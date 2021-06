Axway est un éditeur de logiciel, qui fournit des solutions progicielles et des services dans les domaines du numérique. L'étude que la structure a menée révèle que 82 % des personnes interrogées souhaitent savoir quelles données spécifiques les entreprises ont recueillies à leur sujet. Ils sont également 82 % à craindre que leurs données en ligne ne soient pas sécurisées, et seuls 39 % des Américains disent savoir où sont stockées leurs données en ligne. Dans le même temps, 59 % des personnes interrogées reconnaissent qu'il vaut la peine de donner aux entreprises l'accès à leurs données personnelles si cela se traduit par une meilleure expérience utilisateur.L'étude a également révélé que trois quarts des Américains (75 %) choisissent de travailler avec des entreprises qui offrent un plan plus sûr pour protéger les données personnelles, mais pour 36 % de ce groupe, cela dépend encore de la confiance qu'ils accordent à cette entreprise. Un tiers seulement fait davantage confiance aux grandes entreprises technologiques pour leurs données par rapport aux entreprises plus petites, indépendantes ou locales, tandis que 49 % font à peu près la même confiance aux grandes et aux petites entreprises.« Que ce soit dans le secteur de l'énergie, de la santé, de la finance ou de la vente au détail, les entreprises tentent de se démarquer et de proposer des expériences numériques brillantes tout en se conformant aux exigences du secteur en matière de confidentialité et de sécurité des données, ce qui n'est pas une mince affaire. L'élimination des frictions dans les expériences des clients est le plus grand avantage concurrentiel et ces résultats d'enquête indiquent que les failles de sécurité et les problèmes de confidentialité constituent un accroc dans le tissu de l'expérience transparente que les gens attendent », a déclaré Brian Pagano, vice-président et catalyseur en chef d'Axway.L'enquête a également cherché à comprendre l'attitude des consommateurs à l'égard du cadre de transparence du suivi des applications d'Apple, et a révélé que les gens étaient massivement favorables à cette initiative. Les trois quarts des Américains pensent que les autres systèmes d'exploitation devraient suivre l'exemple et empêcher les annonceurs de suivre les activités et les préférences des utilisateurs dans différentes applications ; s'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de l'utilisateur.« L'expérience nous montre que les consommateurs iront là où il y a le moins de friction, quelle que soit la chaîne de conservation de vos données. Les entreprises peuvent s'appuyer sur une suite d'outils, comme la plateforme de gestion d'API Amplify d'Axway, qui leur offrira une évolutivité, des pistes d'audit en matière de confidentialité et de sécurité, ainsi que des cadres réglementaires et de conformité, afin qu'elles puissent se concentrer sur la fourniture d'une expérience optimale et sécurisée. Si les gens ne sont pas sûrs de la façon dont leurs données sont traitées, les entreprises ont l'occasion d'instaurer un climat de confiance afin que le consommateur moyen n'ait pas à se préoccuper de ces détails », a déclaré Pagano.Source : Axway Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?