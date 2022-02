1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75



#if TARGET_FEATURE_REALITYOS // allow iOS executables to use realityOS dylibs if ( ( processPlatform == Platform::iOS ) && this ->builtForPlatform ( Platform::realityOS, true ) ) return true ; // allow iOS_Sim executables to use realityOS_Sim dylibs if ( ( processPlatform == Platform::iOS_simulator ) && this ->builtForPlatform ( Platform::realityOS_simulator, true ) ) return true ; #endif bool iOSonMac = ( processPlatform == Platform::iOSMac ) ; #if (TARGET_OS_OSX && TARGET_CPU_ARM64) // allow iOS binaries in iOSApp if ( processPlatform == Platform::iOS ) { // can load Catalyst binaries into iOS process if ( this ->builtForPlatform ( Platform::iOSMac ) ) return true ; iOSonMac = true ; } #endif // macOS dylibs can be loaded into iOSMac processes if ( ( iOSonMac ) && this ->builtForPlatform ( Platform::macOS, true ) ) return true ; return false ; } bool MachOFile::isZippered ( ) const { __block bool macOS = false ; __block bool iOSMac = false ; forEachSupportedPlatform ( ^ ( Platform platform, uint32_t minOS, uint32_t sdk ) { if ( platform == Platform::macOS ) macOS = true ; else if ( platform == Platform::iOSMac ) iOSMac = true ; } ) ; return macOS && iOSMac; } bool MachOFile::inDyldCache ( ) const { return ( this ->flags & MH_DYLIB_IN_CACHE ) ; } Platform MachOFile::currentPlatform ( ) { #if TARGET_OS_SIMULATOR #if TARGET_OS_WATCH return Platform::watchOS_simulator; #elif TARGET_OS_TV return Platform::tvOS_simulator; #elif TARGET_FEATURE_REALITYOS return Platform::realityOS_simulator; #else return Platform::iOS_simulator; #endif #elif TARGET_OS_BRIDGE return Platform::bridgeOS; #elif TARGET_OS_WATCH return Platform::watchOS; #elif TARGET_OS_TV return Platform::tvOS; #elif TARGET_OS_IOS return Platform::iOS; #elif TARGET_FEATURE_REALITYOS return Platform::realityOS; #elif TARGET_OS_OSX return Platform::macOS; #elif TARGET_OS_DRIVERKIT return Platform::driverKit; #else #error unknown platform #endif }