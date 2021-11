Roger McNamee (à gauche), ancien investisseur de Facebook, lors du Web Summit à Lisbonne, au Portugal, en novembre 2021

la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes devrait se pencher sur le fait que Facebook n'a pas divulgué d'informations sur ses activités ;

Facebook a autorisé le trafic d'êtres humains sur sa plateforme et a été « payé pour que cela se produise » ;

la direction de Facebook a été "complice" de la campagne "Stop the Steal" qui a conduit à l'insurrection du 6 janvier au Capitole ;

la société fait l'objet d'une enquête du procureur général de l'État du Texas visant à déterminer si Facebook a collaboré avec Google pour fixer les prix.

Le Web Summit est un rassemblement largement apolitique de fondateurs de start-ups technologiques, de spécialistes des logiciels, de hackers et de capital-risqueurs qui veulent leur donner de l'argent. Et cette année, la conférence a été officiellement ouverte par la lanceuse d'alerte de Facebook, Frances Haugen, qui a déclaré devant les 20 000 personnes présentes sur la scène centrale que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, devait démissionner. « Facebook donne actuellement la priorité aux contenus dans le fil d'actualité, ce qui a pour effet secondaire de privilégier et d'amplifier les contenus les plus extrêmes et les plus conflictuels », a-t-elle déclaré.Frances Haugen a cité l'exemple de l'Éthiopie. Ce pays est actuellement en proie à une guerre civile qui pourrait renverser son gouvernement. Les pays « les plus fragiles » ne disposent pas d'une modération artificiellement intelligente capable de supprimer automatiquement les contenus toxiques, car Facebook donne la priorité à l'anglais et à ses utilisateurs américains sur tous les autres, a-t-elle expliqué. En Éthiopie, « où des violences ethniques ont lieu en ce moment même », 100 millions de personnes parlent six langues et 95 dialectes. La modération du contenu « n'est pas adaptée aux endroits les plus fragiles du monde ».Le lendemain, Roger McNamee a participé à une discussion avec la journaliste Jane Martinson, devant un public d'environ 1 000 personnes. Roger McNamee a été l'un des premiers investisseurs de Facebook et a joué un rôle clé dans des décisions telles que le refus de l'offre de rachat de Yahoo pour 1 milliard de dollars en 2006, ainsi que l'embauche de Sheryl Sandberg en 2008. Il a investi 210 millions de dollars dans l'entreprise en 2009, deux ans seulement avant son introduction en bourse.Ses sentiments à l'égard de l'entreprise ont évolué au fil du temps, car il en est venu à penser que Facebook tirait profit de la manipulation des consommateurs, allant même jusqu'à dire que « Facebook est terrible pour l'Amérique ». Aujourd'hui l'un des plus grands détracteurs de l'entreprise, McNamee a qualifié la démonstration Meta « d'embarrassante » et a déclaré qu'il n'y avait rien dans la nouvelle image de marque qui n'était pas déjà disponible sur le marché depuis longtemps.« Je pense qu'il y a au moins six domaines dans lesquels des enquêtes criminelles sont justifiées », a-t-il déclaré à l'auditoire :« La peine standard pour cela est de trois ans et demi de prison pour tous les dirigeants et c'est le cas le plus clair de fixation des prix aux États-Unis depuis des décennies », a-t-il lancé. McNamee n'a pas donné de détails sur les deux autres enquêtes qui, selon lui, sont justifiées.Avant que McNamee ne prenne la parole, la légende du football Thierry Henry a dit au public qu'il avait abandonné tous ses comptes de médias sociaux au début de l'année parce qu'il était fatigué des abus racistes qu'il recevait d'eux. « Quand vous découvrez qu'ils génèrent de l'argent par la haine, c'est très difficile quand votre médicament est votre poison », a-t-il déclaré.Autrefois, avant la pandémie, les visiteurs du Web Summit utilisaient le mot "disruption" pour décrire la façon dont ils souhaitaient que leurs applications et leur codage remplacent les industries de type "brick-and-mortar" ou les anciennes entreprises de type "cash". Cette année le même thème revenait sans cesse : Comment perturber Facebook et Google. Ou les abandonner, ou les miner, ou les éviter, ou les bloquer, ou encore remplacer leurs activités par des logiciels plus éthiques.Sridhar Ramaswamy, l'ancien vice-président senior des annonces et du commerce chez Google, est aujourd'hui cofondateur et directeur général de Neeva, un moteur de recherche sur abonnement qui offre un service plus privé, sans publicité, axé sur la qualité des classements et non sur l'engagement. L'engagement est le problème, pas la solution, a-t-il expliqué : « Les écosystèmes basés sur l'engagement récompensent les pires acteurs sur n'importe quelle plateforme, car leur comportement horrible attire le plus d'attention". Une quête sans fin pour plus de temps et plus d'attention ».McNamee a déclaré que l'engagement associé à l'anonymat étaient les deux principaux poisons délivrés par les médias sociaux. « Historiquement, l'anonymat a donné aux trolls un pouvoir énorme par rapport à leur nombre... et pourtant vous pouvez les cibler parfaitement avec des publicités. Et puis vous créez des incitations économiques pour les voix les plus émotionnellement extrêmes, n'est-ce pas ? ».Nick Clegg, actuel vice-président chargé des affaires internationales au sein de la société mère de Facebook, Meta, est apparu à la conférence via un écran vidéo pour défendre l'entreprise. Il a déclaré que Facebook ne voulait pas plus que quiconque que des propos haineux soient diffusés sur sa plateforme. « Les personnes qui paient pour générer ces publicités, les annonceurs, ne veulent pas de ce contenu à côté de nous… Les utilisateurs ne continueront pas à utiliser nos produits s'ils ont une mauvaise expérience. Sur 10 000 éléments de contenu que vous voyez dans le fil d'actualité, seuls cinq seront des discours de haine, a déclaré Clegg.Frances Haugen, qui s'est exprimée plus tôt, a reconnu que seul un petit nombre de personnes sur Facebook est à l'origine de la plupart des « problèmes d'intégrité ». Mais cela ne signifie pas que ces problèmes sont mineurs, car leur engagement est plus élevé que celui de tous les autres. « Le classement basé sur l'engagement est dangereux parce qu'à l'heure actuelle, le contenu le plus extrême l'emporte sur cette course de fond. C'est comme les facteurs de variante virale et ceux qui vont être les plus extrêmes et les plus polarisants sont ceux qui obtiennent le plus d'audience », a-t-elle ajouté.Source : Web Summit