Figure controversée du monde de la technologie, sa société a lancé le premier logiciel antivirus commercial. McAfee VirusScan a contribué à faire naître une industrie de plusieurs milliards de dollars dans le monde de l'informatique, et a finalement été vendu au géant de la technologie Intel pour plus de 7,6 milliards de dollars. En octobre 2020, John McAfee a été arrêté en Espagne alors qu'il était sur le point d'embarquer dans un avion pour la Turquie. Accusé de ne pas avoir rempli de déclaration de revenus pendant quatre ans, alors qu'il gagnait des millions grâce à des activités de conseil, des conférences, des cryptomonnaies et la vente des droits sur l'histoire de sa vie.Le ministère américain de la Justice a allégué que McAfee s'est soustrait à l'obligation fiscale en faisant verser ses revenus sur des comptes bancaires et des comptes d'échange de cryptomonnaies au nom de prête-noms. Il était également accusé de dissimuler des actifs, notamment un yacht et des biens immobiliers, également au nom d'autres personnes. Le ministère catalan de la Justice a autorisé son extradition vers les États-Unis pour faire face aux accusations portées contre lui. Ces dernières années, McAfee a affirmé à plusieurs reprises qu'il existait un complot visant à l'éliminer. Toutefois, le tribunal a déclaré qu'il n'existait « aucune preuve révélatrice » qu'il était poursuivi pour des raisons politiques ou idéologiques, rapporte le journal espagnol El Pais.Lors d'une audience au tribunal le mois dernier, McAfee, 75 ans, a déclaré qu'étant donné son âge, il passerait le reste de sa vie en prison s'il était condamné aux États-Unis. « J'espère que le tribunal espagnol verra l'injustice de cette affaire », avait-il déclaré, ajoutant que « les États-Unis veulent se servir de moi comme exemple ».McAfee a vécu pendant des années en fuyant les autorités américaines, parfois à bord d'un mégayacht. McAfee a travaillé pour la NASA, Xerox et Lockheed Martin avant de lancer le premier antivirus commercial au monde en 1987. Il a vendu sa société de logiciels à Intel en 2011 et n'avait plus aucune implication dans l'entreprise. Le programme porte toujours son nom et compte 500 millions d'utilisateurs dans le monde.L'entrepreneur, né dans le Gloucestershire, en Angleterre, s'est fait connaître dans les années 1980 lorsqu'il a fondé sa société technologique et lancé McAfee VirusScan. Bien qu'il soit un pionnier de la sécurité informatique, il a admis un jour qu'il n'avait jamais utilisé le logiciel sur ses propres ordinateurs, ni aucun logiciel antivirus d'ailleurs. « Je me protège en changeant constamment mon adresse IP [protocole Internet], en n'attachant mon nom à aucun des appareils que j'utilise et en n'allant pas sur des sites où l'on pourrait attraper un virus », a-t-il déclaré en 2013. « Les sites pornographiques, par exemple, je n'y vais tout simplement pas », avait-il ajouté.En juillet 2019, John McAfee a fait une sortie médiatique depuis Cuba , le pays où il était exilé, dans laquelle il a vanté les vertus des cryptomonnaies et réitéré sa ferme conviction vis-à-vis du caractère illégal de l’impôt sur le revenu. Il a affirmé qu'il pouvait aider Cuba à se soustraire au dictat du gouvernement américain en lançant une cryptomonnaie qui permettrait de contourner l’embargo commercial décrété par les États-Unis à l’encontre de ce pays.Un peu plus tard, la Havane a déclaré qu’elle étudiait l’option d’utiliser les cryptomonnaies pour atténuer la crise économique qui secoue actuellement le pays et sortir de l’impasse dans laquelle les États-Unis l’ont plongé à coup de sanctions. À ce propos, Alejandro Gil Fernandez, ministre cubain de l’Économie et la Planification, a déclaré dans une émission de la télévision locale : « Il ne faut pas se dire que ça n’est pas pour nous les Cubains et que c’est pour d’autres marchés, au contraire, nous allons encore plus loin et nous étudions l’usage d’une monnaie cryptographique pour nos relations commerciales nationales et internationales. Cela devra nous permettre de trouver des solutions à nos problèmes ». D’autres pays visés par des sanctions américaines, tels que l’Iran et le Venezuela, ont déjà fait part d’ambitions similaires.« Vous ne pouvez pas simplement créer un jeton et vous attendre à ce que ça fonctionne. Vous devez vous baser sur la blockchain appropriée, la structurer pour qu’elle réponde aux besoins spécifiques d’un pays ou d’une situation économique », a confié McAfee. Selon lui, il y a « probablement moins de 10 personnes dans le monde qui savent comment faire cela », et il est persuadé de faire partie de ce cercle restreint de spécialistes. « J’ai fait une offre formelle pour les aider gratuitement... sur un canal privé via Twitter », a-t-il ajouté.Parmi toutes les actions de John McAfee susceptibles de créer ou non des associations négatives avec la marque McAfee, celle-ci est peut-être la plus directe : une vidéo virale publiée par John McAfee en juin de l'année dernière, intituléeet remplie de belles femmes, de drogues, d'armes à feu et de blasphèmes.Intel tente de rompre cette association gênante. Au(CES) 2014 de Las Vegas, l'entreprise a annoncé qu'elle allait abandonner progressivement la marque McAfee pour ses logiciels de sécurité au profit de la marque plus simple. Selon un représentant d'Intel, la société nommée McAfee restera dans les parages en tant que filiale à part entière d'Intel, mais le changement de marque du logiciel commencera immédiatement. La société estime que cela pourrait prendre un an.Rappelons qu'en 2016, John McAfee, a poursuivi Intel en justice afin de récupérer le droit d’utiliser son nom pour une autre société. En 2010, le fondeur de Santa Clara a passé un accord de rachat définitif de McAfee pour la somme de 7,68 milliards de dollars. Intel a été forcé de délaisser le nom de McAfee au profit de Intel Security après plusieurs dérives de l'ancien fondateur. John McAfee a été plus que ravi d'entendre que son nom n'était plus associé au « pire logiciel de la planète », indiquant clairement qu'il n'était pas d'accord avec le management de la filiale de sécurité d'Intel.Depuis 2010, McAfee a rejoint une autre société, MGT Capital Investments en tant que PDG. Désormais il entend rebaptiser cette structure en John McAfee Global Technologies, une société dédiée comme son site web l’indique, « au processus d’acquisition d’un portefeuille diversifié de technologies de cybersécurité ». En d’autres termes, la firme a l’intention d’opérer dans le même terrain de jeu qu’Intel Security.En juin dernier, lorsque Intel a été mis au courant des intentions de McAfee, le fondeur a menacé de poursuivre en justice MGT Capital Investments si jamais il allait en avant avec sa stratégie de rebaptiser cette firme. Intel se réfère au dépôt de marque auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) qui montre que la marque McAfee est bel et bien la possession du fondeur depuis le rachat.Source : Elmundo Avez-vous déjà utilisé l'antivirus McAfee ? Qu'en pensez-vous ? Quel antivirus utilisez-vous ?Selon vous, la mort de John McAfee est une conséquence d'un système politique cruel ou simplement la conséquence de son style de vie ?