Un témoin expert d'Epic Games a déclaré que l'App Store d'Apple avait des marges d'exploitation supérieures à 70 % au cours des exercices 2018 et 2019, selon de nouveaux documents judiciaires. Ned Barnes a déclaré que les informations du groupe de planification et d'analyse financière d'entreprise d'Apple montrent que l'App Store avait une marge opérationnelle de 77,8 % en 2019 et de 74,9 % en 2018.Les chiffres sont proches des calculs de Barnes sur les bénéfices de l'App Store, a-t-il déclaré, et «réfutent également les critiques de mon rapport formulées par certains témoins experts Apple selon lesquelles il n'est pas possible de calculer de manière fiable ou utile les marges d'exploitation de l'App Store.» Barnes a également déclaré qu'Apple suivait ses bénéfices sur l'App Store depuis plusieurs années.« Moi, Ned Barnes, suis directeur général du Berkeley Research Group, un cabinet de conseil financier et économique. Je suis un expert-comptable agréé et un examinateur agréé en matière de fraude. J'ai plus de 25 ans d'expérience en tant que juricomptable et consultant économique dans l'analyse des questions de comptabilité, de finances, de dommages et d'évaluation. Dans le cadre de ma pratique professionnelle, je suis régulièrement amené à examiner et analyser les données des états financiers à diverses fins, y compris l'analyse financière liée à des problèmes antitrust présumés. Je comprends que ce document fournit un témoignage à utiliser dans ce litige comme si j'étais devant le tribunal pour témoigner en personne, et que mon témoignage est donné sous peine de parjure.« J'ai été retenu par les avocats d'Epic Games pour rechercher et calculer la marge opérationnelle et le pourcentage de marge opérationnelle de l'App Store, qui mesurent en général la rentabilité en soustrayant les coûts des revenus. Dans mon rapport d'expert daté du 16 février 2021, en utilisant le témoignage d'Apple et les informations financières dont je disposais à l'époque, j'ai calculé que le pourcentage de marge opérationnelle de l'App Store était de 79,6 % pour chacun des exercices 2019 et 2018. Je comprends que la veille de la date limite de mon rapport d'expertise, Apple a produit des documents supplémentaires que j'ai obtenus et examinés après avoir soumis mon rapport. Ces documents montrent qu'Apple a calculé que son propre pourcentage de marge opérationnelle pour l'App Store était de 77,8 % pour l'exercice 2019 et de 74,9 % pour l'exercice 2018. Ces calculs, qui ont été préparés par le groupe d’analyse et de planification financière d’entreprise («FP&A») d’Apple et produits à partir des fichiers du PDG d’Apple, Tim Cook, sont cohérents et confirment le caractère raisonnable des calculs présentés dans mon rapport d’expert. Ils réfutent également les critiques de mon rapport formulées par certains témoins experts Apple selon lesquelles il n'est pas possible de calculer de manière fiable ou utile les marges d'exploitation de l'App Store.« On m’a également demandé de rechercher et de calculer les marges d’exploitation d’autres marchés en ligne sélectionnés en fonction des paramètres qui m’ont été fournis par le Dr David Evans, un des experts d’Epic en économie antitrust. Le Dr Evans a défini un marché en ligne comme une plateforme de commerce électronique sur laquelle les vendeurs / commerçants se connectent avec des acheteurs / consommateurs dans le cadre de transactions de vente de biens. Le Dr Evans m'a demandé d'identifier les entreprises dont l'activité principale consiste à exploiter des marchés en ligne ou qui maintiennent des segments d'exploitation distincts qui génèrent des revenus importants en exploitant des marchés en ligne. En appliquant ces paramètres à ma recherche indépendante d'informations accessibles au public, j'ai identifié cinq sociétés de marché en ligne ou entreprises dont les segments d'activité reflètent les opérations de marché en ligne qui publient des résultats financiers suffisamment distincts pour ces opérations et qui ont réalisé des opérations de marché en ligne rentables dans au moins l'un des les cinq dernières années. J'ai calculé les pourcentages de marge opérationnelle de ces marchés en ligne comme suitApple a vivement contesté cette interprétation des données. Le responsable de la conformité d’Apple a déclaré lors d’une audition devant le Congrès le mois dernier que « nous n’avons pas de déclaration de profits et pertes distincte pour l’App Store », Tim Cook a fait des déclarations similaires sur l’App Store et sa structure.Un porte-parole d'Apple a déclaré samedi que les chiffres de Barnes étaient incorrects : « Les calculs des experts d'Epic sur les marges d'exploitation de l'App Store sont tout simplement faux et nous sommes impatients de les réfuter devant les tribunaux. »La question de savoir combien de bénéfices Apple tire de l'App Store est au centre du procès en cours entre Apple et Epic Games. Epic fait valoir que l'App Store ne fournit aucun service réel, mais permet simplement à Apple de puiser de l'argent des développeurs. Epic poursuit Apple pour violations des lois antitrust pour ces motifs, après avoir lancé un système de paiement in-app non autorisé pour Fortnite plus tôt cette année. Mais Apple insiste sur le fait que le processus d'examen de l'App Store est un élément central des efforts plus larges de sécurité de la plateforme autour d'iOS.Les documents judiciaires montrent que le témoin expert d'Apple, Richard Schmalensee, a également contesté les chiffres de Barnes / Epic. « L'estimation de Barnes de la marge opérationnelle de l'App Store n'est pas fiable, car elle examine isolément un segment de l'écosystème iOS d'une manière qui augmente artificiellement la marge opérationnelle apparente de ce segment », a déclaré Schmalensee dans son témoignage écrit direct. « Lorsque l’on considère l’écosystème des appareils et des services d’Apple dans son ensemble, la marge d’exploitation tombe à un niveau insignifiant. »Schmalensee a en outre déclaré que « cela n'a aucun sens » d'essayer de mesurer la rentabilité de l'App Store de manière isolée, car il fait partie de la plateforme iOS et repose sur l'ensemble de la propriété intellectuelle d'Apple. « Comme en témoigneront les principaux dirigeants d'Apple, Apple ne calcule pas les P&L par produits et services, car ils le considèrent comme un exercice improductif », selon Schmalensee.Sources : témoin Epic Qu'en pensez-vous ?