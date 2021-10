Les défenseurs de la vie privée ont exprimé leur inquiétude quant à la normalisation inutile de la reconnaissance faciale en introduisant cette technologie dans les écoles

Neuf écoles du North Ayrshire vont commencer à traiter le paiement des repas scolaires à l'aide de la technologie de reconnaissance faciale. À ce sujet, David Swanston, le directeur général du fournisseur CRB Cunninghams, a déclaré que les caméras vérifient l'identité de l'enfant par rapport à des « modèles d'empreintes faciales chiffrées » et seront conservées sur des serveurs sur place dans les 65 écoles qui ont jusqu'à présent signé. Il ajoute : « Dans une école secondaire, vous avez environ 25 minutes pour servir potentiellement 1 000 élèves. Nous avons donc besoin d'un débit rapide au point de vente ». Il a déclaré qu'avec le système, le temps moyen de transaction a été réduit à cinq secondes par élève. Le système a déjà été testé en 2020 à la Kingsmeadow Community School de Gateshead, en Angleterre.Le conseil municipal de North Ayrshire a déclaré que 97 % des parents avaient donné leur accord pour ce nouveau système, bien que certains aient dit qu'ils n'étaient pas sûrs que leurs enfants aient reçu suffisamment d'informations pour prendre leur décision. Semblant ignorer la controverse entourant la reconnaissance faciale, le fournisseur de solutions éducatives CRB Cunninghams a annoncé en juin l'introduction de cette technologie dans les écoles comme « la prochaine étape de la restauration sans argent ». « Cette technologie intuitive permet aux opérateurs d'identifier rapidement le compte sans argent de l'élève tandis que les paiements sont instantanément ajustés de la même manière que toutes les autres méthodes d'identification dans le logiciel Fusion de CRB Cunninghams », a déclaré la société.Un porte-parole du conseil de North Ayrshire a declaré : « Nos contrats de système de restauration arrivent naturellement à leur terme et nous avons la possibilité d'installer une infrastructure informatique qui rend notre service plus efficace et améliore l'expérience des élèves en utilisant une technologie innovante… Compte tenu des risques permanents associés à la COVID-19, le Conseil souhaite vivement disposer d'une identification sans contact, car elle offre un environnement plus sûr pour les élèves et le personnel. La reconnaissance faciale a été évaluée comme la solution optimale qui répondra à toutes nos exigences ».Selon le professeur Fraser Sampson, responsable aux caméras de surveillance du gouvernement britannique, la technologie de reconnaissance faciale pourrait devoir être réglementée de la même manière que certaines techniques médicales sensibles sur le plan éthique, afin de garantir la mise en place de assurances suffisantes pour protéger la vie privée et les libertés des personnes. Sampson, qui travaille avec le ministère de l'Intérieur pour superviser la surveillance technologique au Royaume-Uni, a déclaré le mois dernier que la reconnaissance faciale était « un domaine en évolution rapide et que les preuves sont insaisissables, mais il se peut que les aspects actuellement laissés à l'autodétermination présentent le plus grand risque pour les communautés ou suscitent simplement la plus grande inquiétude parmi les citoyens ».« Aucun enfant ne devrait avoir à subir des contrôles d'identité de type contrôle de douane juste pour obtenir un repas scolaire. Nous sommes censés vivre dans une démocratie, pas dans un État sécuritaire. Il s'agit de données très sensibles et personnelles que les enfants devraient apprendre à protéger, et non à donner sur un coup de tête. Cette société de biométrie a refusé de divulguer à qui d'autre les informations personnelles des enfants pourraient être partagées et il y a là des signaux d'alarme pour nous… La technologie de reconnaissance faciale souffre généralement d'inexactitudes, en particulier pour les femmes et les personnes de couleur, et nous sommes extrêmement préoccupés par l'impact de ce système invasif et discriminatoire sur les enfants », a déclaré Silkie Carlo, du groupe de campagne Big Brother Watch.Jen Persson, directrice chez defenddigitalme, un groupe de défense des droits de l'enfant et de la vie privée, a souligné que la Suède avait émis sa première amende en vertu du RGPD dans le cas d'une école utilisant la reconnaissance faciale et que l'autorité française de protection des données avait ordonné aux lycées de Nice et de Marseille de mettre fin à leurs programmes de reconnaissance faciale. « Nous nous attendons à une réponse similaire de la part de l'ICO britannique et à ce que tous les éléments biométriques soient supprimés dans les écoles britanniques. La loi dit que si nous pouvons, nous devons, utiliser des approches moins invasives pour protéger les droits et libertés fondamentaux des enfants », a-t-elle déclaré.Ceux qui s'inquiètent de la sécurité des systèmes scolaires stockant désormais les données biométriques des enfants ne seront pas rassurés par le fait que les établissements d'enseignement sont devenus la cible de cyber-attaques. En mars dernier, la Harris Federation, une organisation caritative à but non lucratif chargée de gérer 50 écoles primaires et secondaires à Londres et dans l'Essex, a été victime d'un ransomware. L'organisme éducatif britannique a déclaré qu'il s'agissait d'au moins le quatrième multi-academy trust ciblé au cours de ce seul mois. Au début de l'année, le South and City College de Birmingham a annoncé à 13 000 étudiants que tous les cours seraient dispensés sur le Web, car une attaque par ransomware avait désactivé ses principaux systèmes informatiques.Un porte-parole de l'OIC a déclaré : « Les organisations qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale doivent se conformer à la loi sur la protection des données avant, pendant et après son utilisation. En outre, la loi sur la protection des données prévoit des protections supplémentaires pour les enfants, et les organisations doivent examiner attentivement la nécessité et la proportionnalité de la collecte de données biométriques avant de le faire. Les organisations doivent envisager d'utiliser une approche différente si le même objectif peut être atteint d'une manière moins intrusive. Nous sommes au courant de l'introduction et nous nous renseignerons auprès du conseil de North Ayrshire. Toute personne qui estime que ses données personnelles ont été traitées de manière illégale peut déposer une plainte directement auprès de l'ICO ».Sources : ICO Qu’en pensez-vous ?Quel commentaire faites-vous de la mise en œuvre de la reconnaissance faciale dans la cadre scolaire ?Pensez-vous qu’un tel système pourrait être adopté dans d’autres pays ?Ne craigniez-vous pas que la reconnaissance faciale avance jusqu’à se banaliser de la même façon que la vidéosurveillance dans les années 90 ?