Débordement avec overflow: clip

Code : Sélectionner tout 1

2

3

.overflow-clip { overflow: clip; }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

.overflow-clip { overflow: clip; overflow-clip-margin: 25px; }

La politique des fonctionnalités devient la politique des permissions

Shadow DOM déclaratif

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

const host = document.getElementById('host'); const opts = {mode: 'open'}; const shadowRoot = host.attachShadow(opts); const html = '<h1>Hello Shadow DOM</h1>'; shadowRoot.innerHTML = html;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

<host-element> <template shadowroot="open"> <slot></slot> </template> <h2>Light content</h2> </host-element>

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

<host-element> #shadow-root (open) <slot> ↳ <h2>Light content</h2> </slot> </host-element>

Pourquoi adopter le protocole HTTPS ?

la méthode de requête HTTP, l'URI, le nom et la version du protocole http ;

les en-têtes de requête HTTP sont utilisés pour définir les paramètres de fonctionnement de la transaction HTTP et pour fournir des informations sur le client ;

le corps de la requête HTTP.

nom et version du protocole HTTP et code d'état. Par exemple, un code d'état de 200 signifie que le traitement de la requête HTTP a abouti ;

les en-têtes de réponse HTTP permettent de définir les paramètres de fonctionnement de la transaction HTTP et de fournir des informations sur le serveur Web ;

le corps de réponse http.

les URL HTTPS commencent par https:// et utilisent le port TCP 443 par défaut ;

et utilisent le port TCP 443 par défaut ; la connexion TLS ou SSL entre un client et un serveur est établie par le handshake TLS ou SSL. Une fois le handshake TLS ou SSL établie, les deux parties utilisent les algorithmes cryptographiques convenus pour s'envoyer des messages en toute sécurité ;

le protocole HTTPS permet d'authentifier le serveur web. Le certificat numérique du serveur web permet au navigateur d'identifier le serveur web et de faire confiance au serveur web avec lequel il communique, si le certificat numérique du serveur web a été signé par une autorité de certification à laquelle le navigateur web fait confiance. Les navigateurs web et/ou les systèmes d'exploitation sont livrés avec une liste préinstallée de certificats numériques de l'autorité de certification qui sont utilisés pour vérifier la validité des certificats numériques des serveurs web auxquels le navigateur se connecte ;

HTTPS peut également fournir une authentification mutuelle. Si l'authentification du client est également requise, le serveur web peut également authentifier le client en utilisant le certificat numérique du client. La plupart des navigateurs Web courants prennent en charge les certificats numériques côté client. L'authentification du client n'est généralement pas mise en œuvre, car la plupart des sites Web ne se soucient pas vraiment de savoir qui s'y connecte ;

le protocole HTTPS assure le chiffrement des en-têtes HTTP et du trafic de données HTTP entre le client et le serveur web, ce qui protège contre l'écoute clandestine. Les cookies HTTP, l'agent utilisateur, les chemins URL, les soumissions de formulaires, les paramètres de requête sont tous chiffrés.

