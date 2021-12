Aperçu des risques pour le système financier britannique

Le bitcoin, un risque intrinsèquement volatil

La Banque d'Angleterre a prévenu que le bitcoin pourrait déclencher un effondrement financier

La Banque d'Angleterre a déclaré que le bitcoin pourrait être « sans valeur » et que les personnes investissant dans la monnaie numérique devraient être prêtes à tout perdre. Dans un avertissement sur les risques potentiels pour les investisseurs, la banque centrale a demandé s'il y avait une valeur inhérente à la monnaie numérique la plus importante, dont la valeur a grimpé en flèche cette année pour atteindre près de 50 000 $ (44 387 Є) le jeton.La crypto-monnaie a culminé au-dessus de 67 000 $ début novembre, mais a subi une baisse après la première annonce de la variante Omicron du coronavirus, avant de se stabiliser autour de son niveau actuel la semaine dernière.Le vice-gouverneur, Sir Jon Cunliffe, a déclaré que la Banque devait être prête à faire face aux risques liés à la montée en puissance de l'actif cryptographique suite à la croissance rapide de sa popularité. « Leur prix peut varier considérablement et [les bitcoins] pourraient théoriquement ou pratiquement tomber à zéro », a-t-il déclaré à la BBC.La capitalisation boursière des actifs cryptographiques a décuplé depuis le début de 2020 pour atteindre environ 2,6 milliards de dollars, ce qui représente environ 1% des actifs financiers mondiaux. Environ 0,1% de la richesse des ménages britanniques est constituée de bitcoins et d'actifs cryptographiques similaires, tels que l'Ethereum et le jeton Binance. Jusqu'à 2,3 millions de personnes détiennent des actifs cryptographiques, pour un montant moyen d'environ 300 £ chacun.Le comité de politique financière de la Banque, créé à la suite de la crise financière de 2008 pour surveiller les risques, a déclaré lundi que les actifs cryptographiques représentaient peu de menace directe pour la stabilité du système financier britannique. Cependant, il a averti qu'au rythme rapide de croissance actuel, ces actifs pourraient devenir plus interconnectés avec les services financiers traditionnels et étaient susceptibles de poser un certain nombre de risques.En publiant son bilan de santé régulier sur le système financier, la Banque a déclaré que les grandes institutions devraient adopter une approche prudente dans l'adoption des actifs cryptographiques et qu'elle accorderait une attention particulière aux évolutions du marché. Par exemple, une forte baisse des valorisations des crypto-actifs peut amener les investisseurs institutionnels à vendre d'autres actifs financiers et potentiellement transmettre des chocs à travers le système financier. L'utilisation de l'effet de levier peut amplifier davantage ces retombées.« Des cadres réglementaires et répressifs renforcés, tant au niveau national qu'au niveau mondial, sont nécessaires pour influencer les développements sur ces marchés à croissance rapide afin de gérer les risques, d'encourager l'innovation durable et de maintenir une confiance et une intégrité plus larges dans le système financier », a-t-il déclaré. .Les économies britannique et mondiale continuent de se remettre des effets de la pandémie, mais l'incertitude concernant les risques pour la santé publique et les perspectives économiques demeure. Les positions en capital et en liquidité des banques britanniques restent solides et le FPC (Financial Policy Committee, littéralement) estime qu'elles disposent de ressources suffisantes pour soutenir les prêts à l'économie. Le FPC continue de juger que le système bancaire britannique reste résilient face à des résultats économiques bien plus sévères que les prévisions centrales du Comité de politique monétaire (MPC). Ce jugement est étayé par les résultats définitifs du test de solvabilité (SST) 2021.Le FPC juge que les vulnérabilités qui peuvent amplifier les chocs économiques sont globalement à un niveau standard, comme c'était le cas juste avant la pandémie.Les vulnérabilités de la dette intérieure n'ont pas augmenté de manière significative au cours de la pandémie. La part des ménages britanniques dont le service de la dette est élevé n'a pas beaucoup changé au cours de la pandémie et reste bien en deçà de son niveau d'avant la crise financière mondiale. D'autres mesures de la vulnérabilité de la dette des ménages, y compris la dette globale des ménages par rapport au revenu, restent stables. La dette globale du secteur des entreprises britanniques a augmenté modérément, concentrée dans certains secteurs et types d'entreprises - en particulier, les petites et moyennes entreprises (PME), dont beaucoup n'avaient jamais emprunté auparavant. Il faudrait de fortes augmentations des taux d'intérêt ou des chocs sévères sur les revenus pour altérer la capacité des ménages et des entreprises à assurer le service de leur dette dans l'ensemble.Les vulnérabilités de la dette mondiale restent importantes, comme avant la pandémie. Dans les économies de marché avancées et émergentes, les ratios de la dette des entreprises au PIB ont généralement augmenté au cours de la pandémie et il existe des poches de risque élevé qui justifient la vigilance. Par exemple, la croissance des prix de l'immobilier résidentiel dans de nombreux pays a été forte, et des vulnérabilités de longue date sur les marchés immobiliers chinois sont réapparues et pourraient se répercuter sur le Royaume-Uni. Les valorisations des actifs sur certains marchés financiers continuent de paraître élevées par rapport aux niveaux historiques et les risques sur les marchés des prêts à effet de levier à l'échelle mondiale continuent d'augmenter. Une forte correction des prix des actifs pourrait être amplifiée par les vulnérabilités existantes dans la finance de marché et pourrait risquer de durcir les conditions financières pour les ménages et les entreprises.Le FPC augmente le taux de CCyB