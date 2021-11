Un signal d'alarme

Les jetons NFT de plusieurs célébrités ont énormément perdu de leurs valeurs ces dernières semaines

Environ 90 % des NFT n'auront plus de valeur dans 3 à 5 ans, selon Fred Ehrsam

Pour mémoire, un jeton non fongible (NFT, de l'anglais non-fungible token) est un type spécial de jeton cryptographique qui représente un objet numérique tels une image, une vidéo, un fichier audio, auquel est rattachée une identité numérique qui est reliée à un ensemble non vide de propriétaires. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons cryptographiques uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Les NFT ont gagné en popularité depuis l'année dernière. Les gens sont prêts à payer des millions de dollars juste pour prouver qu'ils « possèdent » un objet numérique qui ne valait rien auparavant. Ces entrées numériques, stockées sur une blockchain, permettent aux acheteurs de prouver qu'ils sont des propriétaires légitimes. Bien que ce soit différent d'un droit d'auteur, les propriétaires de NFT sont des titulaires de droits dans un sens.Cependant, cela ne signifie pas que d'autres personnes ne peuvent pas copier les fichiers associés, qui sont souvent largement disponibles. Ceci est clairement indiqué par. Le site, clairement inspiré de, partage un torrent avec des versions « piratées » de NFT. « Le torrent d'un milliard de dollars », comme on l'appelle, comprendrait tous les NFT sur les blockchains Ethereum et Solana. Ces fichiers sont regroupés dans un torrent massif qui pointe vers environ 15 téraoctets de données. Déballé, cela représente près de 20 téraoctets.Le développeur australien Geoff est le cerveau derrière la plateforme, qu'il décrit comme un projet artistique.Les critiques de la NFT estiment que ce projet prouve que les NFT n'ont aucune valeur, et les adeptes essaient de prouver à quel point ils ne sont pas affectés par ce projet en avançant principalement que c'est en fait la preuve de propriété, pas l'image, qui donne aux NFT leur valeur. Penser que vous obtenez la même chose en enregistrant le JPEG n'est pas le bon état d'esprit, estiment-ils.NFT Bay lui-même répertorie quelques exemples d'images NFT «*piratées*», mais ces téléchargements pointent vers le même fichier torrent massif. Le téléchargement du torrent peut être un défi car il nécessite beaucoup d'espace disque. En fait, trouver une solution d'hébergement pour la seedbox n'était pas simple non plus.« Pour l'authenticité, j'allais héberger chez PRQ mais malheureusement, ils n'offrent pas de serveurs avec suffisamment d'espace disque », note Geoff.PRQ (pour PeRiQuito AB) est une entreprise suédoise fondée en 2004 spécialisée dans l'hébergement réseau informatique. Basée à Stockholm, PRQ appartient à Fredrik Neij et Gottfrid Svartholm, deux fondateurs de The Pirate Bay.Une partie de son business model consiste à héberger la présence sur Internet de ses clients sans s'arrêter au fait que leurs contenus soient sujets à controverse. Selon le New York Times, « Les gens de The Pirate Bay ont l'habitude de tester toute forme d'autorité, y compris la police Suédoise, et PRQ est née de la volonté d'héberger des sites que d'autres entreprises refuseraient ». Les services d'hébergement de PRQ ont été décrits comme étant « hautement sécurisés » et les clients sont reçus « sans poser de question ». L'entreprise a la réputation de ne demander que peu d'information à propos de sa clientèle et de ne conserver que peu voire pas de journalisation (logs) de sa propre activité3. Fredrik Neij et Gottfrid Svartholm ont quant à eux la réputation d'avoir acquis un « savoir-faire considérable pour tenir à distance les attaques judiciaires ». Svartholm a déclaré : « Nous employons notre propre équipe juridique. Nous avons l'habitude de ce genre de situation. »Le développeur a finalement hébergé l'archive torrent NFT ailleurs. Et malgré la taille massive et l'attention qu'il suscite, le site fonctionne correctement.La NFT Bay n'est pas n'importe quel projet artistique aléatoire. Il est accompagné d'un message, peut-être d'un signal d'alarme, pour les personnes qui sautent dans le train NFT sans vraiment réaliser dans quoi elles mettent leur argent.