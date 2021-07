La centrale hydroélectrique de Mechanicville, qui est la plus ancienne centrale hydroélectrique exploitée en continu aux États-Unis, utilise maintenant une partie de l'énergie produite par l'usine pour produire du bitcoin. C’est ce qu’a récemment fait savoir le Times Union.Construite en 1897, cette centrale n'avait été mise à jour qu'une seule fois en 1915. De plus, elle continue d’utiliser la plupart de ses machines du 19e siècle, ce qui ne lui permet pas de produire une grande quantité d’électricité. Si pour vous, cela peut sembler être un problème, cela n’en est pas un pour Albany Engineering Corp, la société qui exploite actuellement la centrale.Jim Besha Sr, PDG d'Albany Engineering Corp, a fait savoir que la société gagnerait beaucoup plus d’argent avec le bitcoin plutôt qu’en vendant de l’électricité. « Albany Engineering Corp reçoit 3 centimes de dollar par kilowattheure lorsqu'elle vend de l'énergie à National Grid. Miner du bitcoin, une monnaie électronique, rapporte trois fois plus d'argent », tels ont été les propos de Besha. On pourrait penser que ce dernier serait un passionné de bitcoin, pourtant ce n’est pas le cas.En réalité, il est sceptique quant au bitcoin en tant qu'investissement à long terme et ne le fait que pour l'argent. C’est pourquoi il convertit les millièmes de bitcoin qu'ils gagnent chaque semaine en espèces. Rappelons qu’actuellement, un bitcoin vaut environ 33000 dollars. Pour Besha, il ne s’agit que d’une expérimentation : « Nous le faisons juste en parallèle, nous l'expérimentons. Nous utilisons d’ailleurs des serveurs d'occasion ».Il est aussi important de rappeler que le minage de bitcoin est une opération qui nécessite beaucoup d’énergies. D’ailleurs, une ferme minière de cryptomonnaies s’est récemment fait démanteler en Ukraine à cause de sa consommation excessive d’électricité qu’elle volait d’ailleurs. Donc en raison de son énorme consommation d’énergie qui impacte l’environnement, cette activité subit parfois plusieurs critiques. Mais Besha ne se sent pas du tout concerné puisqu’ils utilisent des énergies renouvelables.Seulement, cet argument d'utiliser des énergies renouvelables pour extraire des bitcoins, est balayé du revers de la main par certains qui pensent que cette énergie renouvelable aurait pu être utilisée pour remplacer une source d'énergie conventionnelle. Ils voient donc toujours en cela une perte pour l'environnement.Source : Times Union Qu’en pensez-vous ?