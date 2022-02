Phil Libin est profondément enraciné dans la philosophie de la Silicon Valley que possible. Enfant, il a quitté l'Union soviétique pour immigrer aux États-Unis, où il a fondé Evernote, une entreprise de logiciels de traitement de texte à la mode. Il a fait un détour en tant que capital-risqueur chez General Catalyst. Aujourd'hui, il est à nouveau un fondateur. Il est le PDG de Mmhmm, une société de vidéoconférence soutenue par Sequoia Capital, et dirige un studio de produits appelé All Turtles.Lorsque Phil Libin a mis son casque Oculus VR pour essayer le premier produit metaverse de Meta, il espérait que ce ne serait pas terrible. « J'avais le sentiment très, très fort que ce serait nul, mais j'y suis allé avec autant d'espoir que possible d'être agréablement surpris », a déclaré Libin. Lui et ses employés de la société de vidéoconférence Mmhmm essayaient le produit Horizon Workrooms de Meta. Horizon Workrooms permet aux gens d'utiliser des casques de réalité virtuelle pour des réunions de travail virtuelles dans ce qu'on appelle le métavers.Libin a déclaré que son intuition s'est avérée correcte. « Ce n'était tolérable que pendant quelques minutes », a-t-il déclaré. Il pense que l'utilisation de la réalité virtuelle pour les réunions est moins séduisante que les technologies familières telles que Zoom où les gens peuvent toujours faire des choses du monde réel comme boire une tasse de café. « Je ne peux pas le faire avec un objet en plastique géant sur mon visage sans me renverser du café chaud dessus », a déclaré Libin.Le terme "metaverse" est emprunté à la science-fiction et désigne une version future de l'internet à laquelle on accède par le biais de technologies immersives telles que les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il a été particulièrement mis en avant par Mark Zuckerberg, qui a rebaptisé Facebook "Meta" en octobre dernier.Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre mercredi dernier, Meta a déclaré que sa nouvelle activité métaverse a perdu 10 milliards de dollars et que sa base d'utilisateurs a diminué pour la première fois de son histoire. L'action Meta a chuté de 26,4 % jeudi, effaçant près de 240 milliards de dollars de l'évaluation de la société, ce qui constitue la plus grande perte en une journée de l'histoire des entreprises américaines.Libin a déjà critiqué le battage médiatique qui entoure le métavers. Dans une interview podcast du mois dernier, il a comparé ce battage à la propagande communiste qu'il recevait lorsqu'il était enfant, dans l'ancienne Union soviétique. Et il n'est toujours pas convaincu. Selon lui, la vision du métavers présentée par Meta, celle d'un « monde 3D interconnecté dont nous faisons l'expérience pendant plusieurs heures par jour, à la fois pour le plaisir et pour le travail, principalement par le biais de la réalité virtuelle… cet ensemble de choses est épouvantable ».« C'est une vieille idée. C'est peu créatif, ça a été essayé de très nombreuses fois au cours des quatre dernières décennies et ça n'a jamais marché », a déclaré Libin. Les partisans du métavers pensent que nous devrons attendre pour voir tout son potentiel, a déclaré Libin qui ne pense pas que c'est ainsi que les grandes technologies fonctionnent. « Je pense que les grandes technologies commencent par être primitives, mais elles commencent par être excellentes immédiatement », a-t-il déclaré. Au fil du temps, a-t-il ajouté, la grande technologie devient « plus polie, plus mature et plus sophistiquée ».Il a donné l'exemple des premières consoles de jeux vidéo et de son tout premier achat sur Amazon au milieu des années 90. « C'était ma toute première transaction de commerce électronique. Je suis allé sur le site web d'Amazon, et Amazon au milieu des années 90 était super primitif. C'était un site en mode texte, on ne pouvait qu'y acheter des livres. Et il n'y avait pas de système de paiement en un clic : c'était très, très basique. Mais j'ai acheté quelques livres et je me souviens avoir compris à ce moment-là : c'est incroyable ». Quant aux salles de travail Horizon, Libin a dit : « Ça ne va pas s'améliorer parce que ça a mal commencé. C'était stupide au départ. Ça peut devenir plus sophistiqué, mais ce sera juste plus sophistiqué, mais toujours mauvais ».À bien des égards, Libin exprime une opinion partagée par beaucoup. Les gens ne sont pas vraiment excités par le monde virtuel de Meta. Même les dirigeants de l'entreprise sont connus pour se plaindre du casque de l'entreprise, qui est toujours aussi peu pratique. Pour Libin, le Metaverse est une idée décérébrée qui est « si spectaculairement stupide qu'il n'y a en fait pas grand-chose à craindre ».Les technologies de réalité virtuelle ont fait des progrès considérables ces dernières années, et Meta mise énormément sur son métamonde à base de réalité virtuelle. Mais pour l'instant, elle doit encore convaincre une masse critique de personnes qu'il s'agit d'un endroit où il vaut la peine de passer du temps.Il reste à voir si cela changera un jour. Des critiques comme Libin et même le PDG de Tesla, Elon Musk, affirment que le Metaverse ne décollera jamais. D'autres, en revanche, affirment que nous passerons bientôt toute notre vie dans des mondes virtuels. Mais Meta construira-t-elle les outils de demain pour faire de cette vision une réalité ? C'est peu probable, étant donné les résultats catastrophiques de Facebook lorsqu'il s'agit de convaincre les gens d'adhérer à de nouvelles idées et de s'assurer que les espaces en ligne ne sont pas un bassin grouillant d'abus.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos de Phil Libin au sujet du Metaverse ? Partagez-vous son opinion ?D’après vous Meta construira-t-elle les outils de demain pour faire de sa vision une réalité ?