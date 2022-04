Les électeurs russes se sont rendus aux urnes en septembre dernier pour élire des représentants pour un mandat de cinq ans à la Douma, le corps législatif de la Russie. La Russie ne connaissant pas d'élections libres et équitables, personne ne s'attendait à ce que le parti de Poutine, United Russia, perde sa majorité. Mais des figures de l'opposition comme Navalny ont tout de même vu dans ces élections une occasion importante d'exprimer la désapprobation du public à l'égard du régime de Poutine. Pour aider les partis de l'opposition russe à se coordonner, Navalny a créé une application qui répertorie les soutiens de centaines de candidats.La répression de Poutine s'est accélérée ces dernières semaines. Facebook et Twitter ont été mis hors ligne par le gouvernement pour des millions de Russes. Les organes de presse qui ont survécu au harcèlement de l'État pendant des années ont fermé leurs portes ce mois-ci en raison d'une nouvelle loi imposant des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans pour la diffusion de "faussesnouvelles, c'est-à-dire de tout ce qui contredit la description par le Kremlin d'une "opération militaire spéciale" se déroulant avec précision en Ukraine.« Toutes les voies significatives et pratiques de la dissidence sont systématiquement fermées », a déclaré Pavel Khodorkovsky, fondateur de l'Institut pour la Russie moderne, basé à New York, dont le père était l'un des premiers oligarques russes avant de passer une décennie en prison après avoir affronté Poutine sur la corruption. « Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que Poutine aspire à un retour à l'époque de l'Union soviétique », a déclaré Khodorkovsky, « non seulement en termes de pouvoir géopolitique mais aussi en termes de contrôle total au sein de l'État. »Pour les proches vivants de part et d'autre de la frontière ukrainienne, la réalité s'est fracturée. Les civils des villes assiégées de Kiev, Kharkiv et Odessa ont décrit des conversations surréalistes avec des membres de leur famille en Russie qui refusent de croire que les forces russes bombardent des quartiers résidentiels, que des femmes et des enfants font partie des victimes et que deux millions de personnes ont fui un pays frappé par des pannes de courant et des pénuries alimentaires.La guerre n'en est qu'à ses débuts. Et il pourrait s'avérer plus difficile pour le Kremlin de maintenir son blocus de l'information à mesure que les coûts du conflit, notamment le nombre croissant de victimes et les sanctions qui transforment le pays en paria économiquement abandonné, pénètrent la société russe.Apple, Facebook, Twitter, YouTube et d'autres plateformes ont joué un rôle majeur dans la galvanisation de la réponse mondiale. Les images virales de la dévastation de l'Ukraine et les clips vidéo du leader résilient du pays, Volodymyr Zelensky, ont façonné l'opinion mondiale et révélé que les déclarations de guerre de Moscou étaient de la fiction. Les entreprises technologiques américaines ont utilisé leur pouvoir pour accroître la pression sur Poutine.Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique, était le premier à faire l'annonce de la nouvelle sur Telegram, notant qu' Apple avait cessé de vendre sa technologie sur la boutique en ligne officielle en Russie . La mesure est à plus large spectre avec Apple qui indique l’arrêt de la vente de tous ses produits en Russie en raison de la décision du pays d’initier son opération militaire contre l’Ukraine.« Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à cette opération militaire russe contre l'Ukraine. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l'App Store en dehors de la Russie. Nous avons désactivé le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens », indique le géant technologique américain.« Nous sommes profondément préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l'aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix », ajoute-t-il.La plateforme YouTube de Google a bloqué RT, Sputnik et d'autres chaînes de propagande russes dans le monde entier, et les a privées de revenus publicitaires. Facebook, que la Russie a cherché à déclarer organisation "extrémiste", a pris des mesures similaires contre les médias d'État. Apple a « mis en pause » les ventes d'iPhones et d'autres appareils en Russie et a retiré RT et Sputnik de sa boutique d'applications en dehors du pays.Le gouvernement russe aurait envoyé des agents au domicile de hauts responsables d'Apple et de Google en Russie quelques jours avant l'élection, pour demander que l'application de Navalny soit retirée des boutiques d'applications de ces sociétés. Les autorités russes ont affirmé que le groupe de Navalny était une organisation « extrémiste ». Selon le gouvernement, si Apple et Google n'obtempéraient pas dans les 24 heures, leurs dirigeants russes iraient en prison.Les tactiques d'intimidation ont fonctionné, et Apple et Google ont retiré les applications quelques jours seulement avant que les électeurs ne se rendent aux urnes, limitant ainsi l'influence de l'application sur l'élection. « C'était un coup dur pour nos partisans, a déclaré Leonid Volkov, directeur politique de Navalny, au Washington Post. Ils ont vraiment aidé Poutine. » Google aurait rétabli l'application quelques jours après l'élection. Apple n'a rétabli l'application qu'au cours des derniers jours.Dans une lettre adressée à Navalny, Apple aurait déclaré que les ordres du gouvernement russe de retirer l'application « reflètent l'état de la loi en Russie, et Apple a été obligé de donner suite à ces ordres. » Les magasins d'applications ont le potentiel d'être un conduit pour des informations non censurées dans des pays comme la Russie, où les utilisateurs sont souvent bloqués pour accéder à des sites web critiques du régime. Mais cela a mis Apple et Google sous la pression des gouvernements répressifs.Selon certains observateurs, il ne serait pas surprenant qu'Apple licencie une grande partie ou la totalité de ses employés russes, étant donné qu'il est peu probable que la société reprenne ses activités en Russie dans un avenir proche. Si tel est le cas, cela signifierait pour certains que le gouvernement russe a moins de poids sur Apple.Quel est votre sur le sujet ?