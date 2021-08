Facebook

Le responsable de la politique de sécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher, a indiqué jeudi sur Twitter que la société de médias sociaux avait temporairement supprimé la possibilité de consulter ou de rechercher les listes d'amis des comptes en Afghanistan. « Nous avons lancé un outil permettant aux Afghans de verrouiller rapidement leur compte en un seul clic. Lorsque leur profil est verrouillé, les personnes qui ne sont pas leurs amis ne peuvent pas télécharger ou partager leur photo de profil ni voir les publications sur leur compte en ligne », a tweeté Gleicher.Il a ajouté que sur Instagram, propriété de Facebook, « nous déployons des alertes contextuelles en Afghanistan avec des étapes spécifiques sur la façon de protéger votre compte ». Gleicher a ajouté que Facebook « travaille en étroite collaboration avec ses homologues de l'industrie, de la société civile et du gouvernement afin de fournir tout le soutien possible pour aider à protéger les gens ». Auparavant, le géant de la technologie avait confirmé qu'il continuerait à interdire le contenu taliban sur ses plateformes, car il considère le groupe comme une organisation terroriste.Twitter a déclaré être en contact avec des partenaires de la société civile pour apporter un soutien aux groupes en Afghanistan. Twitter collabore avec l'Internet Archive pour accélérer les demandes directes de suppression des tweets archivés. Twitter a également indiqué que si les utilisateurs ne parvenaient pas à accéder à leurs comptes, qui contiennent des informations susceptibles de les mettre en danger, il pourrait les suspendre temporairement jusqu'à ce que les personnes retrouvent l'accès et soient en mesure de supprimer le contenu. Twitter a également déclaré qu'il surveillait de manière proactive les comptes affiliés à des organisations gouvernementales et pourrait suspendre temporairement les comptes dans l'attente d'informations supplémentaires pour confirmer leur identité.Entre temps, Twitter a fait l'objet d'un examen minutieux pour son traitement des contenus liés aux talibans. Les porte-parole des talibans ont utilisé la plateforme pour mettre à jour leurs centaines de milliers d'adeptes, alors que le groupe militant reprenait le contrôle de l'Afghanistan. En réponse aux questions posées sur l'utilisation de Twitter par les talibans, un porte-parole de la société a mis en avant les politiques de lutte contre les organisations violentes et les comportements haineux. Selon ses règles, Twitter n'autorise pas les groupes qui font la promotion du terrorisme ou de la violence contre les civils.Dans une déclaration envoyée par courriel un porte-parole de la société LinkedIn a déclaré : « Notre équipe surveille de près les conversations sur les développements en Afghanistan et prend des mesures sur tout contenu qui ne respecte pas nos politiques de communauté professionnelle… Nous avons également pris certaines mesures temporaires, notamment en limitant la visibilité des connexions pour nos membres dans le pays ».Les talibans, qui sont présents sur les réseaux sociaux et publient régulièrement des vidéos, ont trouvé des moyens d'échapper aux restrictions imposées sur YouTube, Facebook et WhatsApp. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, publie régulièrement des mises à jour sur Twitter à l'intention de ses 300 000 adeptes, dont les médias internationaux.Des groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que les talibans pourraient utiliser des plateformes en ligne pour suivre l'historique numérique ou les connexions sociales des Afghans. Amnesty International a déclaré cette semaine que des milliers d'Afghans, notamment des universitaires, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, risquaient sérieusement de subir les représailles des talibans.Les talibans ont promis des droits pour les femmes et un gouvernement inclusif, ainsi qu'une amnistie totale pour tous ceux qui ont travaillé avec le gouvernement afghan élu soutenu par l'Occident. Cependant, des dizaines de milliers de personnes tentent de fuir le pays par crainte de représailles et se souviennent du régime islamique ultraconservateur des talibans de 199 à 2001, lorsqu'ils infligeaient des châtiments brutaux.L'AFP cite un document confidentiel des Nations unies selon lequel les talibans intensifient la recherche de personnes ayant travaillé avec les forces américaines et de l'OTAN, tout en affirmant qu'ils ne se vengeront pas de leurs opposants. Le rapport, fourni par les consultants de l'ONU en matière d'évaluation des menaces et consulté par l'AFP, indique que le groupe dispose de "listes prioritaires" d'individus qu'il souhaite arrêter. Selon le rapport, les personnes ayant joué un rôle central dans l'armée, la police et les unités de renseignement afghanes sont les plus menacées.Les personnes les plus exposées sont celles qui ont joué un rôle central dans l'armée, la police et les services de renseignement afghans, selon le document. Les talibans ont effectué des "visites ciblées de porte à porte" des personnes qu'ils veulent arrêter et des membres de leur famille, indique le rapport. Il ajoute que les militants contrôlent également les personnes qui se rendent à l'aéroport de Kaboul et ont mis en place des points de contrôle dans les grandes villes, notamment la capitale et Jalalabad.Le document, daté de mercredi, a été rédigé par le Norwegian Center for Global Analyses, une organisation qui fournit des renseignements aux agences des Nations unies. « Ils ciblent les familles de ceux qui refusent de se rendre, et poursuivent et punissent leurs familles 'selon la charia'. « Cela compromettra davantage les services de renseignement occidentaux, leurs réseaux, leurs méthodes et leur capacité à contrer à la fois les talibans, ISIS et les autres menaces terroristes à venir », a-t-il ajouté. Le rapport indique que les militants « recrutent rapidement » de nouveaux informateurs pour collaborer avec le régime taliban et qu'ils élargissent leur liste de cibles en contactant des mosquées et des courtiers en argent.Source : Reuters