Apple, sous la pression des développeurs et des régulateurs concernant la façon dont il gère son App Store, est en train de changer certaines de ses règles, via une proposition de règlement déposée devant le tribunal suite à un recours collectif. En effet, Apple permettra aux développeurs d'applications de mettre en œuvre des systèmes de paiement en dehors de l'App Store et de communiquer directement avec les clients à leur sujet. Auparavant, une application serait supprimée de l'App Store si elle contournait les systèmes de paiement d'Apple et les commissions d'achat in-app.Le terme de règlement ne permettrait pas aux développeurs d'informer les utilisateurs sur les options d'achat non App Store au sein des applications elles-mêmes, nécessitant que cette communication ait lieu en dehors des applications. Les créateurs d'applications pourraient contacter les clients à l'aide d'adresses e-mail et de numéros de téléphone obtenus dans leurs applications et leur dire comment acheter des abonnements et d'autres contenus numériques sur les propres sites Web des développeurs ou ailleurs.Apple n'autorise actuellement pas les développeurs à « utiliser les informations de contact (e-mails, numéros de téléphone, etc.) obtenues dans une application pour contacter leur base d'utilisateurs en dehors de l'application », ce qui « empêche effectivement les développeurs d'alerter leurs clients sur d'autres options de paiement », rappellent les plaignants. « Le règlement proposé lève cette restriction, et il le fait pour toutes les catégories d'applications ».La raison pour laquelle cela est significatif est que jusqu'à présent, Apple, qui prélève jusqu'à 30% de l'argent que les développeurs génèrent lorsqu'ils effectuent des ventes in-app, n'a pas permis aux développeurs de parler aux clients d'alternatives moins chères. Maintenant, ils le peuvent.Ainsi, Spotify, par exemple, pourrait vendre un abonnement mensuel à son service de streaming pour 13 $ via une application Apple – mais pourrait alors immédiatement envoyer un e-mail à quelqu'un qui s'est inscrit à ce service pour lui dire qu'il pourrait obtenir la même chose pour 10 $ par mois s'il signait sur Spotify.com.Ainsi, Spotify, qui a déposé une plainte antitrust contre Apple auprès de l'Union européenne, et Epic, qui a poursuivi Apple pour violations des lois antitrust aux États-Unis, on obtenu une partie de ce qu'ils veulent : la possibilité de dire à leurs propres clients qu'ils peuvent payer moins cher pour le même service.Mais cette proposition d'Apple n'a pas été suivie par la liesse de ces entreprises. Elles poursuivent leurs campagnes juridiques, pour de multiples raisons*: toutes les deux, par exemple, veulent pouvoir indiquer à leurs clients directement dans leur application iOS qu'ils peuvent payer moins cher en allant ailleurs.À l'heure actuelle, par exemple, si vous êtes un utilisateur d'iPhone qui souhaite mettre à niveau votre service Spotify gratuit vers un service payant, Spotify vous dit simplement que vous ne pouvez pas le faire sur votre application, sans aucune autre instruction sur la façon de le faire. Vous êtes confrontés à un « Nous savons que ce n'est pas idéal ».Mais les griefs de Spotify à l'endroit d'Apple vont au-delà de la façon dont il peut faire de la publicité. Une grande partie de la plainte du service de musique est qu'il fait face à une concurrence encore plus féroce du propre service de musique en streaming d'Apple, car Apple n'a pas à payer de taxe App Store sur ses propres services.Epic, quant à lui, veut bien plus que la possibilité de diriger les clients vers son propre site. Il dit vouloir gérer sa propre boutique d'applications au sein de l'App Store d'Apple, puis, éventuellement, gérer sa propre boutique d'applications concurrente. Et Apple n'en veut pas.D'ailleurs, sur Twitter, Spotify a déclaré : « Les récents "changements" d'Apple ne répondent à aucune des principales préoccupations que Spotify et bien d'autres ont avec Apple », relayant les propos de Horacio Gutiierrez,chez Spotify qui a estimé que « les propositions d'Apple ne répondent pas aux aspects les plus basiques des pratiques injustes et anticoncurrentielles de l'App Store. Elles sont une tentative de distraction à l'endroit des politiciens