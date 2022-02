Fin 2020, Google a racheté la société Neverware, qui s'était fait un nom grâce à un produit appelé CloudReady. Son utilité : permettre aux utilisateurs individuels ou aux grandes entreprises de transformer de vieux PC et Mac Windows en appareils Chrome OS. L'idée était que si votre matériel vieillissant ne fonctionnait plus aussi bien qu'avant sous Windows ou MacOS, vous pouviez en tirer le meilleur parti en l'utilisant comme Chromebook. CloudReady a continué à être disponible après le rachat de Neverware par Google. Grâce à cet accès anticipé, nous disposons d’un premier aperçu d'une version actualisée du produit qui est en préparation depuis environ un an.Google positionne le produit davantage vers les entreprises et les établissements d'enseignement, ce que la société met déjà en avant avec Chrome OS de manière plus générale. À ce titre, l'un des grands avantages de Chrome OS Flex est que les services informatiques peuvent gérer les appareils comme n'importe quel autre matériel Chrome OS. Flex peut être déployé sur un réseau vers plusieurs appareils et les services informatiques peuvent tout gérer avec la console d'administration de Google. Une fois Flex installé, ces appareils peuvent être gérés de la même manière que tout autre matériel Chrome OS, de sorte que les services informatiques peuvent déployer des installations logicielles ou des autorisations spécifiques.Chrome OS Flex est également plus performant que le produit CloudReady qu'il remplacera à terme. Il utilise la même base de code que Chrome OS et les appareils Flex recevront des mises à jour logicielles simultanément . Auparavant, Neverware devait attendre que Google diffuse une mise à jour de Chrome OS, puis la fasse fonctionner avec CloudReady. Chrome OS Flex a également accès à l'assistant Google, une fonctionnalité intégrée à la plupart des Chromebooks actuels et que CloudReady n'offrait pas auparavant.Bien que Google axe Flex sur les entreprises et le monde de l'éducation, tout le monde peut l'essayer. Il suffit de se rendre sur le site pour créer une instance amorçable de Chrome OS Flex sur une clef USB, puis de le lancer. Toutefois, comme il s'agit d'un logiciel en accès anticipé, il est préférable de le faire sur un ordinateur qui ne fait pas office d'appareil principal. Google intègre en sus le processus de création d'un disque de démarrage dans le navigateur Chrome. L'extension Chromebook Recovery Utility permet déjà de créer des supports de récupération Chrome OS, et l'installation de Flex fera désormais partie des options disponibles.La version complète et finale de Chrome OS Flex est prévue pour le deuxième trimestre de cette année. Pour l'instant, Google continuera à offrir la version stable de CloudReady. Une fois que Chrome OS Flex sera finalisé, les utilisateurs de CloudReady seront transférés vers Flex.Source : Google Que pensez-vous de la possibilité offerte aux responsables des services informatiques de basculer de Windows vers Chrome OS ? Dans quelles situations présente-t-elle un certain intérêt ?Pour quelles raisons opteriez-vous pour Chrome OS Flex plutôt que pour une distribution Linux allégée ?