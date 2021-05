connecter les applications de bureau aux solutions de partage et stockage tierces en tant que client pour l’édition et la coédition des documents qui y sont stockés (pour en savoir davantage, lisez ce tutoriel) ;

implémenter le chiffrement des documents ;

ajouter les modules complémentaires ;

lancer les éditeurs en mode de débogage.

Les applications de bureau ONLYOFFICE sont les éditeurs open source des documents textes, des classeurs et des présentations permettant de travailler sur les fichiers en mode déconnecté ou de lancer la rédaction collaborative en ligne en les connectant à un cloud. Le client de bureau est disponible sous Windows, Linux et Mac OS. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités récentes de la suite bureautique, lisez cet article Les développeurs des éditeurs ONLYOFFICE ont récemment mis à disposition des utilisateurs la nouvelle API permettant de :Pour apprendre à utiliser l’API pour le desktop, consultez ces consignes Vous disposez également de la documentation complète sur les macros et les modules complémentaires pour adapter les fonctionnalités des éditeurs de bureau et en ligne à vos besoins sans utiliser de multiples outils pour de différentes tâches.De cette manière, vous avez tout ce qu’il vous faut pour gérer l’ensemble d’outils offert par une suite bureautique ONLYOFFICE, libre et ouverte – au lieu de basculer entre plusieurs applications, vous êtes en mesure d’intégrer les éditeurs de bureau avec des logiciels de GED tiers ou les doter de fonctionnalités supplémentaires réunies dans une seule et unique interface.Tous les paquets d’installation sont disponibles au téléchargement sur le site officiel Quant à la version pour Linux, il existe plusieurs options d’installation des applications de bureau sur ses dérivés :Pour les compiler à partir du code source disponible sur GitHub , consultez le guide complet Pour plus d’informations sur ONLYOFFICE Desktop Editors, visitez le site web Pour en savoir davantage sur ONLYOFFICE, visitez le site web officiel