et des régulateurs et ralentissent le dynamisme qui se développe dans le monde pour corriger leur comportement. Apple a été autorisé à abuser de sa position dominante pendant des années et nous continuons à chercher de vraies réformes pour nous assurer que les entreprises puissent innover et se faire concurrence équitablement ».En guise d'explications, le tableau récapitulatif ci-dessous a été communiqué :Pendant ce temps, d'autres critiques soutiennent que même la concession de courrier électronique d'Apple n'est peut-être pas si significative car elle oblige les développeurs et les utilisateurs à prendre de nombreuses mesures supplémentaires. De nos jours, le simple fait d'amener quelqu'un à ouvrir un e-mail promotionnel demande beaucoup d'efforts ; pensez à votre boîte de réception et à l'encombrement que vous ignorez régulièrement.Si vous êtes un défenseur d'Apple, vous pouvez affirmer que les développeurs devraient être satisfaits de toute concession offerte par Apple, car il s'agit de l'App Store et des appareils Apple et Apple devrait pouvoir faire ce qu'il veut sur sa propre propriété. Si vous allez dans un Walmart, par exemple, vous ne trouverez pas de panneaux indiquant que vous pouvez acheter moins cher chez Target ou Amazon.Ou encore : vous pouvez affirmer que l'App Store d'Apple a fourni aux développeurs un énorme marché d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad (« un miracle économique », comme le dit Phil Schiller, directeur d'Apple dans le communiqué de presse d'Apple) et estimer qu'Apple devrait être libre d'établir des règles autour de son propre magasin d'applications.Tout ce débat souligne à quel point Apple subit désormais la pression des développeurs et des régulateurs. L'App Store d'Apple est devenu au fil des ans un entonnoir de distribution majeur pour les développeurs et un véritable centre de profit pour Apple, générant probablement 15 milliards de dollars en revenus l'année dernière. Et les développeurs se plaignent des règles de l'App Store depuis au moins une décennie.Cette fois-ci, alors que les régulateurs et les politiciens parlent du pouvoir des grandes enseignes technologiques en général, ils ont passé une partie de leur temps à se concentrer sur Apple et son magasin d'applications, et sur la question de savoir si les règles de l'entreprise sont trop rigides et anticoncurrentielles.Les régulateurs de l'UE ont déjà déclaré qu'ils pensaient qu'Apple violait les règles antitrust, bien qu'ils n'aient pas rendu de décision finale. La sénatrice Amy Klobuchar a fait d'Apple une cible de choix dans ses arguments antitrust – elle a coparrainé un projet de loi qui limiterait la façon dont Apple et Google gèrent leurs magasins d'applications. Via son service de presse, elle dit que les changements proposées par Apple ne suffiront pas :«*Alors que les technologies mobiles sont devenues essentielles à notre vie quotidienne, il est devenu clair qu'Apple, ainsi que quelques autres, ont un contrôle immense sur le marché des applications. Ce pouvoir soulève de sérieux problèmes de concurrence et a un impact aussi bien sur les consommateurs que sur les développeurs d'applications. Cette nouvelle action d'Apple est un petit premier pas vers la résolution de certains de ces problèmes de concurrence, mais il faut faire davantage pour garantir un marché d'applications mobiles ouvert et compétitif, y compris une législation de bon sens pour établir des règles de route pour les magasins d'applications dominants. »Les législateurs de l'État, quant à eux, intensifient les propositions de mesures pour assouplir les règles d'Apple et la Maison Blanche de Biden semble très intéressée quant à la réduction du pouvoir des grandes enseignes technologiques en général.Ce qui signifie qu'il est peu probable que ce soit la dernière concession de l'App Store qu'Apple doit faire. Que l'entreprise continue d'apporter des changements progressifs ou qu'elle en fasse de plus grands, nous en dira long sur la motivation et l'efficacité des critiques envers les grandes enseignes technologiques.Source : Spotify Que pensez-vous de la perspective d'Epic et de Spotify qui estiment qu'Apple n'a pour le moment rien fait pour corriger ses pratiques anticoncurrentielles sur l'App Store ?