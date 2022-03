Stephen Wilhite, l'un des principaux inventeurs du GIF, est décédé la semaine dernière du COVID à l'âge de 74 ans. Le décès a été confirmé dans une notice nécrologique, qui indique que Wilhite, est décédé le 14 mars, quelques jours seulement après son 74e anniversaire, le 3 mars. Il est mort de Covid, a confié sa femme, Kathaleen, qui a déclaré qu'il était entouré de sa famille au moment de son décès. Sa page nécrologique note que « même avec tous ses accomplissements, il est resté un homme très humble, gentil et bon ».Stephen Wilhite a travaillé sur le GIF, ou Graphics Interchange Format, qui est maintenant utilisé pour les réactions, les messages et les blagues, alors qu'il était employé chez CompuServe dans les années 1980. Il a pris sa retraite vers le début des années 2000 et a passé son temps à voyager, à faire du camping et à construire des trains miniatures dans son sous-sol.Bien que les GIF soient aujourd'hui synonymes de mèmes animés sur Internet, ce n'est pas la raison pour laquelle Wilhite a créé ce format. CompuServe les a introduits à la fin des années 1980 comme un moyen de distribuer des "graphiques de haute qualité et haute résolution" en couleur à une époque où les vitesses d'Internet étaient glaciales par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. « Il a inventé les GIF tout seul ; en fait, il l'a fait à la maison et l'a apporté au travail après l'avoir perfectionné. Il concevait tout en privé dans sa tête, puis se mettait à le programmer sur l'ordinateur », a déclaré Kathaleen.En 1987, alors qu'il travaillait pour Compuserve, il a créé le format GIF pour compresser les images et les rendre accessibles aux premiers modems. Des années plus tard, il est devenu la principale méthode de transmission des émotions et de communication mémétique des médias sociaux. Le format GIF a été utilisé comme un moyen pratique de montrer des graphiques, des dessins et des animations simples. Au début des années 2010, le format a explosé. En 2012, le GIF a été déclaré mot de l'année par l'Oxford American Dictionary, grâce à son regain de popularité auprès des blogueurs, notamment sur Tumblr et d'autres sites.Bien qu'il y ait eu des débats de longue date sur la prononciation correcte du format d'image, Wilhite a été très clair sur la façon dont il voulait qu'il soit dit. En 2013, il a déclaré au New York Times : « L'Oxford English Dictionary accepte les deux prononciations. Elles sont fausses. C'est un 'G' doux, prononcé 'jif'. Fin de l'histoire ». Il a réitéré cette position lors de la remise du Webby Lifetime Achievement Award pour l'invention du GIF plus tard dans le mois, en utilisant une animation pour prononcer son discours d'acceptation. « Après 25 ans, ils ont enfin honoré la réalisation qu'il a faite », a déclaré Kathaleen, ajoutant que la création du GIF était la chose dont il était le plus fier.Plusieurs messages d'anciens collègues sur sa page nécrologique indiquent que Stephen a également apporté d'autres contributions importantes pendant son séjour chez CompuServe, décrivant un travailleur acharné qui a eu une influence majeure sur le succès de l'entreprise.Après la retraite de Stephen, le couple a voyagé ensemble. Kathaleen a déclaré que l'un des voyages les plus mémorables a été leur lune de miel, lorsqu'ils ont visité le Grand Canyon. « Je ne l'avais jamais vu auparavant et il voulait me le montrer », dit-elle avec émotion. Le couple allait aussi camper « tout le temps », dit-elle. À la maison, il aimait travailler sur son train miniature. « Quand nous avons fait construire la maison, nous avions toute une section au sous-sol pour sa salle de train. Il s'occupait toujours de la conception et de l'électricité de la maquette », a déclaré Kathaleen.Dans l'interview accordée au Times, Wilhite a déclaré que l'un de ses GIFs préférés était le mème du bébé dansant, qui est devenu viral avant que les termes "mèmes" et "devenir viral" ne soient largement utilisés. Selon sa notice nécrologique, Wilhite laisse derrière lui sa femme, quatre beaux-enfants, un fils, 11 petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Un service funéraire a eu lieu mardi à Milford, dans l'Ohio.Source : Page nécrologique Et vous ?Quel est votre avis sur le sujet ?Voir aussi :