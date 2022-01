Apple, sous la pression des développeurs et des régulateurs concernant la façon dont il gère son App Store

Dans un billet, Apple a déclaré :« Les applications et les jeux sont devenus la source essentielle du divertissement le plus innovant et le plus actuel au monde. Les efforts, l'innovation et la créativité des développeurs qui tirent parti de la technologie Apple pour créer ces expériences incroyables, associés à la puissance de la plateforme mondiale de l'App Store pour connecter des entreprises de toutes tailles avec plus de 600 millions de personnes chaque semaine dans 175 pays, ont conduit à développeurs vendant des biens et services numériques gagnant plus de 260 milliards de dollars depuis le lancement de l'App Store en 2008. Ce nombre important établit un nouveau record annuel pour les revenus des développeurs de l'App Store tout en ne représentant qu'une petite fraction du commerce global facilité par l'App Store, servant d'un marqueur significatif de la façon dont l'écosystème continue de créer des opportunités et de stimuler l'expansion économique pour les entrepreneurs du monde entier. Rien qu'en cette période des fêtes, les clients de l'App Store ont dépensé plus que jamais entre le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An, générant une croissance à deux chiffres par rapport à l'année dernière.« 2021 a apporté une liste de lancements à succès sur l'App Store, les principales sociétés de divertissement au monde ayant choisi de présenter en avant-première des films de renom comme "Black Widow" de Disney + et "Space Jam: A New Legacy" de HBO Max dans l'application le même jour que leur sortie en salles. Et en octobre, l'App Store a lancé In-App Events, des événements opportuns au sein d'applications et de jeux tels que des compétitions de jeux, des premières de films, des expériences en direct, etc. Les moments marquants des derniers mois seulement comprenaient des événements dans le jeu comme "Les champions sont arrivés*!" dans "Clash Royale", "Space Tour" dans "Mario Kart Tour" et "Pokémon GO Halloween Mischief" dans "Pokémon GO", tandis que des événements populaires tels que "Stranger Things Watch Party" de TikTok et "Man in the Arena" d'ESPN*: Tom Brady" a attiré les foules dans l'application ».Et de continuer en disant :« L'année dernière, la bibliothèque de jeux primée d'Apple Arcade a connu sa plus grande expansion à ce jour, offrant désormais aux joueurs de tous âges plus de 200 jeux premium et familiaux, y compris de toutes nouvelles versions des meilleurs développeurs du monde, des titres primés et des favoris bien-aimés depuis l'App Store, le tout sans publicité ni achats intégrés.« Désormais, les abonnés peuvent profiter de jeux originaux tels que "Sneaky Sasquatch", "NBA 2K22 Arcade Edition", "The Oregon Trail" et les récents "LEGO Star Wars: Castaways" et "Disney Melee Mania". Les joueurs peuvent également se lancer dans des titres primés tels que "Monument Valley", "Mini Metro" et "Galaga Wars" et revisiter des classiques intemporels tels que "Solitaire by MobilityWare" et "Good Sudoku by Zach Gage". Les jeux Apple Arcade prennent en charge les normes élevées de confidentialité des utilisateurs d'Apple et peuvent être partagés avec jusqu'à cinq membres de la famille à l'aide du partage familial avec un seul abonnement tout compris. Cette année, les joueurs peuvent s'attendre à la sortie de nouveaux jeux très attendus, dont "Nickelodeon Extreme Tennis", et profiter de nouvelles mises à jour de contenu ajoutées chaque semaine.« 2021 a été une année d'innovation pour Apple Music, offrant aux abonnés des nouveautés remarquables, du contenu original et des fonctionnalités de produit qui ont transformé l'expérience de découvrir et d'apprécier la musique du monde entier. Apple Music offre aux auditeurs l'un des plus grands catalogues de musique jamais créés, comprenant désormais plus de 90 millions de chansons, toutes disponibles en audio sans perte, afin que les fans puissent entendre la musique telle que les artistes l'ont créée. L'audio spatial avec Dolby Atmos et la prise en charge du suivi dynamique de la tête ont inauguré la prochaine génération de sons, offrant aux artistes la possibilité de proposer des expériences audio immersives avec une clarté exceptionnelle, tout en amenant les auditeurs plus profondément dans leurs chansons préférées de tous les temps.« De nouvelles fonctionnalités, notamment la lecture automatique, le partage de paroles, les graphiques de la ville, la pochette animée, la recherche améliorée, Partagé avec vous et l'onglet Écouter maintenant repensé font de la découverte de la musique un plaisir, tandis qu'Apple Music TV sur l'application Apple TV, Apple Music dans Apple News et la prise en charge d'Apple Music sur FaceTime avec SharePlay, Apple Fitness+ et Memories in Photos étendent l'expérience à travers l'écosystème Apple ».Alors que les nouveaux chiffres suggèrent que l'App Store continue d'être un gros générateur d'argent, le mécontentement des développeurs à l'égard de l'App Store est élevé en ce moment. De nombreux développeurs ont contesté ce qu'ils considèrent comme des politiques de magasin restrictives, en particulier la commission de 30% qu'Apple prend sur de nombreuses transactions. Epic Games et d'autres développeurs se sont rebellés contre cette pratique, mais aussi contre le fait qu'Apple les oblige à utiliser son propre système de paiement et interdit les alternatives. Pour se justifier, l'entreprise avance l'argument de la sécurité