«*L'achat d'art NFT en ce moment n'est rien de plus que des instructions sur la façon d'accéder ou de télécharger une image. L'image n'est pas stockée sur la blockchain et la majorité des images que j'ai vues sont hébergées sur le stockage Web 2.0, qui finira probablement par une erreur 404, ce qui signifie que le NFT a encore moins de valeur ».Cela ne veut pas dire que tous les NFT sont inutiles et n'ont pas d'avenir. Certains resteront probablement très précieux. Cependant, les personnes qui aspirent à les posséder doivent comprendre comment elles fonctionnent et ce qu'elles représentent. Et faire des copies personnelles est probablement un bon début.Geoff lui-même semble assez critique à l'égard du battage médiatique autour de la NFT. Alors que le développeur de logiciels croit aux possibilités offertes par le Web 3.0, les implémentations d'aujourd'hui entraînent souvent la cupidité et l'escroquerie, qu'il décrit comme écœurantes.Des célébrités comme le musicien Grimes n'ont pas tardé à vendre des jetons non fongibles, gagnant des millions grâce à la création de collections de leur propre art numérique. Pour les acheteurs, cependant, le gain est beaucoup moins évident.Prenons "Earth" par exemple, l'un des nombreux NFT émis par Grimes en février. Représentant un chérubin parcourant le monde, peut-être en référence à son bébé avec Elon Musk de SpaceX, il faisait partie d'une collection qui a rapporté à l'artiste (de son vrai nom Claire Elise Boucher) environ 5,8 millions de dollars après s'être vendue en 20 minutes. Alors que le coût pour posséder à l'origine l'une des 303 éditions limitées était de 7 500 $, une unité a récemment été revendue pour seulement 1 200 $, soit une chute de 84 % de sa valeur. De même, un titre du rappeur A$AP Rocky s'est vendu pour 2 000 $ en avril, le montrant en train de tourner dans l'espace, s'échange désormais pour environ 900 $.Les investisseurs NFT de longue date restent également pour la plupart en dehors du marché des célébrités NFT.« Il y en a qui sont faits avec goût, par exemple la publication de Paris Hilton avec Nifty Gateway, et il y en a avec une mauvaise conception, de mauvais partenaires de lancement et une mauvaise exécution », a déclaré WhaleShark, l'un des plus grands collectionneurs de NFT au monde, qui a acheté un NFT à Paris Hilton mais reste à l'écart des autres NFT de célébrités. « Ces derniers ont tendance à y voir une source d'approvisionnement rapide en argent, plutôt que comme un véritable levier de leur base de fans pour favoriser l'adoption du NFT par le grand public ». Un NFT de Paris Hilton qui représentait un « colibri dans mon métavers » et s'est vendu 10 000 $ en avril, s'échangeait pour la dernière fois contre 12 000 $.En raison de l'extrême volatilité de leurs activités commerciales, il est encore trop tôt pour dire comment les choses vont se passer. Cependant, selon Fred Ehrsam, la grande majorité des NFT sur le marché aujourd'hui n'auront plus aucune valeur dans quelques années seulement. « Je vais jusqu'à dire que 90 % des NFT produits auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans », a déclaré Ehrsam. « On pourrait dire la même chose des premières entreprises Internet à la fin des années 90 », a-t-il ajouté. Pour lui, les NFT ne sont pas différents de n'importe quel autre projet de cryptomonnaie.Il a déclaré que ces projets sont souvent nés de l'engouement du jour au lendemain. « Les gens vont essayer toutes sortes de choses. Il y aura des millions et des millions de cryptomonnaies et de cryptoactifs, tout comme il y a eu des millions et des millions de sites Web. La plupart d'entre eux ne fonctionneront pas », a-t-il expliqué. Ehrsam a commencé à négocier des bitcoins vers 2010, alors qu'il travaillait comme courtier sur les marchés des changes chez Goldman Sachs.« Le monde ne change pas du jour au lendemain, mais vous pouvez voir les graines de la croissance exponentielle se produire déjà », a-t-il déclaré. « Je pense vraiment que nous vivrons dans un avenir où, pour nous coordonner, nous n'aurons plus besoin de ces plateformes centralisées aujourd'hui. C'est déjà le cas pour les services financiers, dans la mesure où vous pouvez être votre propre banque. Vous n'avez plus besoin d'une institution centrale pour détenir votre argent », a-t-il ajouté. Malgré les inquiétudes soulevées par Ehrsam, le marché des NFT pourrait exister encore longtemps.En effet, les NFT sont rapidement devenus la prochaine grande chose dans le monde des cryptomonnaies, les acheteurs pouvant acquérir un actif numérique unique tel qu'un moment fort du sport ou même un tweet. Le jeton non fongible est ensuite chiffré avec la signature d'un artiste qui vérifie sa propriété et son authenticité et est attaché de façon permanente à la pièce. La plupart des NFT comprennent des œuvres d'art numériques, telles que des photos, des vidéos, des GIF et de la musique. En théorie, tout ce qui est numérique peut être transformé en NFT.À l'heure actuelle, les NFT sont le plus souvent vendus dans le cadre de "drops", des ventes en ligne programmées par des marchés soutenus par la blockchain comme Nifty Gateway, Opensea et Rarible. Il existe toute une série de raisons pour lesquelles une personne peut vouloir acheter un NFT. Pour certains, il s'agit d'une valeur émotionnelle, car les NFT sont considérés comme des objets de collection. Pour d'autres, ils sont considérés comme une opportunité d'investissement similaire aux cryptomonnaies, car leur valeur pourrait augmenter.Source : NFT Bay Que pensez-vous des NFT dans l'absolu ?Êtes-vous pour, contre ou neutre ? Dans quelle mesure ?Quel est l'intérêt de revendiquer la propriété d'un NFT qui peut être simplement téléchargé par n'importe qui ?