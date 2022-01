Neuralink est une startup américaine neurotechnologique qui développe des implants cérébraux d'interfaces neuronales directes, cofondée par Elon Musk. La société vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux, et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle. Lors d'une présentation effectuée par Elon Musk, l'implant mesurait 23 mm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. Une taille réduite qui devrait permettre à la puce d'être implantée facilement, en ne laissant qu'une petite cicatrice sous le cuir chevelu.Depuis son lancement public en 2017, Neuralink a fait la démonstration de son implant cérébral sur des porcs et des singes, mais n'a pas encore annoncé le début des essais sur l'homme promis depuis longtemps. L'implant de la société est un dispositif en forme de pièce de monnaie avec des électrodes cloutées sur des fils fins et flexibles. Ces fils constituent la principale innovation par rapport aux interfaces cerveau-machine plus anciennes, qui utilisent des aiguilles plus rigides susceptibles d'endommager les cellules du cerveau.La société doit procéder à des essais sur l'homme avant d'obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour un usage médical général, ce qui est essentiel pour le projet déclaré de Musk d'utiliser ces dispositifs pour résoudre un certain nombre de problèmes neurologiques, de la perte de mémoire à la dépendance.Musk, la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 256 milliards de dollars, a déclaré le mois dernier qu'il était prudemment optimiste quant au fait que les implants pourraient permettre aux personnes tétraplégiques de marcher. « Nous espérons que nos premiers humains, qui seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière comme les tétraplégiques, les quadriplégiques, en bénéficieront l'année prochaine, en attendant l'approbation de la FDA Food and Drug Administration », a-t-il déclaré lors du sommet du Conseil des PDG du Wall Street Journal.Neuralink a déjà publié une vidéo d'un singe auquel on avait implanté la puce et qui jouait au jeu vidéo Pong en utilisant uniquement son esprit. Elon Musk a déclaré dans une interview donnée en début d'année dernière qu'un singe avait été connecté pour jouer à des jeux vidéo avec son esprit par une société qu'il a fondée, Neuralink. La société spécialisée dans les interfaces homme-machine a placé une puce informatique dans le crâne du singe et a utilisé de "petits fils" pour le connecter à son cerveau, a déclaré Musk.Le milliardaire de la technologie a dit que le singe « a l'air totalement heureux » et que les installations de Neuralink répondent aux exigences réglementaires américaines. « Ce n'est pas un singe malheureux », a-t-il déclaré lors de l’interview sur Clubhouse, une nouvelle application de médias sociaux qui gagne en popularité et qui permet aux gens d'avoir des conversations informelles pendant que d'autres écoutent. « Vous ne pouvez même pas voir où l'implant neural a été mis, sauf qu'il a un léger mohawk sombre ».« Je pense que nous avons une chance avec Neuralink de restaurer la fonctionnalité de tout le corps d'une personne atteinte d'une lésion de la moelle épinière. Neuralink fonctionne bien chez les singes, et nous sommes en train de faire de nombreux tests et de confirmer que c'est très sûr et fiable et que le dispositif Neuralink peut être retiré en toute sécurité. »L'offre d'emploi de directeur d'essai clinique, d'abord rapportée par Bloomberg, indique que la personne qui occupera ce poste « travaillera avec les premiers participants à l'essai clinique de Neuralink », bien qu'il ne soit pas clair si la société a commencé à recruter ou à travailler avec des participants à ce stade. En décembre, Musk a déclaré que l'entreprise souhaitait que le dispositif soit implanté sur les premiers sujets humains en 2022. Ce n'est pas la première prédiction qu'il a faite, cependant Musk a précédemment dit qu'il espérait commencer les essais en 2020.Le processus d'essai clinique commencerait par une étude de faisabilité afin d'obtenir un premier aperçu du fonctionnement du dispositif sur un petit nombre de personnes. Ensuite, comme le dispositif est à haut risque et qu'il n'a jamais été utilisé auparavant sur des personnes, l'entreprise devra obtenir l'approbation de la FDA pour lancer un essai à plus grande échelle. Selon l'offre d'emploi, le directeur des essais cliniques sera responsable des interactions avec les organismes de réglementation tels que la FDA.La personne qui occupera le poste de directeur des essais cliniques entrera dans un environnement scientifique qui, selon ce que les ex-employés ont déclaré à Stat News en 2020, était chaotique et caractérisé par la pression exercée pour obtenir des progrès scientifiques dans des délais déraisonnablement courts. Ils devront gérer les promesses constantes de Musk concernant les délais qui n'ont pas été respectés jusqu'à présent et ses ambitions déclarées publiquement qui vont toujours au-delà de ce que les scientifiques considèrent comme des attentes raisonnables pour les interfaces cerveau-machine. Rien de tout cela ne figure dans la description du poste.Musk a l'habitude de faire des promesses excessives sur la vitesse de développement de l'entreprise. En 2019, il a prédit que l'appareil serait implanté dans un crâne humain d'ici 2020. Musk a déclaré que le dispositif serait « implanté au ras du crâne et se chargerait sans fil, de sorte que vous ayez l'air et vous sentiez totalement normal ».Il a ajouté que les gens devraient considérer cette technologie comme similaire au « remplacement des neurones défectueux ou manquants par des circuits. « Les progrès s'accéléreront lorsque nous disposerons de dispositifs chez l'homme (il est difficile d'avoir des conversations nuancées avec des singes) l'année prochaine », a-t-il déclaré.La société, qui compte Alphabet, la société mère de Google, parmi une série de bailleurs de fonds bien connus de la Silicon Valley, recrute également un « coordinateur d'essai clinique » pour aider à constituer une équipe de personnes chargées de mener l'essai et d'assurer la liaison avec les autorités réglementaires. Les candidats sont informés qu'ils ont « l'opportunité de changer le monde et de travailler avec certains des experts les plus intelligents et les plus talentueux dans différents domaines ».Source : Neuralink Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre les essais des implants cérébraux sur l'homme ?Peut-on dire qu'avec ce recrutement, Elon Musk se rapproche de son objectif ?