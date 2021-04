En septembre 2020, après des mois de rumeurs, il a été confirmé que la société Arm, basée à Cambridge, dont les conceptions alimentent 95 % des smartphones dans le monde, allait être vendue à NVIDIA pour la somme équivalente à 28,5 milliards de livres sterling. L'acquisition a été très controversée à l'époque, Tudor Brown ainsi que Hermann Hauser, tous les deux cofondateurs d'Arm s'y sont opposés. Tous deux ont déclaré que la société ne devait pas être vendue à une entreprise de semi-conducteurs, mais devait rester un fournisseur neutre de l'industrie.Le concepteur de puces et propriété de la SoftBank japonaise a dit à l’époque qu'il créerait « la première entreprise informatique du monde ». Cependant, Hermann Hauser a déclaré que ce serait un désastre si le rival américain NVIDIA achetait la société britannique qu'il a aidé à construire. Hauser a dit : « Je pense que c'est un désastre absolu pour Cambridge, le Royaume-Uni et l'Europe ».Selon les termes de la transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration de NVIDIA, SoftBank et Arm, à la clôture, NVIDIA paiera à SoftBank un montant total de 12 milliards de dollars en espèces et 21,5 milliards de dollars en actions NVIDIA. De plus, SoftBank pourra recevoir jusqu'à 5 milliards de dollars sous réserve de la réalisation d'objectifs financiers spécifiques à Arm. NVIDIA émettra également 1,5 milliard de dollars en actions aux employés d'Arm.La vente est intervenue après que SoftBank ait acquis Arm pour 32 milliards de dollars en 2016, ce qui avait également suscité des inquiétudes politiques au Royaume-Uni à l'époque, les politiciens exhortant le gouvernement à intervenir pour s'assurer qu'Arm conserve son siège social à Cambridge. En janvier 2021, le régulateur britannique de la concurrence (CMA) a confirmé qu'il allait enquêter sur l'acquisition d'Arm Holdings par NVIDIA.En plus de cette enquête de la CMA britannique, le projet de SoftBank de vendre Arm à NVIDIA se heurte à d’autres enquêtes antitrust dans le monde entier . La Commission européenne et la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis ont également lancé leurs propres enquêtes sur cette affaire. L'administration d'État de la Chine chargée de la réglementation du marché enquêterait également sur l'accord proposé.Arm ne conçoit pas de puces pour l’instant ; Il fournit des conceptions à d'autres fabricants de puces, dont Qualcomm, Apple et Samsung. En février de cette année, il a été signalé que le projet d'acquisition d'Arm par NVIDIA se heurtait également à l'opposition de certains géants de la technologie tels qu'Alphabet, Microsoft et Qualcomm. Google, Microsoft et Qualcomm fabriquent tous leurs propres processeurs et dépendent des puces Arm.Lundi, le gouvernement britannique a également décidé d'intervenir pour des raisons de sécurité nationale. Le secrétaire d'État au numérique, Oliver Dowden, a « publié un avis d'intervention d'intérêt public (PIIN) concernant le projet de vente d'Arm à NVIDIA ». Il a écrit à l'Autorité de la concurrence et des marchés pour l'informer de sa décision et lui a demandé d'entamer une enquête de "phase 1" pour évaluer la transaction.« La CMA va maintenant préparer un rapport contenant des conseils sur les questions de compétence et de concurrence », a annoncé le gouvernement. « Le rapport comprendra également un résumé de toutes les représentations qu'elle recevra sur les questions potentielles de sécurité nationale découlant d'une consultation qu'elle lancera pour recueillir les opinions de tiers », a déclaré le gouvernement. « Parallèlement au processus de la CMA, le gouvernement examinera les intérêts publics en matière de sécurité nationale ».Dans son communiqué de presse, le gouvernement britannique note qu'Arm est un acteur clé du marché mondial des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont essentiels aux technologies actuelles et futures, de l'intelligence artificielle à la 5G en passant par l'informatique quantique. Les semi-conducteurs sont également à la base de l'infrastructure nationale critique du Royaume-Uni et sont présents dans les technologies liées à la défense et à la sécurité nationale.« Il est approprié que nous considérions correctement les implications en matière de sécurité nationale d'une transaction comme celle-ci », a-t-il déclaré. Le gouvernement britannique a le pouvoir de mettre fin à l'opération, car le ministre du numérique dispose de pouvoirs "quasi-judiciaires" en vertu de la loi sur les entreprises de 2002 pour intervenir dans certaines fusions pour des raisons d'intérêt public.« Après avoir examiné attentivement le projet de rachat d'Arm, j'ai émis aujourd'hui un avis d'intervention pour des raisons de sécurité nationale.« Comme prochaine étape et pour m'aider à recueillir les informations pertinentes, l'autorité indépendante de la concurrence du Royaume-Uni va maintenant préparer un rapport sur les implications de la transaction, qui contribuera à éclairer toute décision ultérieure.« Nous voulons soutenir notre industrie technologique britannique florissante et accueillir les investissements étrangers, mais il convient d'examiner correctement les implications d'une telle transaction en matière de sécurité nationale », lit-on dans le communiqué du gouvernement.La CMA a jusqu'à minuit le 30 juillet 2021 pour compléter et soumettre ce rapport au secrétaire d'État au numérique. Une fois que la CMA aura présenté son rapport, Dowden aura la possibilité d'autoriser l'opération, d'imposer des conditions pour régler les problèmes constatés ou d'ordonner une enquête de "phase 2", qui permettrait d'examiner l'opération de manière plus approfondie. Le secrétaire d'État au numérique a le pouvoir d'ordonner une enquête de ce type pour toute opération impliquant le rachat d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 million de livres sterling, lorsque l'intérêt public est en jeu.Les détracteurs de l'argument de la sécurité nationale feront remarquer qu'Arm est déjà détenu par une entreprise japonaise Softbank et que toute préoccupation en matière de sécurité nationale aurait dû être examinée en 2016 lors de la vente initiale d'Arm. NVIDIA est bien sûr une entreprise américaine - un pays qui est l'un des alliés les plus proches du Royaume-Uni.Un porte-parole de NVIDIA a déclaré : « Nous ne pensons pas que cette transaction pose des problèmes matériels de sécurité nationale. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les autorités britanniques, comme nous l'avons fait depuis l'annonce de cette transaction ».Outre les questions de sécurité nationale et d'antitrust, des inquiétudes auraient été exprimées quant à la possibilité que le siège d'Arm soit déplacé de Cambridge par la société américaine. Toutefois, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré que son intention était d'étendre cette base, de conserver la propriété intellectuelle d'Arm enregistrée dans le pays et de conserver son nom actuel.La pénurie mondiale actuelle de puces a également mis en évidence l'importance des semi-conducteurs dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont utilisés dans tout, des smartphones aux voitures en passant par les avions de chasse et autres systèmes d'armes. Par conséquent, les nations souhaitent devenir plus autonomes en matière de production de puces.Sources : Avis d'intervention d'intérêt public Que pensez-vous de cette intervention du gouvernement britannique dans la vente d’Arm ?Quels commentaires faites-vous de l’argument de "sécurité nationale" ?Quelles nouvelles conditions le rapport de la CMA pourrait apporter dans la vente d’Arm, selon vous ?