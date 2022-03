Selon la plainte, qui vise à obtenir le statut de recours collectif, Google entretient une « culture d'entreprise fondée sur des préjugés raciaux » qui favorise les hommes blancs, alors que les Noirs ne représentent que 4,4 % des employés et environ 3 % des dirigeants et de la main-d'œuvre technologique.La plaignante, April Curley, a également déclaré que l'unité d'Alphabet soumettait les Noirs à un environnement de travail hostile, notamment en exigeant souvent qu'ils présentent une pièce d'identité ou soient interrogés par la sécurité sur son campus de Mountain View, en Californie.La plainte a été déposée après que l'organisme de réglementation des droits civils de cet État, le Department of Fair Employment and Housing (DFEH), a commencé à enquêter sur le traitement réservé par Google aux travailleuses noires et sur une éventuelle discrimination sur leur lieu de travail.Les avocats et les analystes du DFEH ont interrogé à plusieurs reprises plusieurs femmes noires ayant travaillé pour la société Alphabet sur leurs expériences dans cette entreprise, selon les documents et les sources. Les sources ont parlé sous couvert d'anonymat pour ne pas compromettre le travail.Les questions ont porté sur des allégations de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail, selon les courriels. Google a déclaré qu'il se concentrait sur la « construction d'une équité durable » pour ses travailleurs noirs et que 2020 était sa plus grande année d'embauche de ce qu'il appelle les travailleurs « Black+ », une désignation incluant les personnes appartenant à plusieurs races.« Notre objectif est de veiller à ce que chaque employé fasse l'expérience de Google comme un lieu de travail inclusif », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à nous concentrer sur ce travail important et à enquêter de manière approfondie sur toute préoccupation, afin de nous assurer que notre lieu de travail est représentatif et équitable. »Le DFEH a interrogé les travailleurs qui ont déposé des plaintes officielles et ceux qui ne l'ont pas fait, ont indiqué les personnes, ce qui montre que le régulateur a cherché davantage d'exemples de mauvais traitements potentiels.L'agence est impliquée dans des procès en cours contre les sociétés de jeux vidéo Tencent Holdings Riot Games et Activision Blizzard accusées de discrimination et de harcèlement généralisés. Malheureusement, ses affaires ne débouchent pas toujours sur des inculpations.Pendant des années, les hommes noirs travaillant dans le secteur de la technologie ont dit avoir été confrontés à des commentaires désobligeants et à des expériences décourageantes, comme le fait d'être exclus des bureaux parce que des agents de sécurité et des collègues se demandaient s'ils y travaillaient vraiment.Ces plaintes se sont multipliées à mesure que les femmes noires ont rejoint la population active. Sept employés actuels et anciens de Google ont déclaré cette année qu'ils avaient été marginalisés sur des projets en tant que femmes noires et qu'ils n'avaient pas été pris au sérieux comme leurs collègues d'autres origines.Timnit Gebru, chercheuse en intelligence artificielle, a déclaré que Google l'avait licenciée il y a un an pour avoir critiqué le manque de diversité de sa main-d'œuvre et pour s'être battue contre des responsables qui s'opposaient à la publication d'un article critique qu'elle avait coécrit. Erika Munro Kennerly, qui supervisait les équipes chargées de la diversité et de la stratégie chez Google avant de démissionner l'année dernière, a déclaré au magazine Corporate Counsel en janvier qu' « il y a un ton général de sous-estimation » en tant que femme noire chez Google.L'an dernier, selon les données de l'entreprise, les travailleurs s'identifiant comme « femme noire+ » ont quitté Google au taux le plus élevé de tous les groupes raciaux/sexuels autres que « femme amérindienne+ ». L'année dernière, Google a déclaré qu'elle prévoyait d'améliorer la rétention en augmentant le personnel et les programmes de soutien.Curley a déclaré que Google l'avait engagée en 2014 pour concevoir un programme de sensibilisation aux collèges historiquement noirs.Elle a déclaré que son embauche s'est avérée être un « stratagème de marketing », car les superviseurs ont commencé à dénigrer son travail, à la stéréotyper comme une femme noire « en colère » et à lui refuser des promotions.Curley a déclaré que Google l'a licenciée en septembre 2020 après qu'elle et ses collègues aient commencé à travailler sur une liste de réformes souhaitées. « Alors que Google affirme qu'il cherchait à accroître la diversité, il sous-évaluait, sous-payait et maltraitait en réalité ses employés noirs », a déclaré Ben Crump, l'avocat de Curley, dans un communiqué.Crump est un avocat spécialisé dans les droits civils qui a également représenté la famille de George Floyd après qu'il ait été tué en mai 2020 par un ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin. L'action en justice de Curley vise à récupérer les dommages compensatoires et punitifs et la perte de rémunération des employés noirs actuels et anciens de Google, et à les rétablir dans leurs postes et leur ancienneté appropriés.Quel est votre avis sur le sujet ?Comment peut-on selon vous combattre le racisme en milieu professionnel ?