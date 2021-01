L'acquisition prévue par NVIDIA du concepteur de puces britannique Arm, propriété de SoftBank japonaise, le plus gros contrat technologique de 2020 et ayant des implications majeures pour le calcul haute performance et l'intelligence artificielle, se heurte à des obstacles réglementaires sur les principaux marchés. La fusion proposée, qui pourrait remodeler l'industrie des semi-conducteurs, a suscité des préoccupations en matière d'antitrust et de sécurité nationale chez les décideurs politiques et fait déjà l'objet d'une enquête par certaines autorités dont les régulateurs britanniques.Nvidia a annoncé en septembre son intention d'acheter le Britannique Arm basé à Cambridge pour 40 milliards de dollars , disant qu'il créerait « la première entreprise informatique du monde ». Arm est largement considéré comme le joyau de la couronne de l'industrie technologique britannique. Ses puces alimentent la plupart des smartphones du monde, ainsi que de nombreux autres appareils. Cette annonce a généré un buzz dans le monde de la technologie.Il était clair dès le départ que la vente de Arm, qui appartient au SoftBank Group Capital, dont le siège est à Londres, à la société américaine de semi-conducteurs, connue pour fournir des puces qui restituent des images dans les jeux vidéo, attirerait l'attention des autorités antitrust et des responsables de la sécurité nationale dans les pays où elle doit être approuvée.Si les experts, qui connaissent bien les questions réglementaires relatives aux fusions et acquisitions internationales, affirment que l'opération doit franchir les obstacles réglementaires mis en place pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles et les menaces à la sécurité nationale, les deux sociétés savaient également que la réalisation de l’opération serait plus longue que le processus habituel d'obtention de l'approbation réglementaire pour une acquisition d'entreprise. Les dirigeants de NVIDIA et d'Arm ont déclaré lors de l’annonce de l’accord qu'ils s'attendaient à passer par des processus d'approbation réglementaire dans le monde entier. Un porte-parole de NVIDIA a déclaré au début du mois que la société s'attendait toujours à ce que le processus d'approbation prenne 18 mois à partir de la signature de l'accord, qui a eu lieu en septembre.La fusion a déjà alarmé les concurrents de l'industrie des puces. En effet, Arm a longtemps basé son modèle économique sur le partenariat avec un large éventail d'entreprises de semi-conducteurs, en leur concédant des licences de sa technologie. Cette philosophie a conduit à ce que ses puces soient présentes dans plus de 95 % des smartphones du monde. Lorsqu’elle a été rachetée par le groupe SoftBank en 2016, l'achat n'a pas soulevé de problème d'antitrust, car le conglomérat technologique japonais ne disposait pas d'une unité de fabrication de puces en concurrence avec d'autres clients de la société britannique.Mais l'opération en cours est une autre histoire, dans la mesure où le fabricant de puces américain est en concurrence directe avec des clients d'Arm tels que Qualcomm, Intel, Advanced Micro Devices, MediaTek à Taiwan et Samsung Electronics en Corée du Sud. Alors que l'acquisition d'Arm par le groupe SoftBank s'est déroulée sans accroc parce que le groupe est considéré comme « une sorte de société d'investissement », l'achat de la société par Nvidia « augmentera les craintes qu'il fausse la concurrence entre les acteurs en aval qui achètent des licences de technologie à Arm », a déclaré l'avocat Akira Kawashiro, selon le quotidien économique Nikkei.La vente par SoftBank de Arm à Nvidia risque d'être une "vente difficile" pour les autorités antitrust des États-Unis et de l'UE, selon Kawashiro. Les médias ont rapporté que des sociétés comme Intel et Qualcomm font pression sur les autorités de régulation aux États-Unis et dans d'autres pays pour qu'elles annulent l'acquisition.La Commission fédérale du commerce, l'organisme américain de surveillance de la concurrence, a envoyé une deuxième demande à Nvidia, demandant au fabricant de puces de soumettre des documents internes détaillés concernant le projet