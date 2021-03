Validation des données pour définir les types des données qui peuvent être saisies dans une cellule ;

Format de numéro personnalisé ;

Segments dans les tableaux croisés dynamiques pour filtrer les données de manière rapide et efficace ;

Nouvelles fonctions : GROWTH, TREND, LOGEST, UNIQUE, MUNIT, RANDARRAY ;

Les applications de bureau ONLYOFFICE, open source et totalement gratuites, non seulement acquièrent les mêmes outils que la dernière version des éditeurs en ligne , mais aussi et surtout s’enrichissent des fonctionnalités avancées au niveau de la sécurité telles que la signature numérique, la protection des fichiers locaux avec un mot de passe. En outre, vous pouvez vous connecter au cloud Seafile pour collaborer sur les documents qui y sont stockés ou connecter les éditeurs de bureau à votre GED tierce via l’API fournie par ONLYOFFICE.En résumant les fonctionnalités majeures apportées aux éditeurs, l’on pourrait nommer :- Table des illustrations pour organiser les objets que vous insérez dans- Nouvelles options d’autocorrectionpermettant d’activer ou désactiver les options d’autocorrection lors de la saisie.A partir de la version 6.2, vous êtes en mesure d’ajouter la signature numérique dans vos documents texte, feuilles de calcul, présentations pour approuver qu’ils ne contiennent aucunes modifications indésirables :Vous pouvez également créer une ligne de signature pour solliciter la signature de quelqu’un de vos collègues :Pour signer le document, vous avez besoin d’un certificat issu par une Autorité de certification.A titre de rappel, les documents créés à l’aide des éditeurs en ligne ONLYOFFICE Docs, peuvent être signés via le service DocuSign intégré avec ONLYOFFICE Workspace (en mode cloud ou auto-hébergé).Sécurisez les fichiers locaux avec un mot de passe fiable pour les mettre à l'abri des accès non-autorisés :Seafile est entré dans une petite famille des GED qui peuvent être connectées aux applications de bureau ONLYOFFICE. Dès maintenant vous êtes en mesure d’éditer et même coéditer les fichiers qui sont stockés à Seafile directement via les éditeurs de bureau ONLYOFFICE.Pour relier les services, veuillez vous assurer que vous possédez l’instance Seafile 7.1.13 Pro server et la suite ONLYOFFICE Docs installée. Ensuite suivez ces simples étapes :Ouvrez le fichier seahub_setting.py et ajoutez la ligne suivante :Démarrez les applications de bureau ONLYOFFICE et passez à la section « Connecter au cloud » dans la barre de menu de gauche. Cliquez sur l’icône « Seafile » :Saisissez le nom du domaine où le serveur Seafile est installé ou l’adresse IP et cliquez sur « Se connecter ».Une nouvelle fenêtre avec une page de connexion Seafile va s’ouvrir dans l’interface des éditeurs ONLYOFFICE. Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de page pour vous connecter.Les développeurs qui ont intégré la suite bureautique en ligne avec leur systèmes de partage, stockage et gestion des documents, ont dorénavant la possibilité de relier les applications de bureau avec leurs plateformes en utilisant l’API ONLYOFFICE.Cela veut dire que les utilisateurs sont en mesure de collaborer en ligne sur les documents stockés au sein de cette GED.A titre de rappel, les applications de bureau ONLYOFFICE sont disponibles au téléchargement aux formats suivants : deb, rpm, exe, dmg ; snap, Flatpak et AppImage.Pour apprendre à les compiler à partir d’un code source, lisez ce tutoriel Pour en savoir davantage visitez le dépôt sur GitHub ou le site web officiel