au Royaume-Uni de 0 % à 1 %. Si la reprise économique au Royaume-Uni se déroule globalement conformément aux projections centrales du MPC dans le rapport sur la politique monétaire (MPR) de novembre et en l'absence d'un changement important dans les perspectives de stabilité financière du Royaume-Uni, le FPC s'attendrait à augmenter encore le taux à 2 % en 2022 T2. Comme toujours, le FPC est prêt à faire varier le taux CCyB britannique dans les deux sens à mesure que les conditions économiques et l'environnement de risque global évoluent.Le FPC estime qu'il est nécessaire d'accroître la résilience de la finance de marché, afin de garantir que le système financier dans son ensemble soit capable de servir l'économie dans les mauvais moments comme dans les bons. Le FPC soutient fermement les travaux internationaux, dirigés et coordonnés par le Conseil de stabilité financière (FSB), pour évaluer et développer des réponses politiques pour remédier aux vulnérabilités sous-jacentes de la finance de marché qui ont amplifié la «*ruée vers l'argent*» de mars 2020. Le FPC se félicite de l'analyse du FSB de ces vulnérabilités et approuve les recommandations de politique du FSB pour les fonds du marché monétaire qui doivent désormais être mises en œuvre dans toutes les juridictions. De l'avis du FPC, d'autres mesures politiques sont nécessaires pour renforcer la résilience de la finance de marché dans d'autres domaines.Les crypto-actifs et leurs marchés et activités associés, y compris la finance décentralisée, continuent de croître et de se développer rapidement. Les risques directs pour la stabilité du système financier britannique liés aux crypto-actifs sont actuellement limités. Cependant, au rythme rapide de croissance actuel et à mesure que ces actifs deviennent de plus en plus interconnectés avec le système financier au sens large, les crypto-actifs présenteront un certain nombre de risques pour la stabilité financière. Des cadres réglementaires et répressifs renforcés, tant au niveau national qu'au niveau mondial, sont nécessaires pour influencer l'évolution de ces marchés à croissance rapide.Dans un article de blog séparé publié sur son site Web mardi, un membre du personnel de la Banque a déclaré que le bitcoin ne remplissait pas bon nombre des caractéristiques requises d'une monnaie et qu'il risquait d'être intrinsèquement volatil.Thomas Belsham, qui travaille dans la division de l'engagement des parties prenantes et des médias de la Banque, a écrit : « Le problème est que, contrairement aux formes d'argent traditionnelles, Bitcoin n'est pas utilisé pour fixer le prix d'autres choses que lui-même. Comme les Bitcoiners eux-mêmes aiment à le dire, « un Bitcoin = un Bitcoin ». Mais une tautologie ne fait pas une monnaie.Il a déclaré que la rareté de l'actif cryptographique - qui est limité à 21 millions de bitcoins - est l'une des principales raisons de son attrait pour les investisseurs, mais cette fonctionnalité intégrée dans sa conception « peut même, en fin de compte, rendre Bitcoin sans valeur ».Environ 19 millions de bitcoins sont actuellement en circulation, avec de nouveaux jetons ajoutés lorsque les «*mineurs*» valident les modifications apportées au grand livre de la blockchain qui sous-tend la crypto-monnaie. Alors que le nombre ultime de bitcoins en circulation ne devrait pas être atteint avant février 2140, il deviendrait plus difficile de maintenir ce système au fil du temps, a déclaré Belsham.« La théorie des jeux simples nous dit qu'un processus d'induction en arrière devrait, vraiment, à un moment donné, inciter l'argent intelligent à sortir. Et si cela se produisait, les investisseurs devraient vraiment être prêts à tout perdre. Finalement ».En octobre, comparant la croissance rapide des cryptomonnaies à la spirale de la valeur des prêts hypothécaires à risque américains avant le krach financier de 2008, le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre chargé de la stabilité financière, Jon Cunliffe, a déclaré qu'il y avait un risque que les marchés financiers soient secoués dans quelques années par un événement d'une ampleur similaire. La valeur du bitcoin et de son plus proche rival, l'Ethereum, a chuté au début de l'année, mais a repris du terrain pour atteindre des sommets historiques.Il a comparé le taux de croissance du marché des cryptomonnaies au marché des prêts hypothécaires à risque de 1,2 mille milliards de dollars en 2008. La valeur des cryptomonnaies a augmenté d'environ 200 % cette année, passant d'un peu moins de 800 milliards de dollars à 2,3 mille milliards de dollars. « Bien entendu, ces 2,3 mille milliards de dollars doivent être considérés dans le contexte d'un système financier mondial de 250 mille milliards de dollars. Mais comme la crise nous l'a montré, il n'est pas nécessaire de représenter une grande partie du secteur financier pour déclencher des problèmes de stabilité financière », a-t-il déclaré.« Lorsque quelque chose dans le système financier se développe très rapidement, et se développe dans un espace largement non réglementé, les autorités de stabilité financière doivent s'asseoir et prendre note », a-t-il ajouté. Cunliffe estime tout de même que les gouvernements et les régulateurs doivent veiller à ne pas réagir de manière excessive ou à ne pas classer les nouvelles approches comme "dangereuses" simplement parce qu'elles sont différentes, et a également noté que les cryptomonnaies offrent une perspective d'"améliorations radicales" dans les services financiers. Cela dit, il a noté qu'il y avait des preuves que les spéculateurs commençaient à emprunter de l'argent pour acheter des monnaies numériques.Source : Financial Stability Report Partagez-vous les craintes de voir le bitcoin devenir « sans valeur » ?Que pensez-vous des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier ?Avez-vous déjà fait l'acquisition d'une cryptomonnaie ou avez-vous l'intention de le faire ?Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ?