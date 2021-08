Les forces talibanes auraient saisi des appareils biométriques de l'armée américaine capables de scanner l'iris, les doigts et les visages, ce qui pourrait les aider à identifier les Afghans qui ont aidé les forces de la coalition. Ces appareils, connus sous le nom de HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), auraient été saisis lors de l'offensive des talibans. Selon des rapports sur le sujet, les anciens et actuels responsables militaires américains craignent tous que les données sensibles qu'ils contiennent puissent être utilisées par les talibans. Les appareils sont censés se connecter au Biometrics Automated Toolset (BAT), un logiciel de traitement de l'identité utilisé par les soldats américains pour détecter les menaces.En effet, après des années d'efforts pour numériser les bases de données du pays et introduire des cartes d'identité numériques et des données biométriques pour le vote, les militants mettent en garde contre le fait que ces technologies peuvent être utilisées pour cibler et attaquer des groupes vulnérables. Depuis la prise de contrôle du pays par les talibans, les groupes de défense des droits conseillent les militants sur la manière de supprimer les traces numériques. « Nous comprenons que les talibans sont maintenant susceptibles d'avoir accès à diverses bases de données et équipements biométriques en Afghanistan », a écrit le groupe Human Rights First sur Twitter lundi.« Cette technologie est susceptible d'inclure l'accès à une base de données avec des empreintes digitales et des scans de l'iris, et d'inclure également une technologie de reconnaissance faciale », a ajouté le groupe. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre des restrictions "effrayantes" des droits de l'homme et des violations à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Amnesty International a quant à lui déclaré lundi que des milliers d'Afghans - notamment des universitaires, des journalistes et des militants - étaient désormais "gravement menacés par les représailles des talibans".Par exemple, selon des médias asiatiques, Muhibullah, un traducteur d'une trentaine d'années qui travaillait pour l'armée américaine à Kandahar, en Afghanistan, a fui son domicile avant l'avancée des talibans dans la province du sud. Il craint maintenant d'être repéré et ciblé par les militants grâce à son historique numérique, qui comprend les données biométriques que plusieurs civils afghans ont utilisées pour s'inscrire sur les listes électorales. Selon les médias, le traducteur afghan aurait caché ses papiers et documents physiques qui racontent l'histoire de son soutien et de son assistance aux forces armées américaines.Mais alors que les talibans ont pris le contrôle de son district natal, son dossier numérique menace toujours sa sécurité. À en croire ces sources, plusieurs autres interprètes seraient dans le même cas que Muhibullah et nombre d'entre eux ont brûlé leurs documents physiques pour échapper aux répercussions de l'utilisation de la technologie fournie par l'armée américaine qui s'est livrée à une identification biométrique rigoureuse des civils tant en Afghanistan qu'en Irak. Pour aider les gens comme Muhibullah, Human Rights First a rapidement publié une version en farsi de son guide sur la manière d'effacer l'historique numérique.Le groupe de défense basé aux États-Unis avait produit ce manuel l'année dernière pour les militants de Hong Kong - et a également rédigé un manuel sur la manière d'échapper à la biométrie. Selon le guide, les astuces pour contourner la reconnaissance faciale consistent à baisser le regard, à porter des vêtements pour masquer les traits du visage ou à appliquer de nombreuses couches de maquillage, bien que les scans d'empreintes digitales et d'iris soient difficiles à contourner.« Avec les données, il est beaucoup plus difficile de cacher, d'obscurcir votre identité et celle de votre famille, et les données peuvent aussi être utilisées pour étoffer vos contacts et votre réseau », a déclaré à la Fondation Thomson Reuters Welton Chang, responsable de la technologie chez Human Rights First. « Elles pourraient également être utilisées pour créer une nouvelle structure de classe - les candidats à un emploi verraient leurs données biologiques comparées à la base de données, et les emplois pourraient être refusés sur la base de liens avec l'ancien gouvernement ou les forces de sécurité », a-t-il ajouté.Selon Chang, la « circonstance la plus grave serait l'utilisation de ces données pour cibler toute personne ayant été impliquée dans le régime précédent, ou ayant travaillé dans une organisation internationale à but non lucratif, ou ayant été un défenseur des droits de l'homme. Selon certains médias afghans, il y a cinq ans déjà, les talibans utilisaient les systèmes biométriques du gouvernement pour cibler les membres des forces de sécurité, en vérifiant leurs empreintes digitales dans une base de données. Lundi, quelques heures seulement après l'entrée des militants dans la capitale Kaboul, l'on craignait que cela ne soit déjà le cas.« Les talibans ont commencé à faire du porte-à-porte à la recherche de fonctionnaires, d'anciens membres des forces de sécurité et de personnes travaillant pour des organisations étrangères à but non lucratif », a déclaré lundi un utilisateur de Twitter appelé Mustafa, ajoutant que les domiciles des journalistes étaient également fouillés. Dans un communiqué de presse, les talibans ont déclaré qu'ils « assurent à tous leurs citoyens qu'ils protégeront, comme toujours, leur vie, leurs biens et leur honneur et qu'ils créeront un environnement pacifique et sûr pour leur nation bien-aimée ».Cependant, selon le rapport, une habitante de Kaboul a déclaré dans un message privé qu'elle avait entendu parler d'inspections de maison en maison et que les militants islamistes utilisaient une "machine biométrique". « Les groupes de défense des droits numériques reçoivent déjà un nombre important de demandes de groupes de la société civile et de militants sur la sécurisation de leur présence numérique. Nous sommes également très préoccupés par les bases de données conservées par les agences d'aide et d'autres groupes », a déclaré Raman Jit Singh Chima, directeur de la politique Asie-Pacifique chez Access Now.« Nous sommes également alarmés par le fait qu'il n'y a aucune clarté quant aux mesures d'atténuation prises pour soit supprimer soit purger les informations qui peuvent être utilisées pour cibler les gens. Les cartes d'identité numériques, les tazkira, peuvent exposer certains groupes ethniques », a-t-il ajouté. Pendant ce temps, les Afghans faisaient ce qu'ils pouvaient pour effacer leurs profils numériques. « Des garçons et des hommes fouillaient frénétiquement leurs téléphones pour supprimer les messages qu'ils avaient envoyés, la musique qu'ils avaient écoutée et les photos qu'ils avaient prises », a écrit Sana Safi, journaliste de la BBC, sur Twitter dimanche.« La responsabilité de sécuriser les systèmes de données incombe en dernier ressort au gouvernement afghan même si les forces américaines et leurs alliés ont probablement joué un rôle dans la conception des systèmes en premier lieu et l'aide à la mise en œuvre. Il est probable que la planification délibérée de la création, de la maintenance et du transfert du système n'ait pas été suffisante dès le départ en matière d'évaluation des risques et de prévention des abus », a déclaré Chang.Quel est votre avis sur le sujet ?