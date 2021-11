Les promesses de la nouvelle technologie nucléaire mises en doute par certains

Fondée par Bill Gates, TerraPower, une entreprise qui prévoit d'utiliser l'énergie nucléaire pour fournir de l'électricité de manière durable, a sélectionné Kemmerer, dans le Wyoming, comme site approprié pour faire la démonstration de son réacteur nucléaire avancé, Natrium. La décision a été prise après une évaluation approfondie du site et des consultations avec la communauté locale, a indiqué la société dans un communiqué de presse.Pour commencer, la centrale n'utilisera pas d'eau pour transférer la chaleur hors du réacteur ; à la place, elle utilisera du sodium liquide. Cela présente un avantage majeur en ce que le sodium ne bout à aucune des températures auxquelles il devrait être exposé dans le réacteur. Cela signifie qu'aucun des éléments matériels contenant le liquide de refroidissement ne sera exposé à des pressions élevées, ce qui simplifie considérablement les choses. Cependant, le sodium réagira facilement avec l'air et réagira de manière explosive avec l'eau, ce qui soulève un ensemble distinct de préoccupations.Ensuite, la technologie Natrium utilise de l'uranium enrichi jusqu'à 20 %, bien plus que ce qui est utilisé par d'autres réacteurs nucléaires. Cependant, les partisans de l'énergie nucléaire disent que la technologie crée moins de déchets nucléaires, a rapporté Reuters.Enfin, TerraPower ne convertira pas directement la chaleur extraite du réacteur en électricité ; au lieu de cela, il le stockera sous forme de sel fondu. En conséquence, bien que le réacteur soit évalué à 345 MW, la centrale pourra générer jusqu'à 500 MW pendant les périodes de forte demande ou réduire la production lorsque la demande est réduite.L'équipe du projet de démonstration a évalué une variété de facteurs lors de la sélection du site de la centrale électrique de Naughton, où les deux autres unités de charbon devraient prendre leur retraite en 2025. Les facteurs comprenaient le soutien de la communauté, les caractéristiques physiques du site, la capacité du site à obtenir une licence de la Commission de réglementation nucléaire (NRC), l'accès à l'infrastructure existante et les besoins du réseau.L'emplacement privilégié du projet de démonstration du réacteur Natrium est assujetti à la finalisation des accords définitifs sur le site et aux permis, licences et soutien applicables. TerraPower prévoit soumettre la demande de permis de construction de l'usine de démonstration à la NRC à la mi-2023. L'usine devrait être opérationnelle au cours des sept prochaines années, conformément au calendrier de l'ARDP mandaté par le Congrès.Selon les estimations du projet, environ 2 000 travailleurs seront nécessaires pour la construction au plus fort du projet. Une fois l'usine opérationnelle, environ 250 personnes soutiendront les activités quotidiennes, y compris la sécurité de l'usine.L'usine de démonstration est destinée à valider la conception, la construction et les caractéristiques opérationnelles de la technologie Natrium. Le projet comprend un réacteur rapide refroidi au sodium de 345 MW avec un système de stockage d'énergie à base de sels fondus. Selon le communiqué de presse de l'entreprise, la technologie de stockage peut augmenter la production du système à 500 MW de puissance en cas de besoin, ce qui équivaut à l'énergie nécessaire pour alimenter environ 400 000 foyers. La capacité de stockage d'énergie permet à l'usine de s'intégrer de manière transparente aux ressources renouvelables.Grâce à la loi récemment signée sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, le DOE a collaboré avec le Congrès pour allouer près de 2,5 milliards de dollars de nouveaux financements à l'ARDP. Cette allocation, ainsi que le financement précédent, couvriront l'engagement du DOE envers TerraPower pour les cinq premières années d'un accord de 2 milliards de dollars sur sept ans. TerraPower égalera cet investissement dollar pour dollar. Le financement fédéral est fourni pour l'activité de démonstration dans le cadre d'un accord de coopération à frais partagés et le résultat du projet sera un actif de production appartenant à des intérêts commerciaux.Alors que le monde cherche des alternatives plus propres aux combustibles fossiles, les centrales nucléaires font leur retour, beaucoup les qualifiant de sûres. Les innovations dans le domaine nous ont conduits à des réacteurs nucléaires de petite taille mais aussi des réacteurs qui pourraient traiter les déchets nucléaires et produire de l'énergie.