Les craintes de Frances Haugen

Durant l'édition 2021 de la Facebook Connect, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de la structure qui est devenu Meta : « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »Le projet, en développement dans le département Facebook Reality Labs (qui s'occupe des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte), compte actuellement 10 000 salariés aux États-Unis. Facebook a annoncé le recrutement dans les cinq prochaines années de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires en Europe. Un projet pour lequel Facebook a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021, une addition qui sera donc plus salée les années à venir.Lors du discours d’ouverture de Facebook Connect, Mark Zuckerberg et d’autres cadres de l'entreprise ont parlé d'Horizon, le nom que donne l’entreprise au métavers qu’elle est en train de créer.Selon eux, Horizon va révolutionner notre quotidien, du travail au divertissement, en passant par le sport. Aussi, plusieurs usages du métavers ont été montrés, comme pouvoir jouer à des jeux, se retrouver entre amis, assister à des évènements virtuels, faire du sport, ou même travailler.« On utilisera sûrement des avatars hyper réalistes pour le monde du travail, mais aussi d'autres plus cartoons voire totalement fantaisistes pour d'autres activités », a noté le PDG. « Les avatars deviendront aussi communs que les photos de profil aujourd'hui, mais ils produiront des interactions beaucoup plus riches grâce aux expressions faciales et au langage du corps ». Les utilisateurs pourront également habiller leurs avatars grâce à des objets virtuels qu'ils pourraient acquérir.Une ancienne employée devenue dénonciatrice, Frances Haugen, a exprimé des inquiétudes. Les luttes notoires de l'entreprise pour modérer le contenu sur sa plateforme de médias sociaux augurent mal de la capacité de Meta à contrôler ce qui est publié dans le monde virtuel, a estimé Haugen, l'ancien chef de produit Facebook qui a déclaré aux législateurs en octobre que Facebook privilégiait le profit à la sécurité des utilisateurs et programme ses algorithmes pour promouvoir un contenu qui divise.« Ce sont exactement les mêmes problèmes que vous allez voir en VR », a estimé Haugen, ajoutant : « Facebook n'a pas réellement pris en compte la sécurité lors de la conception ».Haugen a déclaré que les plateformes comme TikTok, où une petite partie du contenu génère la plupart des vues, sont plus faciles à modérer par rapport au modèle plus distribué de Facebook. Dans les espaces virtuels où Meta parie gros, la modération du contenu, la suppression de la désinformation et le suivi des contrevenants seront un défi car les interactions ne sont pas enregistrées.« Vous ne savez pas qui est la personne qui vous a dit ce commentaire horrible », a déclaré Haugen, tout en notant qu'il existe des solutions technologiques qui pourraient protéger les personnes dans le métavers, telles que l'activité de journalisation. « Vous pourriez garder les 20 dernières minutes tout le temps, au moins en audio » a-t-elle déclaré. « Ce n'est pas tant que ça, mais cela montre qu'ils n'ont pas de sécurité par conception parce que c'est une fonctionnalité facile à avoir ».Les experts estiment que la vision de Zuckerberg d'un écosystème virtuel ouvert pourrait coûter entre 800 milliards de dollars et mille milliards de dollars, et nécessiter la participation des plus grands rivaux de l'entreprise, notamment Microsoft, Google, Apple et d'autres.À cette fin, Meta s'est efforcé de montrer qu'il envisage de travailler avec d'autres parties prenantes pour développer le métavers. En septembre, la société a déclaré que la construction des réseaux interconnectés prendrait jusqu'à 15 ans et a promis de collaborer avec les gouvernements et les chercheurs universitaires sur des questions clés. Elle a lancé un programme de recherche de 50 millions de dollars sur deux ans pour travailler avec des groupes de défense des droits civiques et des organisations à but non lucratif «*pour déterminer comment construire ces technologies de manière responsable*».Le mois dernier, la société a également annoncé un partenariat avec le Digital Wellness Lab du Boston Children's Hospital pour développer un programme d'alphabétisation numérique pour les jeunes pour le métavers.Haugen n'est pas rassuré par l'engagement de Meta à collaborer. Elle a déclaré que donner la priorité à la construction d'un monde de réalité virtuelle suggère que Zuckerberg se « dissocie » des défis actuels de l'entreprise, et elle a exhorté les législateurs à faire pression sur Facebook pour qu'il modifie ses algorithmes et ses pratiques de recommandation de contenu.Elle a suggéré que les législateurs et les régulateurs prennent en compte les risques que les parents, les groupes communautaires et les militants attribuent aux algorithmes de Facebook et « associent l'évaluation de ses risques par l'entreprise à l'évaluation de la communauté ».« Facebook devrait avoir à articuler ce qu'il va faire pour remédier à chaque mal, car tant que Facebook fonctionnera dans le noir, ils n'en feront assez sur aucun de ces problèmes », a-t-elle déclaré.Lors d'une audience au Sénat plus tôt ce mois-ci, le PDG d'Instagram, propriété de Meta, Adam Mosseri, a promis la transparence concernant l'utilisation des algorithmes et des modèles de classement.« Je peux m'engager aujourd'hui à fournir un accès significatif aux données afin que des chercheurs tiers puissent concevoir leurs propres études et tirer leurs conclusions sur les effets du bien-être sur les jeunes », a-t-il déclaré. « Et sur le classement, je peux m'engager à faire tout ce que je peux pour expliquer comment fonctionne le classement et à trouver d'autres moyens pour nous d'être transparents sur les algorithmes ».Meta a défendu ses efforts pour améliorer les pratiques de modération de contenu de Facebook. La société note qu'elle publie un rapport sur l'application du contenu tous les trimestres et qu'elle est en passe de dépenser plus de 5 milliards de dollars pour les problèmes de sécurité cette année. Meta a également déclaré qu'il travaillait avec des chercheurs universitaires indépendants pour examiner le rôle joué par Facebook lors des élections de 2020.« Chaque jour, nos équipes doivent équilibrer la protection de la capacité de milliards de personnes à s'exprimer avec la nécessité de protéger notre plateforme », a déclaré le porte-parole de Meta, Nkechi Nneji. « Bien qu'il y ait encore du travail à faire, nous continuons de progresser grâce à ces investissements », a-t-elle ajouté.Pourtant, Haugen, qui a travaillé sur des algorithmes pendant son séjour chez Facebook, a déclaré que les modèles de classement et les défis qui leur sont associés ne disparaîtront pas de sitôt.« Le problème fondamental de notre époque est de savoir si nous voulons être gouvernés par des algorithmes ou voulons-nous être gouvernés par des personnes », a-t-elle déclaré.Meta a fait valoir que les algorithmes rendent l'expérience des médias sociaux plus significative pour les utilisateurs. La société affirme que sa technologie de recommandation est conçue pour augmenter les sessions positives et rapprocher la famille et les amis.Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Meta, a écrit un essai intituléplus tôt cette année, dans lequel il décrivait le classement du contenu comme un « partenariat dynamique entre les personnes et les algorithmes ».«*Le "monde" personnalisé de votre fil d'actualités est fortement façonné par vos choix et vos actions. Il est principalement composé de contenu provenant des amis et de la famille auxquels vous choisissez de vous connecter sur la plateforme, des pages que vous choisissez de suivre et des groupes que vous choisissez de joindre », a écrit Clegg. « Le classement est alors le processus d'utilisation d'algorithmes pour ordonner ce contenu ».Sources : interview Frances Haugen, Nick Clegg Que pensez-vous du point de vue de Frances Haugen ?