d'acquisition d'Arm pour une enquête antitrust. Des dossiers détaillés de l'entreprise et d'éventuels entretiens avec des dirigeants aideront à construire une base pour l'enquête. Cette demande de la FTC doit être considérée comme un signe que l'accord sera « examiné rigoureusement aux États-Unis », a déclaré l'avocat Takafumi Uematsu.Si tel est le cas, les entreprises peuvent être tenues de s'engager à ne pas prendre de mesures discriminatoires à l'encontre d'une autre entreprise ou à prendre des mesures pour répondre à des préoccupations réglementaires, comme la vente de certaines entreprises ou de certains actifs. La conséquence pourrait être un sérieux retard dans la réalisation de la transaction. « Le premier obstacle à franchir [pour l'opération SoftBank-NVIDIA] est l'enquête de la FTC », a déclaré MUematsu. « Les résultats de l'enquête américaine sont susceptibles d'affecter les mesures réglementaires prises dans l'UE, en Chine et sur d'autres marchés ».L’acquisition par une société américaine d’Arm, qui a continué à approvisionner Huawei Technologies, alors que Washington a introduit des restrictions réglementaires pour empêcher la société chinoise d'obtenir des semi-conducteurs sans licence spéciale, pourrait mettre Arm sous une pression et une influence plus fortes de la part du gouvernement américain. Huawei était également privé des puces fabriquées par des sociétés étrangères qui ont été développées ou produites avec des logiciels ou des technologies américaines.La technologie de puce d’Arm est d'origine britannique et ne violerait pas les restrictions américaines sur l'approvisionnement du géant technologique chinois, affirmait le concepteur de puces. Mais son acquisition par une société américaine pourrait tout changer. Un autre obstacle chinois au bon déroulement de la transaction pourrait venir du régulateur antitrust du pays, l'Administration d'État pour la réglementation des marchés (SAMR).SAMR, qui doit aussi approuver l’acquisition, pourrait faire obstacle à cette méga-opération, car Arm détient 49 % d'Arm China, une coentreprise locale avec une société de capital-investissement liée au gouvernement chinois. En effet, il existe un précédent inquiétant pour NVIDIA. En 2018, la SAMR a effectivement bloqué la tentative de Qualcomm de racheter le fabricant de puces néerlandais NXP Semiconductors en n'approuvant pas l'opération dans le délai fixé par les deux sociétés.En 2020, les autorités chinoises ont approuvé l'acquisition par NVIDIA du concepteur de puces israélien Mellanox Technologies , qui a également été autorisée par les régulateurs des États-Unis, de l'UE et du Mexique, mais le retard du processus réglementaire en Chine a fait que la transaction a pris plus d'un an pour être réalisée.Selon Nikkei, l'enquête de la SAMR sur l’opération d’acquisition d’Arm pourrait être un long processus, car l'agence gouvernementale va probablement essayer de comprendre la politique chinoise de la nouvelle administration américaine du président Joe Biden, a déclaré l'avocat Haseru Roku. Selon le quotidien, bien que la SAMR ait tendance à maintenir sa politique antitrust en accord avec les tendances mondiales, il reste un bras du gouvernement qui est vulnérable aux effets de la politique étrangère de la Chine. Selon Roku, il y a peu de chances que la SAMR approuve rapidement l'accord.Par ailleurs, les nouvelles règles de Pékin pour l'examen des investissements étrangers pour des raisons de sécurité nationale seraient entrées en vigueur lundi. Le nouveau régime chinois de contrôle des investissements couvre les investissements étrangers dans les secteurs militaires et l'acquisition de participations de contrôle dans des secteurs tels que l'énergie, les ressources naturelles, l'agriculture, la technologie Internet et les services financiers.La technologie des semi-conducteurs étant considérée comme une question de sécurité sensible en Chine, le projet de NVIDIA d'acquérir Arm pourrait être soumis à un examen dans le cadre du nouveau système, même si la transaction n'implique que des sociétés étrangères, a déclaré Roku, soulignant que la participation d’Arm dans Arm China sera vendue à la société américaine.L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), le