la victime paie les pirates et restaure les systèmes, les victimes restaurent à partir de sauvegardes, ou les victimes formatent et repartent avec des systèmes remis à zéro.

Certaines données de la chaîne hôtelière ont été divulguées en ligne

Le communiqué de l'hôtel

Les attaques par ransomware ont augmenté de 250 % au cours du premier semestre de 2021

Une chaîne hôtelière scandinave victime d'une attaque de ransomware le mois dernier a déclaré avoir adopté une nouvelle approche pour se remettre de l'incident en basculant tous les systèmes concernés vers Chrome OS.Nordic Choice Hotels, qui exploite 200 hôtels dans toute l'Europe du Nord, a été victime d'une attaque de ransomware le 2 décembre, lorsque des pirates ont chiffré certains de ses systèmes internes à l'aide de la souche de ransomware Conti.L'attaque a empêché le personnel d'accéder aux données de réservation des clients et de délivrer des cartes-clés aux nouveaux clients, comme l'a déclaré l'un des clients de l'hôtel dans une interview le mois dernier.Mais dans un communiqué de presse publié, Nordic Choice a déclaré qu'au lieu de contacter les pirates et de négocier une rançon pour la clé de déchiffrement qui aurait déverrouillé les appareils infectés, l'hôtel avait choisi de migrer l'ensemble de son parc de PC de Windows vers Chrome OS.« En moins de 24 heures, le premier hôtel fonctionnait dans l'écosystème Chrome OS de Google. Et dans les deux jours suivants, 2000 ordinateurs ont été convertis dans toute l'entreprise composée de 212 hôtels dans cinq pays différents », a expliqué la chaîne hôtelière.Pour le processus de migration, Nordic Choice a déclaré avoir utilisé un outil appelé CloudReady, qui peut préparer et porter les anciens ordinateurs Windows et macOS vers les configurations Chrome OS.Kari Anna Fiskvik, vice-présidente de la technologie chez Nordic Choice Hotels, a déclaré que l'hôtel avait déjà lancé un programme pilote pour tester l'outil avant l'attaque afin d'économiser de l'argent en réutilisant d'anciens ordinateurs avec un système d'exploitation moins exigeant.« Alors, lorsque nous avons soudainement dû faire face à la cyberattaque, la décision de tout mettre en œuvre et d'accélérer le projet a été prise en quelques secondes », a déclaré Fiskvik.Nordic Choice a déclaré qu'il prévoyait de migrer 2 000 autres ordinateurs vers Chrome OS, en plus des 2 000 qu'il a migré pendant l'attaque.La chaîne hôtelière a déclaré qu'elle prévoyait d'économiser 60 millions de couronnes norvégiennes (6 millions d'euros) en convertissant les anciens ordinateurs en Chrome OS au lieu d'acheter du nouveau matériel.L'incident marque une nouvelle approche pour faire face aux attaques de ransomware, dont la plupart voient généralement trois résultats, tels que :Quant aux pirates à l'origine de l'attaque, voyant qu'ils ne seraient pas payés, le groupe Conti a divulgué certains des fichiers qu'ils ont volés au réseau de la chaîne hôtelière sur un « site de fuite » qu'ils exploitent sur le dark web.Selon Nordic Choice, ces données peuvent contenir les noms des clients de l'hôtel, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les dates de la visite et toute information que les clients peuvent avoir fournie dans le cadre de leur visite.« Rien n'indique que des informations sur la carte ou le paiement ont été divulguées », a déclaré la chaîne hôtelière le mois dernier.Kari Anna Fiskvik, vice-présidente de la technologie chez Nordic Choice Hotels, a expliqué :« Comme de nombreuses grandes entreprises ces derniers temps, Nordic Choice Hotels a subi une grave attaque par des cybercriminels en décembre. L'attaque était perpétrée par un virus de type ransomware, ce qui signifiait que tous les ordinateurs affectés étaient chiffrés et effectivement inutilisables. Mais avec les clients séjournant et arrivant dans les hôtels, l'entreprise avait besoin d'une approche agile et en moins de 24 heures, le premier hôtel fonctionnait dans l'écosystème Chrome OS de Google. Et dans les deux jours qui ont suivi, 2000 ordinateurs ont été convertis dans toute l'entreprise composée de 212 hôtels dans cinq pays différents.« Nous avions déjà un projet pilote en cours lancé par l'un de nos collègues qui a proposé de convertir nos PC Windows existants en CloudReady. Nous voulions mettre à niveau une grande partie de notre parc informatique, mais en les convertissant, nous pouvions économiser à la fois des coûts et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'augmenter le niveau de sécurité de l'entreprise. Ainsi, lorsque nous avons soudainement dû faire face à la cyberattaque, la décision de tout mettre en œuvre et d'accélérer le projet a été prise en quelques secondes.« La décision a permis à la société hôtelière de récupérer beaucoup plus rapidement que d'habitude après une cyberattaque. Si chaque ordinateur devait être analysé et nettoyé avec un logiciel antivirus, réinstallé avec le système d'exploitation d'origine et avec toutes les lignes de données vers les systèmes supprimés des hôtels pour éviter une nouvelle infection, la récupération aurait pris des semaines au lieu de jours. De plus, les heures et les efforts du personnel ont été considérablement réduits et l'impact sur les clients aussi faible que possible.