Dans une offre publiée sur son site officiel, Neuralink indique : « En tant que directeur des essais cliniques, l’employé travaillera en étroite collaboration avec certains des médecins et ingénieurs de pointe, ainsi qu'avec les premiers participants aux essais cliniques de Neuralink. Il dirigera et aidera à mettre sur pied l'équipe chargée de faciliter les activités de recherche clinique de Neuralink et de développer les interactions réglementaires qui accompagnent un environnement en constante évolution et au rythme rapide. Vous êtes motivé par votre mission et êtes capable de respecter des délais serrés avec précision et efficacité. »Pour les chercheurs et les scientifiques qui ont exprimé leur horreur face à l'objectif de Musk, l'éthique entourant une technologie telle que le Neuralink est un territoire inexploré. En tant que tel, beaucoup s'inquiètent de la façon dont ces produits ostensiblement destinés à aider les personnes handicapées peuvent finalement être exploités à des fins lucratives.« Je ne pense pas qu'il y ait un discours public suffisant sur les implications globales de la disponibilité de ce type de technologie, a déclaré le Dr Karola Kreitmair, professeur adjoint d'histoire de la médecine et de bioéthique à l'université du Wisconsin. « Je crains qu'il y ait ce mariage inconfortable entre une entreprise à but lucratif », a-t-elle ajouté.« Si le but ultime est d'utiliser les données cérébrales acquises pour d'autres dispositifs, ou d'utiliser ces dispositifs pour d'autres choses disons, pour conduire des voitures, pour conduire des Teslas alors il pourrait y avoir un marché beaucoup, beaucoup plus grand », a déclaré le Dr L. Syd Johnson, professeur associé au Centre de bioéthique et d'humanités de la SUNY Upstate Medical University. « Mais alors tous ces sujets de recherche humains des personnes ayant des besoins réels sont exploités et utilisés dans des recherches risquées pour le profit commercial de quelqu'un d'autre », a-t-elle poursuivi.Kreitmair s'est fait l'écho de ce sentiment. Bien qu'elle pense que cette technologie pourrait « changer la vie » des personnes paralysées, elle aurait déclaré que son potentiel d'utilisation par les consommateurs « soulève un grand nombre de problèmes éthiques. » Certains analystes estiment également que Musk est prêt à dire n'importe quoi et à ne reculer devant rien pour gagner de l'argent. « Il est connu pour avoir déjà fait de grandes promesses, mais pour ne pas les tenir. »« Avec ces sociétés et leurs propriétaires, ce sont en quelque sorte des forains », a déclaré le Dr Laura Cabrera, chercheuse en neuroéthique à Penn State. Ils vont faire ces affirmations hyperboliques, et je pense que c'est dangereux, parce que je pense que les gens y croient parfois aveuglément ». Elle a ajouté plus tard : « Je suis toujours prudente quant à ce que Elon Musk dit. »Neuralink est une startup américaine neurotechnologique qui développe des implants cérébraux d'interfaces neuronales directes, cofondée par Elon Musk. La société vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux, et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle. Lors d'une présentation effectuée par Elon Musk, l'implant mesurait 23 mm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. Une taille réduite qui devrait permettre à la puce d'être implantée facilement, en ne laissant qu'une petite cicatrice sous le cuir chevelu.Depuis son lancement public en 2017, Neuralink a fait la démonstration de son implant cérébral sur des porcs et des singes, mais n'a pas encore annoncé le début des essais sur l'homme promis depuis longtemps. L'implant de la société est un dispositif en forme de pièce de monnaie avec des électrodes cloutées sur des fils fins et flexibles. Ces fils constituent la principale innovation par rapport aux interfaces cerveau-machine plus anciennes, qui utilisent des aiguilles plus rigides susceptibles d'endommager les cellules du cerveau. Neuralink a déjà publié une vidéo d'un singe auquel on avait implanté la puce et qui jouait au jeu vidéo Pong en utilisant uniquement son esprit. Elon Musk a déclaré dans une interview donnée en début d'année dernière qu'un singe avait été connecté pour jouer à des jeux vidéo avec son esprit par une société qu'il a fondée, Neuralink. La société spécialisée dans les interfaces homme-machine a placé une puce informatique dans le crâne du singe et a utilisé de "petits fils" pour le connecter à son cerveau, a déclaré Musk.Le milliardaire de la technologie a dit que le singe « a l'air totalement heureux » et que les installations de Neuralink répondent aux exigences réglementaires américaines. « Ce n'est pas un singe malheureux », a-t-il déclaré lors de l'interview sur Clubhouse, une nouvelle application de médias sociaux qui gagne en popularité et qui permet aux gens d'avoir des conversations informelles pendant que d'autres écoutent. « Vous ne pouvez même pas voir où l'implant neural a été mis, sauf qu'il a un léger mohawk sombre ».La société doit procéder à des essais sur l'homme avant d'obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour un usage médical général, ce qui est essentiel pour le projet déclaré de Musk d'utiliser ces dispositifs pour résoudre un certain nombre de problèmes neurologiques, de la perte de mémoire à la dépendance.