des utilisateurs.Apple, sous la pression des développeurs et des régulateurs concernant la façon dont il gère son App Store, est en train de changer certaines de ses règles, via une proposition de règlement déposée devant le tribunal suite à un recours collectif. En effet, Apple permettra aux développeurs d'applications de mettre en œuvre des systèmes de paiement en dehors de l'App Store et de communiquer directement avec les clients à leur sujet. Auparavant, une application serait supprimée de l'App Store si elle contournait les systèmes de paiement d'Apple et les commissions d'achat in-app.Le terme de règlement ne permettrait pas aux développeurs d'informer les utilisateurs sur les options d'achat non App Store au sein des applications elles-mêmes, nécessitant que cette communication ait lieu en dehors des applications. Les créateurs d'applications pourraient contacter les clients à l'aide d'adresses e-mail et de numéros de téléphone obtenus dans leurs applications et leur dire comment acheter des abonnements et d'autres contenus numériques sur les propres sites Web des développeurs ou ailleurs.Apple n'autorise actuellement pas les développeurs à « utiliser les informations de contact (e-mails, numéros de téléphone, etc.) obtenues dans une application pour contacter leur base d'utilisateurs en dehors de l'application », ce qui « empêche effectivement les développeurs d'alerter leurs clients sur d'autres options de paiement », rappellent les plaignants. « Le règlement proposé lève cette restriction, et il le fait pour toutes les catégories d'applications ».La raison pour laquelle cela est significatif est que jusqu'à présent, Apple, qui prélève jusqu'à 30% de l'argent que les développeurs génèrent lorsqu'ils effectuent des ventes in-app, n'a pas permis aux développeurs de parler aux clients d'alternatives moins chères. Maintenant, ils le peuvent.Alors que les développeurs d'applications ont accusé Apple d'avoir transformé un règlement en justice en un changement dans l'App Store qui n'était pas significatif, la société semble avoir fait une petite concession : Apple a déclaré qu'elle laissera les développeurs des applications de type « lecteur » (pensez à Netflix, Spotify et l'application Kindle d'Amazon) relier directement leurs clients à leur propre site Web d'inscription, où ils pourraient potentiellement contourner entièrement le système de paiement intégré d'Apple (et sa commission de 30 %).Dans un communiqué de presse, Apple affirme que cette décision mettra fin à une enquête de la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC) et qu'elle ne s'appliquera qu'à ce type d'applications de « lecteur » pour le moment (une catégorie qui a été conçue à l'origine par Apple pour apaiser des entreprises comme Netflix et Hulu en leur permettant de laisser les utilisateurs se connecter simplement à leur compte existant au lieu de souscrire à un nouvel abonnement via l'App Store et d'avoir à payer les frais d'Apple).Le communiqué de presse de lundi comprenait également une statistique partagée pour la première fois lors de ses résultats d'octobre : il y a plus de 745 millions d'abonnements payants aux services des développeurs et d'Apple. Ces dernières années, Apple a ajouté de nouveaux services premium tels que News Plus, Fitness Plus et Apple TV Plus à sa liste d'offres de services. La stratégie semble porter ses fruits, étant donné le nouveau record absolu des revenus des services rapportés lors des résultats d'octobre, mais on ne sait pas combien d'abonnements aux propres services d'Apple sont comptés dans ces 745 millions.« Apple Pay a fourni à encore plus de clients un moyen sécurisé et facile de payer en magasin et en ligne dans le monde entier après s'être étendu à neuf nouveaux marchés en 2021, dont la Colombie, Israël et le Mexique. Aujourd'hui, Apple Pay est disponible dans près de 60 pays et régions, et fonctionne avec près de 9 000 partenaires bancaires dans le monde.« Apple continue également de concrétiser sa vision de remplacer les portefeuilles physiques des clients par Wallet, un portefeuille numérique facile à utiliser et sécurisé. Wallet a aidé les clients à accéder à des informations importantes sur leur santé en 2021, avec la possibilité d'ajouter et d'afficher des cartes de vaccination COVID-19 vérifiables, et en Australie, des cartes d'assurance maladie. Les billets numériques dans Wallet ont aidé les salles et leurs invités à créer des expériences sûres et sans contact, et l'année dernière, les clients ont utilisé 30 millions de billets NFC dans Wallet pour des événements musicaux, sportifs, théâtraux et plus encore aux États-Unis et au Canada. La possibilité pour les clients d'appuyer simplement sur leur iPhone ou leur Apple Watch pour payer et prendre le transport en commun est désormais disponible dans plus de 200 villes à travers le monde après avoir récemment fait ses débuts en Chine (Nanchang et Foshan), en Russie (Kazan) et en Suède (Malmö), ainsi qu'à San Francisco avec la carte Clipper. Les cartes d'étudiant dans Wallet ont aidé les étudiants universitaires aux États-Unis et au Canada à se déplacer en toute sécurité sur le campus. Et pour les voyageurs, Apple a déployé les premières clés de chambre d'hôtel dans certaines propriétés Hyatt aux États-Unis tout en déverrouillant des moments magiques pour les visiteurs de Walt Disney World avec les passes Disney MagicMobile dans Wallet. Les utilisateurs peuvent s'attendre à prendre en charge les clés de la maison et les badges d'entreprise, ainsi que les identifiants d'État et les permis de conduire cette année ».Source : Apple