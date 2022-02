Elle ne vient pas (sa solution) sans susciter son lot de contradictions et de suggestions. En effet, à quel « public » ces plateformes sont-elles censées appartenir dans le cas d’un alignement avec la proposition de l’auteur du livre Platform Socialism : How to Reclaim Our Digital Future from Big Tech ? La décentralisation est-elle la voie à explorer pour le regain de la souveraineté des utilisateurs ? Une organisation non gouvernementale universelle doit-elle faire l’objet de création pour gérer ces plateformes ? James Muldoon donne des pistes de réponse dans le cadre d’un entretien à propos de son livre.JM : Il existe un argument fort selon lequel certains services numériques tels qu'un moteur de recherche ou un réseau social sont désormais essentiels à la vie dans la plupart des sociétés. Les réformateurs libéraux ont fait valoir qu'étant donné que ces entreprises opèrent sur des marchés qui tendent vers des monopoles naturels, nous devrions étendre la notion de service public des infrastructures aux logiciels afin de redresser les déséquilibres de pouvoir découlant du contrôle privé de ces services.Dans le passé, le concept d'utilité publique a été utilisé pour justifier une série de remèdes différents allant d'une réglementation accrue de l'État à la propriété publique pure et simple. Dans le cas de l'infrastructure numérique, le débat a été largement encadré pour ce qui concerne les réglementations nationales, ce qui limite les options disponibles et laisse de côté les questions de démocratie sur le lieu de travail et de contrôle des utilisateurs sur les plateformes. Il s'agit d'une approche très technocratique qui permet à un petit groupe de politiciens et d'avocats américains de dicter les conditions d'utilisation des services mondiaux par des milliards de personnes dans le monde.Les socialistes devraient vouloir que les communautés exercent un plus grand contrôle sur la conception et la gouvernance de ces services et ne les laissent pas entre les mains d'actionnaires milliardaires et d'investisseurs institutionnels. Nous ne devons pas non plus limiter notre imagination aux services essentiels qui pourraient être considérés comme faisant partie d'une nouvelle catégorie de services publics numériques. Il existe des arguments en faveur de la propriété sociale d'un éventail plus large de services dans l'économie numérique afin de garantir une démocratisation plus large. Pourquoi s'arrêter aux moteurs de recherche sans s'intéresser aux locations à court terme, à la livraison de nourriture et aux plateformes de commerce électronique, par exemple ?JM : Certaines plateformes peuvent être incroyablement utiles pour mettre les gens en relation, réduire le temps de recherche et résoudre les problèmes de confiance grâce à des systèmes de vérification. Qui voudrait vivre dans un monde sans réseaux sociaux, moteurs de recherche et encyclopédies en ligne ? Mais la technologie n'est pas neutre et nombre de ces systèmes ont été conçus pour servir des intérêts particuliers. Il ne suffira donc pas d'appuyer sur un bouton pour que, tout à coup, l'ensemble de la machine soit au service du bien public. En même temps que nous discutons des questions de propriété et de gouvernance, nous devrions également reconsidérer la manière dont les services sont gérés et ce que nous voudrions changer.Ce que je ne pense pas que nous devrions faire, c'est abandonner le terrain et laisser la technologie à la droite libertaire. Nous devons libérer la technologie du capitalisme et montrer que les plateformes et autres services numériques peuvent constituer une part importante de notre avenir émancipateur. Il ne suffit pas de critiquer la dernière série d'innovations technologiques de la Silicon Valley. Nous devons avoir notre propre vision de 2030 qui montre comment, selon nous, la technologie pourrait rendre nos vies plus riches et plus significatives.La manière dont nous y parviendrons en pratique ne suivra probablement pas un modèle unique centralisé ou décentralisé applicable à toutes les plateformes. Dans ce livre, j'explique comment un écosystème diversifié de modèles de propriété alternatifs pourrait être déployé du niveau local au niveau mondial. Le principe de subsidiarité est important ici. La démocratie fonctionne souvent mieux à un niveau plus local, et les plateformes devraient être détenues et exploitées par les communautés au niveau le plus local pour maintenir l'efficacité et la durabilité.Nous pourrions imaginer que de nombreux services numériques fonctionnent au niveau d'une municipalité ou d'une ville par le biais de coopératives de travailleurs et de services appartenant aux municipalités. Il pourrait s'agir de services de messagerie, de services ménagers et domestiques, et