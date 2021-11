La lanceuse d'alerte Frances Haugen exhorte Mark Zuckerberg à démissionner et à investir davantage sur la « sécurité »

Le changement de nom de Facebook perçu comme une manœuvre de distraction pour certains et applaudi par d'autres

Comment Haugen voit-il le changement de nom de Facebook ?

« Je pense qu'il est peu probable que l'entreprise change si [Mark Zuckerberg] reste le PDG », a déclaré Haugen lundi dans une salle comble lors de la soirée d'ouverture du Web Summit, un festival technologique attirant des dizaines de milliers de personnes dans la capitale portugaise, Lisbonne.L'ancien chef de produit Facebook a répondu positivement à la question de savoir si Zuckerberg devrait démissionner, et a ajouté : « C'est peut-être une chance pour quelqu'un d'autre de prendre les rênes... Facebook serait plus fort avec quelqu'un qui serait prêt à se concentrer sur la sécurité ».Durant l'édition 2021 de la Facebook Connect qui a eu lieu jeudi, Facebook a annoncé le changement de son nom. Comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la maison-mère de différentes entreprises dont Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus. « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »Le projet, en développement dans le département Facebook Reality Labs (qui s'occupe des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte), compte actuellement 10 000 salariés aux États-Unis. Facebook a annoncé le recrutement dans les cinq prochaines années de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires en Europe. Un projet pour lequel Facebook a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021, une addition qui sera donc plus salée les années à venir.Lors du discours d’ouverture de Facebook Connect, Mark Zuckerberg et d’autres cadres de l'entreprise ont parlé d'Horizon, le nom que donne l’entreprise au métavers qu’elle est en train de créer.Selon eux, Horizon va révolutionner notre quotidien, du travail au divertissement, en passant par le sport. Aussi, plusieurs usages du métavers ont été montrés, comme pouvoir jouer à des jeux, se retrouver entre amis, assister à des évènements virtuels, faire du sport, ou même travailler.« On utilisera sûrement des avatars hyper réalistes pour le monde du travail, mais aussi d'autres plus cartoons voire totalement fantaisistes pour d'autres activités », a noté le PDG. « Les avatars deviendront aussi communs que les photos de profil aujourd'hui, mais ils produiront des interactions beaucoup plus riches grâce aux expressions faciales et au langage du corps ». Les utilisateurs pourront également habiller leurs avatars grâce à des objets virtuels qu'ils pourraient acquérir.Mais ce changement de nom est interprété comme une manœuvre de distraction par les critiques du groupe californien, empêtré dans les scandales et controverses.« Facebook pense qu’un nouveau nom de marque peut l’aider à éviter le sujet », a indiqué il y a quelques jours, une organisation non gouvernementale d’activistes anti-Facebook.Les premiers utilisateurs des mondes virtuels connus sous le nom de métavers ont estimé que le changement de marque de Facebook est une tentative de capitaliser sur le buzz croissant autour d'un concept qu'il n'a pas créé.Dans les mondes virtuels, les utilisateurs peuvent se promener en tant qu'avatar, rencontrer des amis et jouer à des jeux. Certains qui sont basés sur la blockchain permettent également aux utilisateurs de spéculer sur l'immobilier virtuel.« Je pense que Facebook a effectué ce changement de nom précoce pour essentiellement sécuriser la nouvelle marque légalement dès que possible, à mesure que de plus en plus de marques s'y intéressent », a déclaré un investisseur en crypto basé au Royaume-Uni connu sous le nom de Pranksy, qui a déclaré avoir acheté pour la première fois des biens immobiliers dans le monde virtuel en 2020.Artur Sychov, qui a fondé le métavers Somnium Space en 2017, a déclaré que l'annonce du changement de marque par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, semblait « précipitée... c'est un peu comme essayer de s'insérer dans le récit du métavers qui se déroule actuellement ».Sychov passe jusqu'à cinq heures par jour dans Somnium Space avec 1 000 à 2 000 autres utilisateurs quotidiens.Dave Carr, responsable des communications de l'organisation qui gère le monde virtuel Decentraland, a déclaré que la décision de Facebook pourrait rencontrer la résistance des utilisateurs du métavers qui se méfient de son contrôle sur le contenu.