« Les habitants du Wyoming nous ont accueillis dans leurs communautés au cours des derniers mois, et nous sommes ravis de travailler avec PacifiCorp pour construire la première usine Natrium à Kemmerer », a déclaré Chris Levesque, président et chef de la direction de TerraPower. « Notre technologie innovante contribuera à assurer la production continue d'électricité fiable tout en faisant la transition de notre système énergétique et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans le Wyoming. »« Ce projet est une opportunité passionnante d'explorer ce que pourrait être la prochaine génération de production d'énergie propre, fiable et abordable tout en offrant une voie de transition pour l'économie énergétique, les communautés et les employés du Wyoming », a déclaré Gary Hoogeveen, président et chef de la direction de Rocky Mountain Power, une division de PacifiCorp.« Hier encore, le président Biden a signé l'accord bipartite sur les infrastructures et aujourd'hui, le DOE le met déjà en œuvre avec plus de 1,5 milliard de dollars à destination du Wyoming », a déclaré la secrétaire à l'Énergie Jennifer Granholm. « Les communautés énergétiques qui nous ont alimentés pendant des générations ont de réelles opportunités d'alimenter notre avenir énergétique propre grâce à des projets comme celui-ci, qui offrent des emplois bien rémunérés et inaugurent la prochaine vague de technologies nucléaires. »Pour ceux qui s'intéressent de près à la production d'électricité plus sobre et plus verte, cette annonce devrait susciter beaucoup d'intérêt et alimenter des réflexions et des discussions éclairées. Cependant, ces promesses ont été mises en doute par leun groupe de propriétaires fonciers et de conservation basé dans le Wyoming :« Les mines d'uranium ne génèrent pas de redevances et très peu d'impôts sur les revenus, les communautés ne bénéficieront donc pas d'une manne grâce à cette entreprise », a déclaré Marcia Westkott, présidente du conseil, dans un communiqué. « L'aspect le plus dangereux de cette dernière revendication d'une "solution miracle" pour sauver l'économie du Wyoming est peut-être qu'elle détourne une fois de plus l'attention de notre crise très réelle en matière de revenus, d'emplois et de survie des communautés. Les dirigeants élus du Wyoming n'ont toujours pas présenté de véritable plan pour remédier aux pertes d'emplois, à la baisse des revenus et à la dissolution des communautés charbonnières. Cette étude de faisabilité spéculative ne le fera pas ».Toutefois, le gouverneur a souligné que la poursuite de l'énergie nucléaire par l'État ne signifie pas qu'il renonce aux combustibles fossiles traditionnels comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Il a plaidé pour la poursuite des investissements dans la technologie de capage du carbone, notamment dans le Wyoming. « Je ne vais pas abandonner une partie de notre industrie des combustibles fossiles », a-t-il déclaré. « Elle est absolument essentielle pour notre État ».Le Wyoming est l'un des principaux producteurs de gaz à effet de serre grâce à ses industries du charbon, du pétrole et du gaz naturel. L'administration Biden a interrompu le leasing de pétrole et de gaz sur les terres fédérales de l'Ouest alors qu'elle cherche à réduire les émissions de carbone de moitié, par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030.Plusieurs fermetures de centrales au charbon sont prévues dans l'Ouest au cours des prochaines années, dont certaines dans le Wyoming. Une centrale nucléaire, avec des centaines d'emplois bien rémunérés, envoyant de l'électricité par des lignes de transmission déjà en place, pourrait compenser le choc économique de la fermeture d'une centrale au charbon.Les experts en énergie nucléaire ont averti que les réacteurs avancés pourraient présenter des risques plus élevés que les réacteurs conventionnels. Le combustible destiné à de nombreux réacteurs avancés devrait être enrichi à un taux beaucoup plus élevé que le combustible conventionnel, ce qui signifie que la chaîne d'approvisionnement en combustible pourrait être une cible attrayante pour les militants qui cherchent à créer une arme nucléaire brute, selon un récent rapport. Mais Levesque a déclaré que les centrales réduiraient les risques de prolifération parce qu'elles réduisent l'ensemble des déchets nucléaires.Source : TerraPower