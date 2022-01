Sony perd 20 milliards de dollars en capitalisation boursière suite à l'annonce de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft

En septembre 2020, Microsoft a annoncé qu’il se préparait à acquérir ZeniMax Media, la société mère de Bethesda SoftWorks, l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde. Avec cette déclaration, Microsoft était sur le point de s’emparer d’un grand nombre de franchises de jeu populaires et plus encore de nombreux studios connexes de premier plan, dont Arkane, iD Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Bethesda Game Studios. Le coût de la transaction annoncé par Microsoft et confirmé par Bethesda est de 7,5 milliards de dollars.Compte tenu du poids de Microsoft dans le jeu vidéo, et celui de Bethesda, les régulateurs devaient vérifier si cette acquisition n’allait pas déséquilibrer ce secteur économique et entraîner des problèmes concurrentiels. Le 5 mars 2021, la Commission européenne a validé cette opération, soit un jour après la validation de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral aux USA chargé de cadrer et contrôler les marchés financiers. Sur son site, la SEC a publié une note d'approbation concernant le rachat de Bethesda par Microsoft. La note en question porte le code S-4, qui correspond pour la Commission à une décision relative à un rachat ou à une fusion.Cette approbation a permis à Microsoft de devenir propriétaire de 23 équipes de studios de création de jeux vidéo, parmi lesquels Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Roundhouse Studios, MachineGames, id Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Arkane. Microsoft a également annoncé qu’il prévoyait d'intégrer les futurs jeux de Bethesda dans son service d'abonnement mensuel Xbox appelé Game Pass au moment de son lancement sur Xbox ou PC.Cette fois-ci, Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard Inc., qui évolue dans le développement de jeux et l'éditeur de contenu de divertissement interactif. Microsoft est persuadé que cette acquisition accélérera la croissance de son activité de jeu sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers.Microsoft va faire l'acquisition d'Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d'Activision Blizzard. Lorsque la transaction sera conclue, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» et «Candy Crush», en plus des activités mondiales d'eSport via la Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés.Microsoft en a profité pour annoncer qu'il comptait plus de 25 millions d'abonnés au Game Pass et « offrira autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass », couvrant à la fois les titres existants et nouveaux, selon le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Call of Duty, Diablo et World of Warcraft font partie de plusieurs franchises très réussies développées sous l'égide d'Activision Blizzard. « Les joueurs du monde entier adorent les jeux Activision Blizzard, et nous pensons que les équipes créatives ont leur meilleur travail devant elles », a indiqué Phil Spencer. « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement partout où ils veulent ».« Sony aura un défi monumental à relever pour se débrouiller seul dans cette guerre d'usure », a déclaré Amir Anvarzadeh d'Asymmetric Advisors. « Avec Call of Duty qui sera désormais le plus susceptible d'être ajouté exclusivement à la liste Game Pass, les vents contraires pour Sony ne feront que s'aggraver ».Ailleurs dans l'industrie des jeux, les éditeurs se sont ralliés à la suite de l'annonce de Microsoft, avec Capcom Co. et Square Enix Holdings Co. en hausse de plus de 3,7 % à Tokyo. Les analystes, dont Atul Goyal de Jefferies, ont vu dans cette décision une augmentation des valorisations des sociétés de jeux vidéo avec de solides portefeuilles de contenu et de propriété intellectuelle.Sony a maintenu une avance constante dans les ventes et les jeux exclusifs par rapport aux offres concurrentes de Microsoft sur plusieurs générations PlayStation et Xbox. Maintenant que son rival basé à Redmond, Washington, a signalé sa détermination à dépenser librement pour combler cet écart, Sony sera sous pression pour réagir.« Sony aura du mal à égaler Microsoft en termes d'argent qu'il peut dépenser pour acheter la propriété intellectuelle de jeux populaires », a déclaré Kazunori Ito, analyste chez Morningstar Research. « La chute des actions montre que les investisseurs craignent que Sony ne puisse pas continuer à gagner si l'industrie s'éloigne du modèle basé sur le matériel ».L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui autour de 200 milliards de dollars. C'est aussi l'industrie culturelle qui enregistre la plus forte croissance. Selon Microsoft, la planète comptera 4,5 milliards de joueurs en 2030, contre déjà 3 milliards aujourd'hui. Ce qui peut expliquer les récentes acquisitions de Microsoft dans le domaine.Microsoft note que le mobile est le segment le plus important du jeu, avec près de 95% de tous les joueurs dans le monde appréciant les jeux sur mobile. Grâce à de grandes équipes et à une technologie de pointe, Microsoft et Activision Blizzard permettront aux joueurs de profiter des franchises les plus immersives, comme "Halo" et "Warcraft", pratiquement partout où ils le souhaitent. Et avec des jeux comme "Candy Crush", l'activité mobile d'Activision Blizzard représente une présence et une opportunité importantes pour Microsoft dans ce segment en pleine croissance.L'acquisition renforce également le portefeuille Game Pass de Microsoft avec des plans pour lancer les jeux Activision Blizzard dans Game Pass, qui a franchi une nouvelle étape de plus de 25 millions d'abonnés. Avec près de 400 millions de joueurs actifs mensuels d'Activision Blizzard dans 190 pays et trois franchises d'un milliard de dollars, cette acquisition fera de Game Pass l'une des gammes de contenu de jeu les plus convaincantes et les plus diversifiées de l'industrie. À la clôture, Microsoft disposera de 30 studios de développement de jeux internes, ainsi que de capacités supplémentaires de publication et de production d'esports.Source : Microsoft , bourse de Tokyo