« Les personnes qui souhaitent déterminer l'avenir des mondes virtuels qu'ils habitent, conserver la propriété de leur production créative et se déplacer librement entre eux choisiront la version décentralisée », a-t-il déclaré, décrivant l'environnement métavers de Decentraland comme décentralisé et le plan de Facebook comme probablement centralisé.Les cadres de Facebook martèlent que Facebook ne cherche pas, avec le « métavers », à construire un nouvel univers fermé, à l'image de son réseau social « aucune entreprise ne possédera ni n'exploitera le métavers ». « Comme internet, sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité. Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques », affirment-ils.Facebook, qui a massivement investi dans la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR), notamment en rachetant des sociétés comme Oculus, entend connecter ses près de trois milliards d'utilisateurs grâce à plusieurs appareils et applications. Zuckerberg pense que le métavers serait accessible sur VR, AR, PC, appareils mobiles et consoles de jeux.De nombreuses plateformes de métavers existantes sont basées sur la technologie blockchain qui rend le contrôle central impossible. La blockchain est l'architecture de grand livre distribué qui sous-tend les cryptomonnaies. Dans ces mondes virtuels, les gens utilisent des cryptomonnaies pour acheter des terrains et d'autres objets numériques sous la forme de jetons non fongibles (NFT).Cependant, la réaction des premiers utilisateurs du métavers n'a pas été entièrement négative. Certains ont déclaré que l'entrée de Facebook pourrait susciter l'intérêt pour le concept de mondes virtuels en général, attirer plus d'utilisateurs et soutenir le développement de plusieurs mondes virtuels.Tristan Littlefield, cofondateur de la société NFT nft42 et utilisateur du métavers depuis 2018, a déclaré que sa première réaction à l'annonce de Facebook était négative, car il n'aime pas sa vente de données utilisateur.Mais « avoir un mastodonte comme Facebook qui vient déverser des milliards de dollars… pourrait être positif » en raison des nouvelles personnes que cela amènerait dans l'espace, a-t-il déclaré.Commentant le changement de marque, Haugen a déclaré que cela n'avait aucun sens compte tenu des problèmes de sécurité qui n'ont pas encore été résolus.« Encore et encore, Facebook choisit l'expansion dans de nouveaux domaines plutôt que de s'en tenir à ce qu'il a déjà fait. Je trouve cela inadmissible... Il faut consacrer plus de ressources aux systèmes de sécurité de base », a-t-elle déclaré devant une foule animée qui a fréquemment applaudi pendant qu'elle parlait.« Au lieu d'investir pour s'assurer que leurs plateformes sont un minimum sûres, ils sont sur le point [d'engager] 10 000 ingénieurs » en Europe pour le développement du "métavers" », a-t-elle ajouté à propos du monde parallèle numérique qui représente, selon le patron de Facebook, l'avenir d'internet. « Je ne peux imaginer comment cela puisse avoir du sens », a-t-elle encore dit.Plus tôt ce mois-ci, Facebook a annoncé son intention d'embaucher du personnel hautement qualifié en Europe pour son projet « Nous annonçons donc aujourd'hui un plan de création de 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés au sein de l'Union européenne (UE) au cours des cinq prochaines années. Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l'industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens. »« L'Europe est extrêmement importante pour Facebook. Des milliers d'employés dans l'UE aux millions d'entreprises utilisant nos applications et outils chaque jour, l'Europe est une grande partie de notre succès, car Facebook est investi dans le succès des entreprises européennes et de l'économie au sens large. »« C'est une période passionnante pour la technologie européenne. L'UE présente un certain nombre d'avantages qui en font un endroit idéal pour les entreprises technologiques : un vaste marché de consommation, des universités de premier ordre et, surtout, des talents de premier ordre. Les entreprises européennes