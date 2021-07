Les géants de la technologie font l'objet d'une enquête depuis environ deux ans. En octobre, un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis a publié un rapport indiquant qu'ils avaient recours à des "acquisitions dévastatrices" pour repousser leurs rivaux , qu'ils facturaient des frais exorbitants et qu'ils obligeaient les petites entreprises à signer des contrats "oppressifs" au nom du profit. Les militants qui préconisent une application plus stricte de la loi antitrust ont fait pression pour la nomination de Kanter, qui a récemment créé son propre cabinet d'avocats, Kanter Law Group LLP, qui se présente comme une "boutique de défense de la loi antitrust", selon la Maison-Blanche.Kanter est un avocat connu pour ses critiques à l'égard de Google et prendra la tête de la division antitrust alors que celle-ci examine un plan de Joe Biden visant à annuler les fusions nuisibles et à briser les monopoles. L’administration Biden l’a décrit comme « un éminent avocat un avocat antitrust distingué, avec plus de 20 ans d'expérience » et a été « un avocat et un expert de premier plan dans les efforts visant à promouvoir une application forte et significative de la législation antitrust et de la politique de concurrence », selon un communiqué de la Maison-Blanche.Le site Web de son cabinet indique que Kanter représente ses clients devant le ministère de la Justice, la Federal Trade Commission, le Congrès et les procureurs généraux des États. Kanter a également travaillé en tant qu'avocat au bureau de la concurrence de la FTC entre 1998 et 2000.« Pendant l'administration Obama, Microsoft a engagé [Kanter] pour inciter les responsables antitrust à prendre des mesures contre Google. Plus récemment, il a représenté des clients, dont Yelp Inc, qui ont exhorté le ministère de la Justice à poursuivre Google l'année dernière », a rapporté Bloomberg mardi. « À quand remonte la dernière fois où vous vous souvenez qu'une grande agence antitrust a intenté une affaire de monopolisation ? La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous en souvenir est qu'ils ne l'ont pas fait », a déclaré Kanter lors d'un événement consacré à Amazon en 2016, cité par Bloomberg.Kanter a exposé certain de ses points de vue sur Google dans un éditorial publié en 2016, écrivant : « La FCC doit s'assurer que Google n'adopte pas le même comportement lorsque les utilisateurs effectuent des recherches depuis leur téléviseur. En l'absence de surveillance de la FCC, le dossier suggère que Google favorisera ses propres services vidéo dans les résultats de recherche, tout comme il le fait aujourd'hui pour les achats, les informations et d'autres catégories.Google a également l'habitude de nuire aux fournisseurs de contenu. Pour attirer les utilisateurs et les annonceurs vers ses services, Google a besoin de contenu. Mais comme il perd des recettes publicitaires provenant de recherches supplémentaires lorsque les utilisateurs quittent son moteur de recherche, il copie souvent ce contenu, parfois en petits morceaux, auprès de tiers.Par exemple, le moteur de recherche d'images de Google affiche des images haute résolution et grand format provenant de sites tiers, ce qui favorise la piraterie. Google semble également favoriser les sites qui s'appuient sur la publicité plutôt que sur les frais d'abonnement, une pratique qui a réduit les marges bénéficiaires des organes de presse. Ce type de pratiques prive les fournisseurs de contenu de revenus et freine les investissements dans la création de contenu ».La sénatrice américaine Amy Klobuchar a applaudi la nomination de Kanté dans un communiqué. « Pendant des années, Jonathan Kanter a été un chef de file dans les efforts visant à renforcer l'application de la législation antitrust contre les monopoles par les autorités de concurrence fédérales, étatiques et internationales. Sa grande expérience juridique et son passé de défenseur d'une action agressive font de lui un excellent choix pour diriger la division antitrust du ministère de la Justice », a-t-elle déclaré.Le récent décret de Biden vise à promouvoir la concurrence en mettant l'accent sur les entreprises technologiques. Le décret comprend un nouveau mandat exigeant « un examen plus approfondi des fusions, en particulier par les plateformes Internet dominantes, avec une attention particulière à l'acquisition de concurrents naissants, aux fusions en série, à l'accumulation de données, à la concurrence des produits "gratuits" et à l'effet sur la vie privée des utilisateurs ». L'ordonnance demande également à la Federal Communications Commission et la Federal Trade Commission de rendre de nouvelles décisions pour promouvoir des objectifs politiques tels que le "droit de réparer" et la neutralité du réseau.En tant que chef de la division antitrust, Kanter décidera s'il y a lieu d'engager des poursuites contre des entreprises telles que Google, Amazon, Facebook et Apple, qui font toutes l'objet d'un examen minutieux de la part du Congrès, les démocrates proposant des règles antitrust plus strictes qui pourraient démanteler les grandes entreprises technologiques.« Kanter possède l'expertise et les valeurs appropriées pour le moment que nous traversons en matière de politique technologique et de communication », a déclaré Charlotte Slaiman, directrice de la politique de concurrence au sein du groupe de défense des consommateurs Public Knowledge. « Le public a besoin d'un procureur général adjoint possédant à la fois un solide savoir-faire juridique et l'audace nécessaire pour défier les "gardiens" et les marchés consolidés, y compris les fournisseurs de large bande et les plateformes numériques. Jonathan Kanter répond à ces critères ».Kanter n'est que la dernière nomination de Biden marquant une avancée significative dans l'application de la législation antitrust, en particulier dans le secteur des technologies. Au début de l'année, le président Biden a nommé Lina Khan, pionnière de la lutte antitrust dans le secteur des technologies et auteur du document juridique largement cité "Amazon's Antitrust Paradox", à la présidence de la Federal Trade Commission. Tim Wu, un autre champion antitrust progressiste, siège actuellement au Conseil économique national.Kanter s'aligne étroitement sur Khan et Wu. Mais contrairement à Khan, qui a besoin d'une majorité de voix à la FTC pour faire appliquer la loi antitrust, Kanter serait en mesure d'intenter des procès pour stopper les fusions de son propre chef en tant que procureur général adjoint. Biden doit également nommer un membre de la Commission fédérale des communications pour sortir d'une impasse d’égalité 2-2 entre les démocrates et les républicains, et il doit encore choisir un président de la FCC. Jessica Rosenworcel a été la présidente par intérim tout au long du mandat de Biden jusqu'à présent, mais elle a été paralysée par l'absence d'une majorité démocrate.Source : Communiqué de presse Que pensez-vous de la nomination de Jonathan Kanter à la tête de la division antitrust du ministère de la Justice ?Ce changement pourra-t-il permettre de défaire certaines fusions déjà effectuées par les géants de la technologie ?