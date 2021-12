Musk est le PDG du constructeur américain de voitures électriques Tesla, mais contrairement à beaucoup de ses pairs, il ne perçoit pas de salaire ni de prime en espèces, et préfère être rémunéré en actions. Lorsqu'il a besoin d'argent, il peut l'emprunter en utilisant ses actions comme garantie. Pourquoi ? Eh bien parce que cela n'entraîne pas les mêmes obligations fiscales que dans le schéma classique. Bien sûr, il n'est pas le seul à se livrer à cette pratique, d'autres milliardaires le font également. Mais depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, ils font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux quant au montant des impôts qu'ils paient.Les choses sont également devenues plus sérieuses avec le projet de loi démocrate "Build Back Better" qui vise à ponctionner davantage les ultra-riches. Par exemple, récemment, la sénatrice américaine démocrate Elizabeth Warren a déclaré sur Twitter que Musk devrait payer des impôts et cesser de "profiter des autres", après que le magazine Time l'a nommé "personnalité de l'année 2021". Maintenant, Musk a décidé de s'acquitter de plus de 11 milliards de dollars d'impôts avant la fin de l'année. Sur Twitter lundi, il a déclaré : « pour ceux qui se posent la question, je vais payer plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année ».Mais certains analystes suggèrent que le montant exact pourrait être de 12 milliards de dollars. Ces chiffres correspondent à peu près à un rapport selon lequel Musk avait déjà payé 7 milliards de dollars d'impôts d'État et fédéraux cette année, et qu'il paiera 5 milliards de dollars supplémentaires d'ici le 1er janvier. Les analystes pensent que ces chiffres pourraient représenter "la plus grosse facture fiscale de tous les temps". Pour en arriver là, Musk a vendu pour 14 milliards de dollars d'actions Tesla depuis début novembre, après avoir demandé à ses followers, dans le cadre d'un sondage Twitter, s'il devait vendre 10 % de ses actions.La réponse à ce sondage a été un "oui" retentissant. Cependant, les observateurs ont noté qu'il est fort probable que Musk aurait commencé à vendre de toute façon. En effet, il doit faire face à une énorme facture fiscale sur les options d'achat d'actions Tesla, qui expirent en août 2022. Et en choisissant d'exercer ses options d'achat maintenant plutôt que d'attendre la date d'expiration, Musk pourrait éviter les taux d'imposition plus élevés introduits par le projet de loi "Build Back Better". En outre, d'autres rapports notent qu'en réglant ses dettes fiscales, Musk évite ainsi des confrontations plus sérieuses avec le gouvernement fédéral.Plus tôt cette année, ProPublica a publié une enquête montrant que Musk et plusieurs autres milliardaires n'ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2018. Entre 2014 et 2018, Musk aurait payé 455 millions de dollars d'impôts sur 1,52 milliard de dollars de revenus, bien que sa richesse ait augmenté de 13,9 milliards de dollars au cours de cette période. Selon Forbes, Musk vaut 244 milliards de dollars, soit près de 50 milliards de dollars de plus que Jeff Bezos (195 milliards de dollars), ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde. Cela a été rendu possible grâce à l'action de Tesla qui est en hausse de 28 % depuis le début de l'année.Par ailleurs, d'autres sources suggèrent que Musk pourrait continuer avec les mêmes habitudes dès l'année prochaine, car "il aurait un problème particulier avec l'impôt sur le revenu". Par exemple, en octobre, Musk s'est adressé au Congrès américain sur le projet de loi "Build Back Better" en ces termes : « laissez tomber la taxe sur les milliardaires. Cela ne fera qu'entraver mon projet d'amener l'humanité sur Mars ». Il considère en fait le projet de loi comme "stupide" et "insensé". Il a ensuite dit ce à quoi il réservait son argent : « mon plan est d'utiliser l'argent pour amener l'humanité sur Mars et préserver la lumière de la conscience ».« La dette nationale américaine est de 28 900 milliards de dollars, soit 229 000 dollars par contribuable », a déclaré Musk dans un tweet mercredi. « Même en taxant tous les milliardaires à 100 %, cela ne ferait qu'une petite entaille à ce chiffre, donc évidemment le reste doit venir du grand public. Ce sont des mathématiques de base », a-t-il ajouté. Avant cela, il avait sévèrement critiqué les politiques de l'État de Californie en matière d'impôts et avait décidé de déménager le siège de Tesla à Austin, au Texas. Pour se justifier, Musk avait avancé plusieurs raisons, mais il faut noter que les impôts sont moins élevés au Texas qu'en Californie.« Je suis ravi d'annoncer que nous déménageons notre siège social à Austin, au Texas. Il y a une limite à la taille qu'on peut atteindre dans la région de la baie de San Francisco », a déclaré Musk début octobre, ajoutant que les prix élevés des logements se traduisent par de longs trajets pour certains employés. Au fil des ans, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et ses prédécesseurs, ont courtisé les entreprises californiennes pour qu'elles s'installent dans l'État, en faisant valoir que les impôts y sont moins élevés et que les coûts des logements et autres sont moindres. Tout ce que Musk semble rechercher.La Californie a longtemps mis en avant les prouesses technologiques de la Silicon Valley et de ses universités pour expliquer pourquoi de nombreux entrepreneurs y créent et développent leurs entreprises, dont Tesla, Facebook, Google et Apple. Cependant, ces dernières années, le Texas est également devenu plus attrayant pour les travailleurs, avec un coût de la vie généralement plus bas. Austin, une ville libérale florissante qui abrite l'université du Texas, a connu un essor particulier. De nombreuses entreprises technologiques, dont certaines sont basées en Californie, y ont construit d'énormes campus.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Musk de payer ses impôts ? Que pensez-vous du montant ?Que risquent les autres milliardaires qui sont dans le même cas que Musk ?Pensez-vous que le gouvernement américain a le droit de taxer davantage le revenu des ultra-riches ?Pensez-vous qu'un projet de loi similaire au "Build Back Better" pourrait être proposé en France ?