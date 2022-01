L'eSIM (embedded SIM) est une évolution de la carte SIM pour les téléphones mobiles et les objets connectés. C’est une version intégrée de la carte SIM qui permet à un appareil d'accéder au réseau d'un opérateur et de stocker des informations. L'eSIM est intégrée directement dans le terminal : smartphone, tablette, montre connectée... Cette évolution répond à la multiplication des formats de cartes SIM (standard, mini-SIM, micro SIM, nano SIM...).L'objectif d'une carte SIM intégrée est multiple : il est moins compliqué d'acheter des cartes SIM et de les insérer dans des bacs de plus en plus inaccessibles ; les cartes SIM ne risquent plus d'être endommagées par des forces extérieures ; et enfin, il y a un sentiment de sécurité supplémentaire puisque personne ne peut vraiment voler une carte SIM virtuelle.Le format eSIM possède deux caractéristiques nouvelles : la carte peut être soudée sur une carte électronique et il est développé un protocole permettant de provisionner la carte SIM à distance et à travers le réseau mobile. Il est ainsi possible de télécharger à l'intérieur de l'eSIM des profiles de différents opérateurs sans intervenir physiquement sur la carte SIM.Bien qu'il faille toujours prendre en compte la question de l'accessibilité de toute nouvelle technologie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter : les eSIM sont disponibles dans presque tous les points de vente des grandes entreprises de télécommunications. La technologie n'est peut-être pas très répandue, mais elle est certainement accessible et disponible pour les utilisateurs. L'autre problème que posent les e-SIM est qu'elles ne sont pas aussi facilement transférables d'un appareil à l'autre, mais elles peuvent toujours être retirées d'un appareil précédent et transférées sur l'appareil actuel.Les plateaux SIM ne seraient pas la seule chose qu'Apple cherche à supprimer : la société est vraiment en train de tout faire pour que les iPhones soient des briques avec des écrans puisqu'elle prévoit de supprimer toutes les prises accessibles sur ses appareils. Une eSIM permet aux utilisateurs d'activer un forfait cellulaire sans avoir à utiliser une carte nano-SIM. Étant donné qu’il n'y a pas encore eu de déclaration officielle d'Apple à ce sujet, on pourrait penser que les plateaux SIM ne seront pas supprimés tout de suite ; en fait, le processus pourrait même prendre quelques années.Il convient également de noter que le service eSIM n'est pas disponible dans tous les pays, de sorte que les iPhone dotés d'un emplacement pour carte SIM peuvent rester disponibles sur certains marchés. L'adoption de ce service est cependant en pleine expansion, avec plus de 100 opérateurs offrant le service eSIM dans le monde entier et d'autres qui prévoient de le déployer en 2022, notamment Three au Royaume-Uni et Vodafone en Nouvelle-Zélande.Les modèles d'iPhone 13 prennent déjà en charge plusieurs profils eSIM, ce qui permet aux utilisateurs de s'abonner à plusieurs forfaits cellulaires et de passer de l'un à l'autre. Comme indiqué précédemment, cette fonctionnalité pourrait ouvrir la voie à la suppression du logement de la carte SIM dans certains pays.L'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, a un jour envisagé que l'iPhone devienne une "dalle de verre unique", et la suppression du logement de la carte SIM serait un pas de plus vers un design homogène et améliorerait la résistance à l'eau dans le processus. La suppression du logement de la carte SIM permettrait également de libérer un espace interne précieux dans l'iPhone, chaque détail compte.Rappelons que les fonctionnaires de l'Union européenne souhaitent imposer des normes de recharge et Apple , comme on peut s'y attendre, n'est pas ravie. Dans le cadre d'une proposition de la Commission européenne, l'USB-C deviendrait la seule norme pour le chargement filaire des smartphones, car les formats propriétaires comme le Lightning d'Apple empêchent les gens de réutiliser les câbles et de nombreux autres accessoires. En fait, l'initiative ne concernerait pas seulement les téléphones : les casques, les enceintes portables et les tablettes ne sont que quelques-uns des autres appareils visés. En guise de protestation, Apple affirme que la proposition étoufferait l'innovation.Pour l'UE, les normes propriétaires sont terribles pour les déchets électroniques. Bien que la norme Lightning interagisse très bien avec la plupart des ports et adaptateurs USB, cela se traduit par de nombreux câbles, stations d'accueil et autres accessoires qui deviennent inutiles lorsqu'on passe à Android. À l'inverse, quelqu'un qui passe à l'iPhone peut encore utiliser ses achats USB-C, même si c'est avec d'autres matériels. La proposition de l'UE réduirait prétendument les déchets électroniques.Pensez-vous que le lancement des iPhone sans emplacement pour carte SIM va permettre à Apple d'économiser beaucoup d'argent ?Êtes-vous pour ou contre les smartphones dotés d'un emplacement pour carte SIM ?