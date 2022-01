Apple est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, après que sa valeur a augmenté de 1 000 milliards de dollars en moins de 16 mois alors que la pandémie de coronavirus a énormément profité aux grandes entreprises technologiques.Le fabricant d'iPhone est devenu une entreprise de 1 000 milliards de dollars en août 2018 et, deux ans plus tard, est devenu la première entreprise à être évaluée à 2 000 milliards de dollars. Lundi, les actions de la société ont augmenté de 3% à 182,86 $, dépassant le dernier jalon, avant de revenir à 182 $.Apple a brièvement perdu son titre d'entreprise la plus précieuse au monde au profit de Microsoft fin octobre. Cependant, un fort rallye en novembre a restauré sa couronne. Il a ensuite augmenté jusqu'à la fin de 2021 et a ajouté un 500 milliards de dollars à sa valeur marchande depuis le 15 novembre.Seule une poignée d'entreprises valent plus de 1 000 milliards de dollars, dont Tesla et Amazon. La société mère de Google Alphabet et le groupe pétrolier Saudi Aramco sont évalués à environ 2 000 milliards de dollars, tandis que la valeur marchande de Microsoft est d'environ 2 500 milliards de dollars.L'action d'Apple a grimpé de plus de 30 % en 2021 malgré la crise de la chaîne d'approvisionnement. Elle a bénéficié d'une demande supplémentaire pendant la pandémie pour les iPhones, Mac et iPads alors que les clients modernisaient leurs bureaux à domicile.L'action a bondi début décembre après que les analystes de Morgan Stanley ont augmenté son objectif de cours sur 12 mois à 200 $, arguant que les investisseurs n'avaient pas encore prévu le lancement prévu d'appareils de réalité augmentée et virtuelle.Apple a vendu 27 millions de paires de son nouveau modèle d'AirPod pendant les vacances, entraînant une croissance de 20 % d'une année sur l'autre pour l'activité wearables d'Apple au cours du trimestre, a déclaré l'analyste Ming-Chi Kuo de TFI Asset Management Limited dans une note de lundi.L'analyste de Wedbush, Daniel Ives, a écrit dimanche que la marque est à un « moment décisif » mais qu'elle a plus de marge de progression, d'autant plus qu'Ives valorise l'activité de services d'Apple à 1 500 milliards de dollars.Les investisseurs se sont également tournés vers Apple comme valeur refuge lors des récentes incertitudes du marché, grâce à son bilan solide et à ses flux de trésorerie prodigieux, qu'elle utilise pour investir dans de nouveaux produits, des rachats d'actions et pour restituer du capital aux actionnaires sous forme de dividendes.Tom Forte, analyste chez DA Davidson, a déclaré que l'enthousiasme des investisseurs pour Tesla et les véhicules électriques se répercutait également sur les actions d'Apple, dans l'espoir que le fabricant de l'iPhone entrera dans l'industrie automobile au cours des prochaines années.Il y a également eu une forte activité autour d'Apple sur les marchés dérivés, les commerçants ayant parié que l'action continuerait d'augmenter.La valeur marchande d'Apple a maintenant augmenté de près de 2 700 milliards de dollars en une décennie sous la direction de Tim Cook, un exploit qui a surpris les critiques qui ont remis en question ses références après avoir succédé à Steve Jobs.Le succès de Cook repose depuis sur sa capacité en coulisses à gérer les chaînes d'approvisionnement et à vendre des produits en grand nombre, tout en écartant les menaces réglementaires et politiques à Washington, Bruxelles et Pékin.« Cook était considéré comme un pari sûr mais plutôt conservateur », a déclaré Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight. « Mais ce qu'il a livré est tout simplement étonnant. Il a fait de la franchise iPhone l'article d'électronique grand public le plus lucratif de l'histoire ».L'analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, a noté que le cours de l'action Apple avait augmenté d'environ 500% au cours des cinq dernières années seulement, surpassant le S&P 500, qui avait gagné environ 105% au cours de la même période.« C'est un accomplissement fantastique qui mérite certainement d'être célébré », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma. « Cela vous montre tout le chemin parcouru par Apple et à quel point il est perçu comme dominant par la majorité des investisseurs ».« Le marché récompense les entreprises qui ont des fondamentaux et des bilans solides, et les entreprises qui atteignent ce genre de capitalisations boursières énormes ont prouvé qu'elles sont des entreprises solides et non de la spéculation », a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute.Sous Tim Cook, qui en 2011 est devenu directeur général après la mort de Jobs, Apple a fortement augmenté ses revenus provenant de services tels que le streaming vidéo et la musique. Cela a aidé Apple à réduire sa dépendance à l'égard de l'iPhone à environ 52% du chiffre d'affaires total au cours de l'exercice 2021, contre plus de 60% en 2018, ravissant les investisseurs qui craignaient que l'entreprise ne s'appuie trop sur son produit le plus vendu.Pourtant, certains investisseurs craignent qu'Apple n'atteigne les limites de combien il peut élargir sa base d'utilisateurs et combien d'argent il peut tirer de chaque utilisateur, sans aucune garantie que les futures catégories de produits s'avéreront aussi lucratives que l'iPhone.L'adoption rapide de technologies telles que la 5G, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle a également accru l'attrait d'Apple et d'autres grandes sociétés technologiques.En Chine, le plus grand marché de smartphones au monde, Apple a continué de dominer pour le deuxième mois consécutif, battant des concurrents tels que Vivo et Xiaomi, ont montré des données récentes de CounterPoint Research.« Apple a été et est toujours au centre d'une histoire de croissance incroyable ancrée par des produits incontournables et un portefeuille croissant de services. Alors qu'il y a des années, le cours de l'action était le rêve d'un investisseur de valeur, je ne pense pas que le prix record actuel devrait être un signal de vente pour les investisseurs axés sur le long terme », a déclaré Trip Miller, associé directeur chez Gullane Capital Partners.Apple « semble être vacciné contre tout ce qu'Omicron peut lui lancer », a déclaré Hal Eddins, économiste en chef chez l'actionnaire d'Apple, Capital Investment Counsel. « Je ne suis pas complaisant à ce niveau, mais il faudrait qu'il y ait des événements imprévus désagréables pour faire basculer le bateau ».Dans une note de décembre aux investisseurs, l'analyste de Bernstein Toni Sacconaghi a averti que les perspectives d'Apple dans la catégorie de la réalité augmentée et virtuelle sont prometteuses mais ne devraient représenter que 4 % de ses revenus d'ici 2030. De plus, l'ensemble du marché de ces appareils ne devrait pas près de la barre du milliard d'unités jusqu'en 2040, a-t-il écrit.Sacconaghi n'a également vu « aucun catalyseur évident pour une expansion multiple » des actions d'Apple « compte tenu d'une croissance attendue plus lente » au cours du prochain exercice. Il a une cote de performance boursière sur l'action.Une autre préoccupation est l'incertitude quant à la capacité d'Apple à verrouiller les mêmes bénéfices pour les services payants sur son futur matériel. Son modèle commercial App Store, qui prélève des commissions sur les achats intégrés de produits numériques, a été ciblé par une proposition de législation aux États-Unis et en Europe.Source : ReutersQue pensez-vous de la progression du fabricant de l'iPhone ?Êtes-vous d'avis que Tim Cook le PDG d'Apple a fait un travail extraordinaire au cours de la dernière décennie ?