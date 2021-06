en partie parce qu'elle ne correspond pas à ce que Naskar suggère dans l'e-mail ;

en partie parce qu'Apple a affirmé avoir immédiatement corrigé l'erreur (bien qu'elle ait continué apparemment d'exister pendant 11 mois, difficile de parler d’une correction « immédiate ») ;

en partie parce qu’Apple n’a pas répondu à la question lui demandant si la situation avait déjà été observée avec une autre application.

pendant 11 mois, la nouvelle application Fichiers d'Apple était proposée au internautes qui recherchait son concurrent Dropbox

et qu'il a fallu que le PDG d'un partenaire d'Apple envoie un e-mail à la société avant qu'Apple ne règle la situation.

En 2019, face à des enquêtes approfondies du Wall Street Journal et du New York Times qui ont montré que l'App Store d'Apple classait clairement et systématiquement ses propres applications devant ses concurrents, Apple a affirmé qu'il n'avait rien fait de mal – un algorithme secret contenant 42 variables différentes fonctionnait. comme prévu, ont déclaré des cadres supérieurs au Times, insistant sur le fait qu'Apple ne modifie pas manuellement les résultats de la recherche.Rappeler cet élément est important pour la suite. En effet, des échanges par e-mail plutôt surprenant ont fait surface lors du procès Epic contre Apple où il semble qu'Apple ait fait exactement le contraire - en admettant apparemment qu'il a manuellement amélioré le classement de sa propre application Files avant la concurrence pendant 11 mois entiers.« Nous supprimons le boost manuel et les résultats de la recherche devraient être plus pertinents maintenant », a écrit Debankur Naskar, responsable de la recherche d'applications Apple, après que la société a été confrontée au PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, au sujet de l'application Fichiers d'Apple apparaissant en premier lors d’une recherche avec le mot clé « Dropbox ».Voici la plainte que Sweeney a formulée :« En tant qu’utilisateur iOS, j’ai paramétré un nouvel iPhone et installé les 12 applications que j’utilise d’ordinaire. Aucune d’entre elles n’étaient le premier résultat lorsque j’effectuais la recherche sur l’App Store avec le nom exact de l’application. En fait, Dropbox n'était même pas visible sur la première page [des résultats de recherche]. Google l’a placé en première place mais Apple a placé Files avant Dropbox pour une recherche avec le mot clé “Dropbox”.« En tant que développeur, ce serait super frustrant que Fortnite ne soit pas le premier résultat affiché lorsqu’un utilisateur lance la recherche avec le mot-clé “Fortnite”. Un jour c’est Microsoft qui achète les résultats de recherche, un autre jour c’est un autre concurrent.« Je peux seulement imaginer comment les développeurs indépendants doivent se sentir lorsqu’ils essaient de gagner leur vie et l’entreprise de 900 milliards de dollars vend leur résultat de recherche à une entreprise de 730 milliards de dollars.« C’est une mauvaise pratique qui doit prendre fin »Naskar a suggéré que Files avait été intentionnellement boosté pour ce résultat de recherche exact lors de la « dernière WWDC ». Il s’agissait de la WWDC 2017, près d'un an plus tôt, lorsque les applications Files ont fait leurs débuts.L’échange de courriels reflète en fait assez bien Apple dans son ensemble. Matt Fischer (VP de l'App Store) d'Apple s'oppose clairement à l'idée au début. « Qui a donné le feu vert pour que l'application Fichiers soit placée au-dessus de Dropbox dans les résultats de recherche organiques ? Je ne savais pas que nous avions fait cela, et je ne pense pas que nous devrions le faire », a-t-il dit. Il a mis fin à la conversation en déclarant : « à l'avenir, je souhaite que toutes les demandes similaires me parviennent pour examen/approbation », suggérant qu'il n'exclut pas entièrement les dérogations manuelles.Mais Apple a déclaré à la presse que ce qu’elle pense voir dans ces e-mails n'est pas tout à fait exact. Bien qu'Apple n'ait pas contesté l'idée que Files était injustement classé par rapport à Dropbox, la société affirme que la réalité était une simple erreur : l'application Files avait une intégration Dropbox, alors Apple a mis « Dropbox » dans les métadonnées de l'application, et elle a été automatiquement classée. plus élevé pour les recherches « Dropbox » en conséquence.Cette explication a de quoi rendre sceptique pour plusieurs raisons :Certains pourraient accordé moins d'importance au fait qu'Apple ait boosté manuellement ses propres applications et se concentrer sur le fait que :D'ailleurs, d'après une enquête du Wall Street Journal, Apple n'a peut-être pas modifier grand-chose : les recherches effectuées dans des catégories comme «*musique*», «*livres audio*» et autres classaient les applications de l'entreprise en premier. En juin 2018, un mois après la résolution du problème, l'application Fichier était toujours proposé en première place dans l'App Store dans la catégorieselon une infographie qui accompagnait l'article du WSJ mis en ligne en juillet 2019 :« Les applications mobiles d'Apple Inc. apparaissent régulièrement en premier dans les résultats de recherche avant les concurrents de son App Store, un avantage puissant qui contourne certaines des règles de l'entreprise sur de tels classements, selon une analyse du Wall Street Journal.« Les applications de l'entreprise se sont classées au premier rang dans plus de 60*% des recherches de base, comme pour les "cartes", selon l'analyse. Les applications Apple qui génèrent des revenus via des abonnements ou des ventes, comme la musique ou les livres, sont apparues en premier dans 95% des recherches liées à ces applications.« Cette domination donne à l'entreprise un avantage sur un marché qui génère 50 milliards de dollars de dépenses annuelles. Les revenus des services liés à la performance des applications sont au centre de la stratégie d'Apple pour diversifier ses profits alors que les ventes d'iPhone diminuent.« Bien que de nombreux produits Apple soient sans aucun doute populaires, ils sont soumis à une norme différente par l'App Store. Apple dit aux développeurs que les téléchargements, les avis des utilisateurs et les notes sont des facteurs qui influencent les résultats de recherche. Pourtant, plus de deux douzaines d'applications Apple sont préinstallées sur les iPhones et sont protégées des critiques et des évaluations ».Apple a fourni cette déclaration :« Nous avons créé l'App Store pour qu'il soit un endroit sûr et fiable pour les clients qui souhaitent découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. App Store Search n'a qu'un seul objectif : donner aux clients ce qu'ils recherchent. Nous le faisons d'une manière équitable pour tous les développeurs et nous n'avantageons pas nos applications par rapport à celles de tout développeur ou concurrent. Aujourd'hui, les développeurs ont de nombreuses options pour distribuer leurs applications et c'est pourquoi nous nous efforçons de leur rendre facile, équitable et une excellente opportunité de développer des applications pour nos clients du monde entier ».Source : Internal Tech Emails Quelle lecture faites-vous de la situation ?