de livraison de nourriture. Cependant, dans le cas d'autres plateformes comme les réseaux sociaux, il ne serait pas logique que des publics plus larges au niveau national et international les gouvernent.JM : Nous devons nous pencher sur la fonction de la plateforme et sur sa communauté d'utilisateurs pour déterminer la meilleure voie à suivre pour donner aux utilisateurs la propriété et la gouvernance de la plateforme. Une partie de l'enthousiasme suscité par le Web3 aujourd'hui provient des critiques légitimes des gens concernant le manque de transparence des grandes plateformes et le manque de pouvoir des utilisateurs. Il existe un véritable désir de voir les gens avoir davantage leur mot à dire sur le fonctionnement des services et des communautés en ligne.Les alternatives démocratiques que je mentionne dans le livre sont généralement des prototypes et des modèles où les communautés ont davantage de droits de participation dans la détermination des règles du jeu. Il ne s'agit pas seulement de financement public national. Les communautés devraient pouvoir participer à certaines formes de prise de décision et jouer un rôle dans la définition de l'agenda de l'organisation. Il y aura toujours un élément de leadership démocratique, mais les utilisateurs ordinaires doivent être habilités à faire entendre leur voix sur les questions qui comptent.Comme vous l'avez mentionné, les plateformes rassemblent des groupes de personnes très diversifiés, dont certains peuvent avoir des intérêts différents ou des enjeux différents dans l'organisation. Certaines coopératives plateformes expérimentent des variétés de gouvernance multipartite, qui donnent à différents groupes, une part dans la gouvernance de l'organisation qui est pondérée en fonction de leur type d'implication. Par exemple, les travailleurs de la plateforme peuvent avoir davantage leur mot à dire sur les horaires de travail et les questions qui les concernent directement. Vous pouvez également souhaiter une répartition 20/40/40 des droits de gouvernance entre les travailleurs, les clients et les vendeurs sur une plateforme de streaming ou de commerce électronique. Ce type de configuration peut être déterminé par les utilisateurs de la plateforme et faire l'objet d'un débat au fur et à mesure que les circonstances évoluent.JM : Je ne pense pas que l'accès au savoir collectif de l'humanité doive être contrôlé par une entreprise à but lucratif. Si nous disposions d'un financement public suffisant, nous pourrions proposer un moteur de recherche dont l'utilisation serait gratuite et qui n'impliquerait pas une activité de surveillance et de publicité intégrée au logiciel. Cela n'est pas encore arrivé parce que cela coûterait très cher et que Google a été très efficace pour maintenir un monopole sur le marché de la recherche.La Fondation Wikimedia n'a besoin que de louer de l'espace web et a donc des coûts de fonctionnement relativement faibles, de l'ordre de 100 millions de dollars par an. Mais un moteur de recherche nécessite une base de données beaucoup plus importante et des logiciels plus sophistiqués, ce qui augmente les coûts de stockage et de capacité de calcul. Ce sera mille fois plus cher, et ce n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez demander à des volontaires de s'inscrire pour éditer quelques pages. Il y a donc des défis supplémentaires à relever. Mais le plus grand obstacle est de générer la volonté politique. Il faudrait un large consensus sur le fait qu'il est dans l'intérêt public de disposer d'un outil numérique libre de tout contrôle par les entreprises et financé par une sorte d'organisme public.Si nous avions un moteur de recherche véritablement public, nous pourrions commencer à poser des questions importantes sur le fonctionnement des algorithmes de classement. Actuellement, ces algorithmes sont des secrets commerciaux, ce qui signifie que nous n'avons aucun droit de regard sur les algorithmes qui organisent une grande partie de ce que nous voyons en ligne. Il n'y a aucun moyen d'éviter un certain processus de tri et de classement, et cela va nécessairement impliquer des questions politiques difficiles. Mais c'est un débat que nous devons avoir. Nous devons mettre en place les institutions et les processus nécessaires pour discuter de ces questions et faire en sorte que les gens soient mieux informés du fonctionnement de ces algorithmes. La manière dont nous classons les sites web comme faisant autorité et influents reflète des valeurs sociales importantes qui devraient être transparentes et ouvertes au débat.JM : Il y a tellement de facteurs qui font qu'il est difficile pour les microtravailleurs sur des plateformes comme Amazon Mechanical Turk de s'organiser par les méthodes traditionnelles. Ils sont dispersés dans le monde entier, travaillent à des heures irrégulières dans des