« En termes simples, nous avons nettoyé tous les ordinateurs et installé CloudReady de Google à la place. À la fois depuis le début du projet au printemps dernier, mais surtout pendant la cyberattaque, nous avons reçu une aide énorme de Google et de leur partenaire norvégien Devoteam, nous permettant ainsi de changer facilement et efficacement le plus rapidement possible et de remettre nos hôtels en ligne lorsque nous ont été attaqués.« En changeant de logiciel au lieu de matériel, Nordic Choice Hotels économisera plus de 60 millions de NOK et économisera à la planète au moins 1750 tonnes d'émissions de CO2, sans compter une réduction de 25 % de la consommation d'électricité des ordinateurs sur CloudReady de Google. Environ 4000 ordinateurs au total seront convertis, et en plus d'économiser sur la planète les émissions de gaz climatiques liées à la production et au transport de nouveau matériel, l'entreprise évite également 4 tonnes de déchets électroniques. On estime que les ordinateurs ont une durée de vie prolongée d'environ 60 % grâce à la conversion ».« C'est le projet parfait. Cela facilitera également la journée de travail de nos employés lorsqu'ils n'auront pas à passer leur temps et leur frustration sur des ordinateurs obsolètes. L'entreprise travaille déjà avec le cloud computing, c'était donc une décision facile à prendre lorsque nous avons appris combien nous économiserions à la fois financièrement et en émissions de gaz à effet de serre en coopérant avec Google sur la conversion », a déclaré Torgeir Silseth, PDG de Nordic Choice Hotels.Et Kari Anna Fiskvik de poursuivre :« Pour Google, il s'agit de l'une des conversions les plus importantes en Europe et de la plus grande conversion d'entreprise Google CloudReady dans les pays nordiques. Avec la haute saison des cyberattaques, cette transformation réduit également considérablement notre exposition à l'avenir, car le système d'exploitation s'est jusqu'à présent avéré immunisé contre de telles attaques.« Les ransomwares sont actuellement un problème très réel et croissant pour de nombreuses industries différentes, notamment les soins de santé, les infrastructures et l'hôtellerie. Chez Google, nous avons travaillé dur pour aider à éliminer ce risque avec notre solution CloudReady, c'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Nordics Choice Hotels. Construit sur Chrome OS - qui n'a jamais eu d'attaque de ransomware signalée - CloudReady est livré avec une suite de fonctionnalités par défaut qui empêchent les attaques de ransomware de prendre racine, explique John Solomon, vice-président et directeur général de Chrome OS, Google.« Nordic Choice Hotels espère que d'autres entreprises seront inspirées et chercheront des alternatives au lieu de simplement acheter du matériel nouveau et similaire encore et encore. Pour fabriquer un PC, il faut 66 minéraux différents, qui ne sont pas une ressource inépuisable. En 2007, Google est devenu la première grande entreprise à être neutre en carbone et vise désormais à fonctionner à l'énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 d'ici 2030.« Avec le cloud computing, nous réduisons le besoin de remplacements continus de matériel auxquels nous sommes habitués depuis si longtemps. Cela répond à un élément clé face au changement climatique, qui brise le "business as usual". Nordic Choice Hotels ouvre la voie avec ce projet et nous pensons qu'il s'agit d'un exemple parfait pour d'autres entreprises, déclare Edvard Lundberg, Chrome Enterprise Lead, Nordics chez Google ».Selon une étude de Venafi, les attaques par ransomware ont augmenté de 250 % au cours du premier semestre de 2021. L'enquête a également conclu que 67 % des organisations de plus de 500 employés ont été confrontées à une attaque de logiciels malveillants au cours de l'année écoulée. Le pourcentage d'attaques est passé à 80 % dans les entreprises comptant entre 3 500 et 5 000 employés. Cela montre clairement que les attaquants de ransomware ciblent spécifiquement les grandes entreprises et gagnent ainsi beaucoup d'argent.Le rapport sur les ransomwares montre également qu'une entreprise sur dix ayant subi une attaque par ransomware a payé le montant demandé, tandis que 22 % des entreprises ont déclaré qu'elles considéraient qu'il était moralement inacceptable de payer le montant demandé, quelle que soit l'importance de leurs données. Toutefois, si les personnes ont payé le montant ou ont pensé à le faire, l'enquête a montré qu'elles pouvaient revenir sur leur décision si on leur demandait de déclarer publiquement le paiement.La technologie des ransomwares est devenue si avancée que l'infrastructure de réseau moderne des ransomwares surpasse les contrôles de sécurité mis en place par les entreprises. Cependant, les grandes entreprises et les systèmes multinationaux prennent des mesures plus importantes pour s'assurer qu'à l'avenir, ils disposent d'un meilleur système de sécurité qui empêche le piratage de leurs données.Source : communiqué de presse de l'hôtel Que pensez-vous du choix fait par les responsables des services informatiques de la chaîne d'hôtels de basculer vers Chrome OS ?Passer vers un système moins ciblé pour le moment par les ransomware a-t-il des chances d'être une solution pérenne ? Dans quelle mesure ?Quelles sont, selon vous, les meilleures pratiques pour se protéger de (ou réagir face à) ce type de menace ?