Google poursuit ses stratégies en matière de renforcement de la sécurité de son navigateur. Pour maintenir la sécurité et prévenir des vulnérabilités, Google a annoncé en février la prise en charge de la fonction de sécurité Control-flow Enforcement Technology (CET) d'Intel par son navigateur Chrome. Cette fonction de sécurité est conçue pour protéger les données des utilisateurs contre les attaques de la programmation orientée retour (ROP) et de la programmation orientée saut (JOP).Ces attaques de type ROP et JOP sont dangereuses et particulièrement difficiles à détecter ou à prévenir, car elles modifient le comportement normal d’un programme pour exécuter le code malveillant. Intel a collaboré activement avec Google et d'autres partenaires industriels pour lutter contre ces types d’attaques en utilisant la technologie CET comme complément aux précédentes solutions implémentées.Après les API d'interactions matérielles, Chrome utilise désormais le protocole HTTPS par défaut pour la plupart des navigations saisies qui ne spécifient pas de protocole. HTTPS est le schéma le plus sûr et le plus largement utilisé dans Chrome sur toutes les principales plateformes. Outre une nette amélioration de la sécurité et de la confidentialité, cette modification améliore la vitesse de chargement initiale des sites prenant en charge le protocole HTTPS, puisque Chrome se connectera directement au point de terminaison HTTPS sans devoir être redirigé deversPour les sites qui ne prennent pas encore en charge le protocole HTTPS, Chrome se rabattra sur le protocole HTTP en cas d'échec de la tentative HTTPS (notamment en cas d'erreur de certificat, telle qu'une incompatibilité de nom ou un certificat autosigné non fiable, ou d'erreur de connexion, telle qu'un échec de résolution DNS). Ce changement est initialement déployé sur Chrome Desktop et Chrome pour Android dans la version 90, avec une version pour Chrome sur iOS qui suivra peu après. Voici, ci-dessous, un aperçu des principales nouveautés apportées par la version stable de Google Chrome 90 :En fin de gérer le débordement en CSS, les développeurs son habitué a l’utilisation de l’instructionou. Dans la spécification CSS Overflow, il existe une nouvelle propriété :, qui fonctionne de manière similaire àL'utilisation depermet d'empêcher tout type de défilement pour la boîte, y compris le défilement programmatique. Cela signifie que la boîte n'est pas considérée comme un conteneur de défilement ; elle ne démarre pas un nouveau contexte de mise en forme, ce qui lui confère de meilleures performances qu'overflow : hidden. Il est également possible d’appliquer l'écrêtage à un seul axe viaet. Il existe aussi overflow-clip-margin, qui permet d'étendre la bordure du clip. Ceci est utile pour les cas où il y a un débordement qui devrait être visible.Dans Chrome 74, Google a introduit l'API, qui permet d'activer, de désactiver et de modifier de manière sélective le comportement de certaines API et fonctionnalités Web dans le navigateur. Ces politiques constituent un contrat entre l’utilisateur et le navigateur. Elles informent le navigateur de l’intention de l’utilisateur.Si le code, ou l'une des bibliothèques tierces utilisées viole les règles présélectionnées par l’utilisateur, le navigateur remplace le comportement par une meilleure UX ou bloque complètement l'API. À partir de Chrome 90, l'API de politique des fonctionnalités sera renommée politique des permissions, et l'en-tête HTTP a été renommé en même temps. Dans le même temps, la communauté s'est mise d'accord sur une nouvelle syntaxe basée sur les valeurs de champs structurés pour HTTP.Shadow DOM, qui fait partie de la norme Web Components, offre un moyen d'étendre les styles CSS à un sous-arbre DOM spécifique et d'isoler ce sous-arbre du reste du document. Jusqu'à présent, la seule façon d'utiliser Shadow DOM était de construire une racine d'ombre en utilisant JavaScript.Cela fonctionne bien pour le rendu côté client, mais pas si bien pour le rendu côté serveur où il n'y a pas de moyen intégré pour exprimer les Shadow Roots dans le HTML généré par le serveur. Mais, à partir de Chrome 90, avec la declarative Shadow DOM, tout est prêt. Il est possible de créer des racines d'ombre en utilisant uniquement du HTML. Unet est un élémentavec un attribut. Il est détecté par l'analyseur HTML et immédiatement appliqué comme racine root de son élément parent.Le chargement du HTML pur donne lieu à cet arbre DOM :Il permet de bénéficier