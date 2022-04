Mark Zuckerberg n'a pas toujours eu une réputation irréprochable, et le PDG de Meta a accumulé une série de surnoms peu flatteurs au cours de sa carrière. "Œil de Sauron" peut être un surnom particulièrement dérangeant, mais Zuckerberg a assuré que ses collaborateurs le disaient "affectueusement". « Certains des gens avec qui je travaille dans l'entreprise - ils le disent avec amour - mais je pense qu'ils se réfèrent parfois à mon attention comme à l'œil de Sauron. Vous avez cette quantité d'énergie inépuisable pour aller travailler sur quelque chose, et si vous pointez cela sur une équipe donnée, vous allez juste les brûler », a-t-il déclaré.L'œil de Sauron, également connu sous le nom de l'"œil qui voit tout", est l'incarnation du mal dans l'univers du "Seigneur des anneaux" de JRR Tolkien. Il a été utilisé comme symbole par les partisans du Seigneur des Ténèbres Sauron pour représenter sa quasi-omnipotence alors qu'il tentait de s'emparer de toute la Terre du Milieu par la force. Sans trop s'attarder sur les traditions fantastiques, l'œil de Sauron est canoniquement malfaisant et de mauvaises choses se produisent lorsqu'il vous remarque. Il est un peu difficile de savoir si le comportement d'informaticien de Zuckerberg fait penser à un "Seigneur des Ténèbres".Cependant, les employés de Meta font peut-être référence à un mode de fonctionnement semi-autocratique de Zuckerberg en le qualifiant ainsi. Quoi qu'il en soit, l'on n'est pas sûr que cela représente un compliment. De plus, Zuckerberg a évoqué ce surnom après que Ferriss et lui ont commencé à discuter de la façon dont il gère son énergie sur le lieu de travail alors qu'il est constamment bombardé d'informations. « Peut-être que je n'ai pas assez de volonté ou de calme pour faire de la méditation pure et simple. En fait, je dois me mettre dans une situation où il est difficile de ne pas se concentrer sur cette chose », a-t-il déclaré.La réputation de Zuckerberg en tant qu'individu étrange, qui pourrait apprécier la comparaison avec une entité maléfique, a déjà été commentée auparavant. Lors de son annonce de la création d'un "métavers", un parallèle numérique au monde réel, les spectateurs de la vidéo Facebook Live ont remarqué qu'une bouteille de sauce BBQ était utilisée comme serre-livres. « Pour montrer qu'il est un humain normal qui aime les choses humaines normales, comme la sauce BBQ », a commenté un utilisateur. « Zuck utilisant la sauce BBQ de Sweet Baby Ray comme serre-livres est la chose la plus normale qu'il ait jamais faite », a déclaré un autre utilisateur.La même bouteille de sauce avait été vue dans une vidéo en 2016. Dans l'interview avec Ferriss, Zuckerberg a déclaré qu'il ne se souciait pas des critiques extérieures à présent - son principal objectif étant désormais le métavers. « À ce stade, j'ai l'impression que si les gens ont l'impression de bien comprendre ce que nous sommes en tant qu'entreprise et ce que nous faisons, alors je ne pousse pas assez fort », a-t-il déclaré. En outre, le PDG de Meta a été vivement critiqué au début de l'année lorsqu'un rapport a révélé que Facebook avait mis en place une campagne de dénigrement pour nuire à la réputation de TikTok.Selon le rapport, Facebook a engagé une société du GOP, Targeted Victory, pour lancer une attaque de dénigrement prolongée contre TikTok. Cet acte de vindicte corporative se serait intensifié après que Facebook a perdu des utilisateurs pour la première fois de son histoire. La campagne comprend la publication d'éditoriaux et de lettres à l'éditeur dans les principaux organes d'information régionaux, la promotion d'histoires douteuses sur les tendances présumées de TikTok qui ont en fait pris naissance sur Facebook, et la pression pour inciter les journalistes politiques et les politiciens locaux à aider à éliminer son plus grand concurrent.Ces tactiques, longtemps utilisées dans le monde politique, sont devenues de plus en plus perceptibles dans une industrie technologique où les entreprises se disputent la pertinence culturelle et surviennent à un moment où Facebook est sous pression pour reconquérir les jeunes utilisateurs. Les employés de Targeted Victory ont travaillé pour saper TikTok par le biais d'une campagne médiatique et de lobbying à l'échelle nationale décrivant l'application à croissance rapide, détenue par la société ByteDance, basée à Pékin, comme un danger pour les enfants américains ainsi que la société américaine dans son ensemble.Dans des nouvelles un peu moins affligeantes, la société a bloqué l'accès en Russie le mois dernier en réponse à l'invasion de l'Ukraine par ce pays. Enfin, il faut aussi rappeler que le scandale Cambridge Analytica avait également porté un coup dur à la réputation de Facebook et à celle de Zuckerberg.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du surnom d'œil de Sauron ?