lieux privés et ont peu de moyens de communication directs avec les autres travailleurs. En outre, dans la plupart des juridictions, ils sont classés comme indépendants et n'ont aucun droit en matière d'emploi. L'excellent livre de Phil Jones sur ce sujet, Work Without the Worker, se termine sur une note un peu sombre lorsque le lecteur est confronté à la difficulté pour les travailleurs de cette industrie de s'organiser.Il existe des forums en ligne où les microtravailleurs discutent des problèmes et se regroupent pour collecter des fonds pour leurs collègues. Il existe également des initiatives comme Turkopticon, un plug-in pour navigateur qui superpose l'écran d'un travailleur sur les plateformes et lui permet d'écrire des critiques sur les demandeurs, inversant ainsi les pratiques habituelles de la plateforme. Ce modèle pourrait être généralisé à d'autres plateformes. Mais aussi importants que soient ces efforts, ils ne sont pas équivalents à une organisation collective pour le pouvoir. Si ce modèle de travail continue à se développer et à s'étendre à toute une série d'industries, il est difficile d'y voir autre chose qu'une réaffirmation de la domination du capital sur le travail.L'une des réponses possibles consiste à repenser le cadre juridique permettant de déterminer qui bénéficie des droits en matière d'emploi. Au groupe de réflexion Autonomy, nous travaillons à un nouveau rapport sur les droits universels des travailleurs qui accorderait à tous les individus engagés dans le travail un ensemble de droits fondamentaux. Cela couvrirait les personnes qui en sont généralement privées en raison de contrats à zéro heure ou qui sont classées comme entrepreneurs indépendants ou travailleurs autonomes. L'objectif est de reconfigurer le droit du travail pour qu'il corresponde aux réalités du travail moderne, de manière à ce que les personnes travaillant dans la gig economy ne soient pas privées de toute protection légale. Dans le cadre d'un tel système, les employeurs pourraient cotiser à un fonds public auquel tous les travailleurs pourraient s'adresser pour obtenir des indemnités de maladie, des congés payés, des services de garde d'enfants et d'autres avantages.JM : De nombreux travailleurs sont déjà contraints de travailler sous ces systèmes d'évaluation, car ils sont omniprésents sur la plupart des plateformes. Cela ouvre les travailleurs à davantage de surveillance et de comportements arbitraires de la part des clients et des consommateurs. Nous avons déjà tellement de contrôle et de surveillance dans nos institutions financières, nos lieux de travail et nos réseaux sociaux, qu'il semble que nous nous approchions déjà de quelque chose qui ressemble à un système d'évaluation universel en tout sauf en nom.Lorsque j'étais étudiant à l'université de Warwick, l'université a essayé de créer une filiale qui emploierait des étudiants sur des contrats occasionnels via un nouveau logiciel qui inclurait un système d'évaluation. L'idée était que chaque étudiant diplômé susceptible d'enseigner pour l'université serait disponible dans une réserve de main-d'œuvre flexible dont l'expérience et les évaluations seraient accessibles à tous les départements de l'université. Ils seraient constamment évalués par les étudiants et leurs professeurs, et les évaluations seraient stockées dans le système. L'université souhaitait piloter ce logiciel à Warwick, puis le vendre à d'autres universités du pays.Les étudiants se sont organisés contre ce projet et ont menacé de boycotter tout enseignement si l'université allait de l'avant avec cette idée. Après plusieurs réunions tendues et des tentatives de compromis, l'université a été contrainte d'abandonner le projet en raison de l'opposition générale. Ces types de systèmes ne sont pas inévitables. Le problème est qu'ils sont introduits en promettant toute une série d'avantages ou sont même considérés comme une évolution inévitable à laquelle on ne peut pas résister. Même dans le cas du conflit à Warwick, il a été introduit en même temps que la possibilité d'une petite augmentation de salaire pour adoucir l'affaire.L'un des points du livre était de nous montrer qu'il existe différentes manières de développer cette technologie et que nous devrions continuer à explorer des alternatives à la génération actuelle de plateformes d'entreprise. Le livre s'ouvre sur une citation d'Ernst Bloch, que je trouve très pertinente pour notre avenir technologique : "La forme la plus tragique de la perte n'est pas la perte de sécurité ; c'est la perte de la capacité à imaginer que les choses pourraient être différentes."Source : Interview Quel modèle de gouvernance préconisez-vous pour les plateformes en ligne en général ?Le positionnement de James Muldoon est-il pertinent ? Que lui reprochez-vous ? Quels sont les aspects avec lesquels vous êtes en phase ?