sont à la pointe de plusieurs domaines, qu'il s'agisse de la biotechnologie allemande qui aide à développer le tout premier vaccin à ARNm ou de la coalition de néo-banques européennes menant l'avenir de la finance. L'Espagne enregistre des niveaux record d'investissements dans des startups qui résolvent tout, de la livraison d'épicerie en ligne à la neuroélectronique, tandis que la Suède est en passe de devenir la première société sans numéraires au monde d'ici 2023. »« Nous pensons depuis longtemps que le talent européen est un leader mondial, c'est pourquoi nous y avons investi si massivement au fil des ans - du financement de subventions à l'Université technique de Munich à l'ouverture de notre premier grand laboratoire de recherche européen en IA et programme d'accélérateur FAIR en France et Facebook Reality Labs à Cork. »L'annonce de Facebook est intervenue au milieu de vives critiques de la part des législateurs et des régulateurs concernant les pratiques commerciales de la société, en particulier son énorme pouvoir de marché, les décisions de ses algorithmes et la police des abus sur ses services.Le réseau de médias sociaux, qui exploite une structure d'actions à double classe à travers laquelle Zuckerberg et un petit groupe d'investisseurs contrôlent l'entreprise, a riposté en affirmant que les documents divulgués par Haugen étaient utilisés pour brosser un « faux tableau » du fonctionnement.Haugen a déclaré le mois dernier aux législateurs britanniques et américains que Facebook alimenterait des troubles plus violents dans le monde à moins qu'il ne réduise ses algorithmes qui poussent un contenu extrême et controversé et s'attaquent à des données démographiques vulnérables pour les faire défiler.« Si nous avions une surveillance appropriée ou si nous réformions [l'article] 230 pour rendre Facebook responsable des conséquences de leurs décisions de classement intentionnelles, je pense qu'ils se débarrasseraient du classement basé sur l'engagement », a déclaré Haugen. « Parce que cela expose les adolescents à plus de contenu anorexique, cela sépare les familles, et dans des endroits comme l'Éthiopie, cela attise littéralement la violence ethnique ».Haugen s'est assuré de faire la distinction entre le contenu généré par les utilisateurs et les algorithmes de Facebook, qui priorisent le contenu dans les fils d'actualité et stimulent l'engagement. Elle a suggéré que Facebook ne devrait pas être responsable du contenu que les utilisateurs publient sur ses plateformes, mais qu'il devrait être tenu responsable une fois que ses algorithmes commencent à prendre des décisions sur le contenu que les gens voient.Cette suggestion reflète un projet de loi, le Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act, qui a été présenté à la Chambre.Pourtant, malgré l'appel à la réforme de l'article 230, Haugen a également averti que la réforme à elle seule ne suffirait pas à surveiller de manière adéquate la large portée de l'entreprise. « La gravité de cette crise exige que nous rompions avec les cadres réglementaires précédents », a-t-elle déclaré. « Les modifications apportées aux protections de la vie privée obsolètes ou les modifications apportées à la section 230 ne seront pas suffisantes. »« Un problème clef est que la base de la sécurité de la plateforme repose sur la surveillance du contenu langue par langue, ce qui ne s'applique pas à tous les pays où Facebook opère », a noté Haugen.Source : Web SummitQue pensez-vous du métavers ? La prochaine évolution technologique ou simplement un mot tendance ?Le projet piloté par Facebook vous perturbe-t-il ?Partagez-vous l'opinion de certains utilisateurs de métavers qui estime que le changement de marque de Facebook est une tentative de capitaliser sur le buzz croissant autour d'un concept qu'il n'a pas créé ?Vous rangez-vous plutôt du côté de certains utilisateurs de métavers qui estiment que l'arrivée d'une grande enseigne numérique de la taille de Facebook dans le domaine ne pourra que susciter l'intérêt du public et attirer donc plus de personnes ?Que pensez-vous des propos de la lanceuse d'alerte qui demande notamment à Mark Zuckerberg d'abandonner son poste pour que Facebook puisse prendre une nouvelle direction, et qui demande à l'entreprise de plus investir dans la sécurité au lieu de s'étendre dans le métavers ?