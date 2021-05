Le vice-président de Google Stadia quitte le navire





Google Stadia peine à tenir ses promesses de départ

Il est connu de tous que la division Stadia de Google traverse actuellement une période difficile. Entre les fonctionnalités importantes manquantes dès le lancement du service, la fermeture de ses studios internes de développement de jeux et les nombreux départs de l'entreprise, Stadia ne présente pas pour l'instant l'attrait que Google avait promis avant sa mise en route. Le service de cloud gaming du développeur d'Android vient de subir un nouveau coup dur. Selon une information rapportée pour la première par le média The Information, John Justice, aurait officiellement quitté Google.Justice était jusqu'à présent le vice-président et le chef de produit de Stadia. Il avait rejoint Google en tant que vice-président en janvier 2019, après près de quinze ans chez Microsoft, et supervisait l'expérience des consommateurs chez Stadia. Il ne sait pas encore exprimer sur le sujet, l'on ne sait donc pas ce qu'il compte faire ensuite. Son départ est tout de même un peu surprenant, car il était en quelque sorte le visage de l'initiative. En croire les médias américains, il était aussi la personne qui avait montré le plus d'enthousiasme et qui avait participé au plus grand nombre d'interviews concernant le service et son contenu.Les raisons expliquant son départ restent pour l'instant inconnues. Toutefois, une rumeur indique que cela est lié au fait que Google cherche à donner plus d'autorité aux responsables de produit et à s'éloigner de l'idée que les ingénieurs dirigent l'entreprise. Cette nouvelle réorganisation stipule qu'au lieu d'une hiérarchie distincte pour les ingénieurs, ceux-ci et les responsables de produit relèveront de la même personne. Un porte-parole de Google aurait confirmé ensuite que Justice a vraiment changé de carrière. Par ailleurs, Justice n'est pas le seul cadre supérieur à avoir quitté Google récemment.Entre-temps, la série la plus récente de lancements de produits pour l'expérience de base de Stadia a eu lieu la semaine dernière. Google a finalement mis en place la barre de recherche tant attendue et a ajouté le tri/filtrage à l'affichage de la bibliothèque Web. La société a également expliqué comment il sera bientôt possible de jouer à des jeux sur Android directement à partir du Web, sans passer par l'application native. L'onglet Explore est également doté d'un flux d'activité.Il ne serait pas exagéré de dire que 2021 a été une année tumultueuse pour Google Stadia. Parmi les points forts, citons la promesse d'une centaine de nouveaux jeux (à ajouter à son objectif de 400 titres), y compris des jeux très médiatisés comme FIFA 21, Outriders et Resident Evil Village. Mais ce sont les déceptions qui ont inévitablement suscité le plus d'intérêt et soulevé des questions sur l'engagement de Google envers son service prometteur de jeux en nuage. Les nouvelles concernant le départ de John Justice risquent de jeter de l'huile sur le feu quant à l'avenir de ce service de jeu naissant.John Justice avait précédemment parlé de la tendance de son équipe à faire trop de promesses sur les nouvelles fonctionnalités. Le service de streaming de Google a été lancé en novembre 2019 de manière tristement célèbre, sans un certain nombre de fonctionnalités sociales annoncées, notamment State Share et Crowd Play. La barre de recherche pour le Web récemment lancée par Stadia représente en effet l'une ces fonctionnalités les plus demandées. Les problèmes de Stadia ont comme pris de l'ampleur en février, lorsque la société a décidé de fermer ses studios internes de développement de jeux pour se tourner vers les jeux tiers.« La création de jeux de qualité supérieure à partir de zéro prend plusieurs années et des investissements importants ; et le coût augmente de manière exponentielle. Étant donné que nous nous concentrons sur la technologie éprouvée de Stadia et sur l'approfondissement de nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage pour apporter un contenu exclusif de notre équipe de développement interne SG&E, au-delà des jeux prévus à court terme », avait expliqué Phil Harrison, vice-président de Google et directeur général de Stadia, dans un billet de blogue en février.Peu de temps après l'annonce, Google a été contraint de corriger un bogue critique dans "Journey to the Savage Planet" sur Stadia après que ses développeurs ont apparemment quitté l'entreprise en raison de la restructuration. Compte tenu de l'habitude de Google de supprimer des services, le départ de Justice risque de faire sourciller.Cependant, selon les analystes, cela ne signifie pas non plus que Stadia est mort et enterré, étant donné son déploiement en cours et tous les nouveaux jeux qui continuent d'arriver sur la plateforme. De plus, le service dispose encore de nombreux cadres pour diriger le navire, notamment le directeur des jeux Jack Buser et le directeur général Phil Harrison.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des débuts difficiles de Google Stadia ?Google réussira-t-il à rendre Stadia aussi fonctionnel que GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia ?