur. L'utilisateur final n'a aucun contrôle si l'entreprise qui en est propriétaire décide d'arrêter d'exploiter les serveurs. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se méfient de la maison connectée dans sa forme actuelle. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui pourrait un jour devenir un simple outil très coûteux*? Ce hub Revolv coûte 300 $. De nombreux clients Insteon ont dépensé des centaines ou des milliers de dollars pour leurs systèmes.La solution, aussi séduisante soit-elle en ce moment, n'est pas d'abandonner la maison connectée. La plupart des appareils connectés offrent une mise à niveau significative par rapport à leurs homologues non connectés. Une serrure de porte connectée peut vous dire exactement qui a déverrouillé votre porte et quand ; un contrôleur d'arrosage connecté n'arrosera pas votre jardin s'il va pleuvoir ; les ampoules connectées peuvent imiter le cycle naturel de la lumière du soleil pour vous aider à vous sentir plus énergique ou plus détendu*; et les thermostats connectés savent quand vous êtes parti et peuvent arrêter de gaspiller de l'énergie pour chauffer une maison vide. Et ce ne sont que quelques exemples.La solution consiste à faire des appareils connectés pour la maison la norme, et non l'exception. Pour que cela se produise, ils ont besoin d'un système unifié pour les connecter, qui ne dépend pas de la fortune des entreprises individuelles.C'est là qu'intervient la promesse de Matter. Lorsqu'il arrivera, le nouveau protocole d'interopérabilité de la maison connectée soutenu par la plupart des grands (et petits) noms de l'industrie (mais notamment pas Insteon ou iHome) devrait permettre aux appareils de fonctionner localement dans votre maison sans dépendre d'un seul service cloud pour fonctionner.Au lieu de cela, on s'attend à ce qu'ils fonctionnent avec ou sans service cloud, communiquent localement avec des appareils de différents fabricants et, si vous souhaitez bénéficier des avantages du contrôle du cloud, fonctionnent avec la plateforme compatible de votre choix. Si un service ou un écosystème disparaît, vous devriez pouvoir choisir un autre moyen de contrôler vos appareils.« Dans des cas comme celui-ci, où le support du fabricant prend fin, on s'attend à ce que les appareils prenant en charge Matter continuent de fonctionner localement avec d'autres dans la maison et soient détectables et contrôlables à partir d'autres systèmes et applications de maison connectée », confirme Michelle Mindala-Freeman du Connectivity Standards Alliance, l'organisation qui supervise Matter. « C'est un autre avantage de la capacité multi-admin de Matter ». La multi-administration permet aux appareils d'utiliser plusieurs plateformes simultanément, de sorte que votre ampoule peut être contrôlée par HomeKit et Alexa, par exemple.Cependant, Matter a été retardé à plusieurs reprises, et nous ne savons toujours pas exactement comment cela fonctionnera dans la pratique car personne ne l'a encore utilisé (notez l'utilisation par Mindala-Freeman du mot « attendu »). Lorsqu'il arrivera (actuellement prévu pour l'automne 2022), il sera trop tard pour aider les clients iHome et Insteon. Mais il est clair que la maison connectée est actuellement à un tournant majeur.Sources : IOT Cette situation vient-elle remettre en question le concept de confier les commandes de votre maison à une entreprise IdO ?Que pensez-vous en général de la maison connectée ? Utile ou gadget ?Disposez-vous de dispositifs connectés à votre domicile ? Lesquels ?Que pensez-vous de la norme Matter sur laquelle les entreprises travaillent pour apporter l'interopérabilité à la maison connectée ?