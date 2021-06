Google sous le coups de plusieurs enquêtes pour abus de position dominante

L'organisme britannique de surveillance de la concurrence a déclaré qu'il enquêterait pour savoir si la domination d'Apple et de Google sur les systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, les magasins d'applications et les navigateurs Web nuisait aux consommateurs.L'Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle entreprendrait une « étude de marché » sur la question pour voir si le duopole effectif du couple étouffait la concurrence et arnaquait les consommateurs, ou nuisait à des entreprises comme les développeurs d'applications.La Grande-Bretagne met en place une unité dédiée au sein de la CMA pour contrôler les géants de la technologie et encourager la concurrence numérique, mais a déclaré qu'elle devait commencer à examiner le fabricant d'iPhone Apple et le système Android alimenté par Google dès que possible.« Notre travail en cours sur les grandes technologies a déjà révélé des tendances inquiétantes et nous savons que les consommateurs et les entreprises pourraient être lésés s'ils ne sont pas contrôlés », a déclaré mardi le directeur général de CMA, Andrea Coscelli, dans un communiqué.La CMA a déclaré que la nouvelle étude sur les écosystèmes mobiles serait plus large que certaines des autres enquêtes de concurrence qu'elle a déjà dans l'App Store d'Apple et le Privacy Sandbox de Google.Dans son rapport sur la publicité numérique en décembre 2019, la CMA a démontré que Google détient des positions dominantes dans différentes parties du marché des technologies publicitaires, allant de 40 % à plus de 90 %. Elle a révélé que, si les services fournis par ces entreprises (Google et Facebook) semblent être gratuits, les utilisateurs les paient d’une façon indirecte en fournissant leur attention et leurs données personnelles, que les plateformes utilisent pour vendre de la publicité. Au Royaume-Uni, à cette période, les internautes passaient en moyenne 3 heures et 15 minutes en ligne chaque jour.La CMA explique que plus d'un tiers de ce temps est passé sur des sites appartenant soit à Google (y compris YouTube), soit à Facebook (y compris Instagram et WhatsApp). De ce fait, le secteur de la publicité numérique a connu une croissance massive et valait environ 13 milliards de livres sterling, soit bien plus que toute autre forme de publicité. Selon les conclusions de l’enquête, Google a généré plus de 90 % de l'ensemble des revenus provenant des annonces de recherche au Royaume-Uni en 2018, avec des recettes d'environ 6 milliards de livres sterling.La même année, Facebook a représenté près de la moitié des revenus de la publicité par affichage au Royaume-Uni, atteignant plus de 2 milliards de livres sterling. « “Grand” ne signifie pas nécessairement “mauvais” et ces plateformes ont déployé sur le marché des produits et des services très innovants et de grandes valeurs. Mais la CMA craint que leur position ne se soit ancrée, avec des conséquences négatives pour les personnes et les entreprises qui utilisent ces services au quotidien », a écrit l’organisme de régulation dans son rapport.Selon la CMA, l'absence de réelle concurrence avec Google et Facebook pourrait signifier que les gens passent déjà à côté de la prochaine grande nouvelle idée d'un rival potentiel. Cela pourrait également se traduire par un manque de choix approprié pour les consommateurs et des prix plus élevés pour les annonceurs, ce qui pourrait entraîner la hausse des coûts des biens et services, notamment les vols, l'électronique et les assurances achetés en ligne. Mais ce n’est pas tout. L’enquête de la CMA a également étudié le sujet concernant la presse et les éditeurs.À ce propos, elle estime que la position de Google et de Facebook sur le marché peut potentiellement saper la capacité des journaux et des autres éditeurs à produire du contenu de valeur, puisque leur part de revenus est réduite par les grandes plateformes. Aussi, la CMA a recommandé des modifications réglementaires.Les gouvernements du monde entier cherchent à renforcer la réglementation des géants de la technologie américains qui sont devenus encore plus puissants pendant la pandémie de COVID-19, et de nombreuses enquêtes sont menées dans le monde sur leurs positions sur le marché, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne.En octobre, le ministère américain de la Justice a intenté une action antitrust en justice contre Alphabet Inc., la maison-mère de Google, affirmant que la société utilise son pouvoir de marché pour évincer ses rivaux.Le ministère de la Justice a accusé Google de conclure des accords avec des grandes enseignes comme Apple et d'étouffer la concurrence par le biais de contrats et d'accords commerciaux exclusifs. Les accords de Google avec Apple, les opérateurs de téléphonie mobile et d'autres fabricants de téléphones pour faire de son moteur de recherche l'option par défaut pour les utilisateurs représentaient la majeure partie de sa part de marché dominante dans la recherche, a déclaré le ministère, avançant un chiffre estimé à environ 80%.Google a longtemps nié les accusations de violations des lois antitrust et la société devrait se défendre férocement contre les accusations du gouvernement en utilisant son réseau mondial d'avocats, d'économistes et de lobbyistes. Alphabet, évalué à 1,04 billion de dollars et doté de réserves de liquidités de 120 milliards de dollars, a combattu des poursuites antitrust similaires en Europe. La société a dépensé 12,7 millions de dollars en lobbying aux États-Unis en 2019, ce qui en fait l'une des entreprises les plus dépensières à Washington.La société affirme avoir une forte concurrence sur le marché de la recherche, avec plus de personnes trouvant des informations sur des sites comme Amazon. Elle affirme que ses services ont été une aubaine pour les petites entreprises.« Les gens utilisent Google parce qu'ils choisissent de le faire et non parce qu'ils y sont contraints ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'alternatives », a déclaré Kent Walker, directeur juridique de l'entreprise, dans un billet de blog.Walker a déclaré que le procès ne ferait « rien pour aider les consommateurs. Au contraire, cela favoriserait artificiellement des alternatives de recherche de qualité inférieure, augmenterait les prix des téléphones et rendrait plus difficile pour les utilisateurs d'obtenir les services de recherche qu'ils souhaitent utiliser. »Google a fait valoir qu'il n'y avait rien de mal dans ses accords avec Apple ainsi que d'autres fabricants de smartphones, en les comparant aux marques de céréales payant pour un placement de premier plan dans les rayons des magasins. L'entreprise a également déclaré qu'il n'était pas difficile pour les consommateurs de changer les paramètres par défaut de Google vers un autre moteur de recherche.Source : CMAQuelle lecture faites-vous de cette situation ?