des avantages de l'encapsulation de Shadow DOM et de la projection des emplacements dans le HTML statique. Aucun JavaScript n'est nécessaire pour produire l'arbre entier, y compris le Shadow Root.HTTP est un protocole client/serveur où le navigateur Web est le client et le serveur Web le serveur. HTTP est un protocole de couche d'application sans état. Le port par défaut pour HTTP est le port TCP 80, mais d'autres ports peuvent être utilisés. Le navigateur Web d'un client envoie une requête HTTP qui comporte trois parties au serveur Web :Le serveur Web envoie une réponse HTTP qui comporte également trois parties au navigateur Web du client :En tant que protocole, HTTP n'est pas chiffré et ne protège donc pas les données des utilisateurs contre l'interception ou l'altération. Toutes les données envoyées via HTTP sont en texte brut et peuvent être lues par quiconque parvient à s’interposer dans la connexion entre le navigateur et le serveur Web. Les connexions HTTP non chiffrées créent une vulnérabilité de confidentialité et exposent des informations potentiellement sensibles. Lors de la conception d'applications Web, il est fortement recommandé d’utiliser HTTPS à la place de HTTP chaque fois que des données privées sont transmises, telles que des mots de passe et des numéros de carte de crédit.Notons que HTTPS est une combinaison de HTTP et TLS ou de son prédécesseur SSL, où HTTP s'exécute au-dessus du protocole TLS ou SSL. TLS et SSL sont les protocoles réseau utilisés par HTTP pour établir une connexion chiffrée entre le navigateur (client) et le serveur web. SSL est un ancien protocole qui présente des vulnérabilités connues, telles que la vulnérabilité POODLE, qui aura permis de constater que SSL v3.0 n'est pas sécurisé. En raison de la vulnérabilité de POODLE, SSL v3.0 est maintenant désactivé sur les sites Web du monde entier ainsi que sur de nombreux autres services. TLS v1.0 est basé sur SSL v3.0. TLS v1.1 et v1.2 sont plus sécurisés et corrigent de nombreuses vulnérabilités présentes dans SSL v3.0. Les opérations de base du protocole HTTPS sont les suivantes :Les navigateurs Web et autres clients HTTPS sont configurés pour faire confiance à un ensemble d'autorités de certification qui peuvent émettre des certificats numériques signés de manière cryptographique au nom des propriétaires de services Web. Ces certificats numériques indiquent au client que l'hôte du service web a démontré la propriété du domaine à l'autorité de certification au moment de l'émission du certificat numérique, empêchant ainsi les sites Web malveillants ou non fiables de se faire passer pour le site web sécurisé de confiance.Chrome s'efforce de faire en sorte que HTTPS soit le protocole par défaut pour le web. Cependant, quelle que soit la bonne volonté dont Google pourrait avoir montré ces dernières années, pour améliorer la sécurité sur son navigateur, ses efforts ont été remis en cause avec la solution que l’entreprise a proposée. L'apprentissage fédéré des cohortes ou FLoC est présenté comme une meilleure stratégie qui protège la vie privée des gens tout en offrant aux annonceurs quelque chose dont ils peuvent profiter. Toutefois, les défenseurs de la vie privée sonnent l'alarme sur ce qu'ils considèrent comme une technologie encore pire et les éditeurs de navigateurs basés sur Chromium comme Brave et Vivaldi s'engagent à lutter contre FLoC sous toutes ses formes.Notons que FLoC échange le suivi des utilisateurs individuels et le fingerprinting contre une identification de groupe (cohorte) basée sur des historiques de navigation similaires des membres de ce groupe. FLoC place essentiellement les personnes dans des groupes basés sur des comportements de navigation similaires, ce qui signifie que seuls des « identifiants de cohorte » et non des identifiants d'utilisateurs individuels sont utilisés pour les cibler. L'historique Web et les entrées pour l'algorithme sont conservés sur le navigateur, le navigateur exposant uniquement une « cohorte » contenant des milliers de personnes.Quel navigateur utilisez-vous ?Que pensez-vous des améliorations apportées par Google au navigateur Chrome ?Avez-vous déjà expérimenté le navigateur Chrome de Google ? Quel est votre avis sur ce navigateur ?Si vous deviez choisir entre le navigateur Edge de Microsoft et Chrome de Google, lequel préféreriez-vous ? Pourquoi ?Quel peut être votre sentiment si vous vous rendez-compte que vous faites partie du test de FloC ? Allez-vous vous retirer ?