régulateur antitrust britannique, a annoncé le 6 janvier qu'elle allait enquêter sur la vente prévue d'Arm et a invité les « tiers intéressés à fournir des avis initiaux » sur le sujet. La CMA a dit dans la déclaration qu'elle va probablement « examiner si, à la suite de la reprise, Arm a une incitation à retirer, à augmenter les prix ou à réduire la qualité de ses services de licence de propriété intellectuelle aux rivaux de NVIDIA », ont rapporté les médias plus tôt ce mois.Le directeur général de la CMA, Andrea Coscelli, a déclaré dans un communiqué : « Nous allons travailler en étroite collaboration avec d'autres autorités de la concurrence dans le monde pour examiner attentivement l'impact de l'accord et s'assurer qu'il ne se traduira pas en fin de compte par des produits plus chers ou de moindre qualité pour les consommateurs ». L'avocat Michihiro Nishi a déclaré que le gouvernement britannique pourrait décider « d'intervenir dans l'acquisition puisque la technologie des semi-conducteurs est également importante du point de vue de la défense nationale ».Par ailleurs, le Royaume-Uni est en train d’envisager une nouvelle loi pour renforcer le contrôle du gouvernement sur les investissements étrangers. Le 11 novembre, le gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi sur la sécurité nationale et l'investissement. Si elle est adoptée, la loi donnerait au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans un large éventail de transactions de rachat et d'investissement pour des raisons de sécurité nationale.« Comme même une transaction effectuée avant l'entrée en vigueur de la loi peut être soumise à un examen du gouvernement dans certaines circonstances, la loi pourrait être appliquée » à la prise de contrôle d'Arm par NVIDIA, a déclaré Nishi.Le cofondateur d'ARM, Hermann Hauser, a déclaré après l’annonce de l’acquisition d’Arm que ce serait un désastre si le rival américain NVIDIA achetait la société britannique qu'il a aidé à construire. « Arm est la seule entreprise technologique britannique restante, avec une position dominante dans les microprocesseurs pour téléphones portables », a-t-il écrit en septembre dans une lettre ouverte au Premier ministre Boris Johnson. Il a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact de la vente sur l'emploi au Royaume-Uni et sur l'équité des relations avec les détenteurs de licences d'Arm en raison du traitement préférentiel qui pourrait être accordé à NVIDIA.Il a proposé trois conditions juridiquement contraignantes à l’intention du gouvernement britannique pour que l'accord puisse être conclu, notamment des garanties d'emploi pour les employés d’Arm au Royaume-Uni et un accord selon lequel NVIDIA ne doit pas bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport aux autres licenciés actuels d’Arm. Sa lettre ouverte a recueilli plus de 2 000 signatures.Toutefois, dans une déclaration sur le projet d'acquisition d'Arm par NVIDIA, publiée sur un site Web commun, Nvidia promet de s'assurer qu'Arm « continuera à exploiter son modèle de licence ouverte tout en maintenant la neutralité vis-à-vis des clients mondiaux qui a été à la base de son succès ». La déclaration souligne qu'Arm restera basée à Cambridge et construira un centre de recherche sur l'IA de classe mondiale.Selon un commentateur, la CMA promet un examen rigoureux, mais selon lui, c’est ce que le régulateur redoute qui se produira : « NVIDIA a tout intérêt à retirer, augmenter les prix ou réduire la qualité de ses services de licences de propriété intellectuelle aux rivaux de NVIDIA, car cela aiderait les propres produits de NVIDIA (actuels et futurs), et NVIDIA travaille beaucoup plus sur ses propres produits qu’Arm ne fabrique sous licence ». Il a ajouté qu’il « est quasiment impossible que cette situation soit correctement contrôlée après la reprise ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Sources : Nikkei, CMA Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que l’opération d’acquisition d’Arm par NVIDIA rencontrera des problèmes, y compris auprès des régulateurs en Chine ?Que pensez-vous des promesses de NVIDIA selon lesquelles Arm « continuera à exploiter son modèle de licence ouverte » ?La reprise aura-t-elle lieu, selon vous ?